Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

19 декабря 2025, 07:41

Почему Omoda S5 внезапно пропал из салонов — что будет с моделью дальше

Omoda S5 больше не найти у официальных дилеров. Модель убрали с сайта, а новые поставки не подтверждены. Причины ухода не раскрываются. Покупатели ждут новостей о возможном возвращении. Ситуация остается неопределенной.

В России завершились продажи седана Omoda S5 - автомобили этой модели полностью исчезли из дилерских центров. Как сообщает «Российская Газета», представители бренда подтвердили, что все экземпляры, ранее ввезенные в страну, уже нашли своих владельцев. На официальном сайте марки Omoda S5 и его спортивная версия S5 GT теперь числятся в архиве, а новых поставок пока не ожидается.

Седан Omoda S5 был доступен с двумя бензиновыми моторами объемом 1,5 литра, развивающими 113 и 147 лошадиных сил. Оба варианта комплектовались вариатором, а версия GT отличалась турбированным двигателем объемом 1,6 литра на 147 сил и другой трансмиссией. Минимальная стоимость модели составляла 1,84 миллиона рублей с учетом всех действующих акций и скидок.

Пока компания не делала официальных заявлений о возможном возвращении Omoda S5 на российский рынок, ни в прежнем, ни в обновленном виде. Покупатели, которые рассчитывали приобрести этот седан, теперь вынуждены искать альтернативы среди других марок или ждать новостей о возобновлении поставок.

Интересно, что осенью российский рынок покинул еще один популярный седан - Geely Emgrand. Его место занял практически идентичный по конструкции Belgee S50, который предлагается по цене от 1,85 до 2,27 миллиона рублей. Таким образом, сегмент доступных китайских седанов в России заметно сократился.

Причины исчезновения Omoda S5 из продажи официально не раскрываются. Возможно, это связано с изменениями в логистике, спросе или внутренней политике бренда. В любом случае, ситуация с моделью остается неопределенной, и автолюбителям остается только следить за дальнейшими новостями от Omoda.

Упомянутые модели: OMODA S5
Упомянутые марки: OMODA
