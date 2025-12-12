Где же теперь искать Omoda S5? Петербургские дилеры разводят руками: исчезновение или хитрый ход?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дмитрий Новиков

12 декабря 2025, 13:41

Omoda S5 исчезла из автосалонов Петербурга: седан больше не найти

Omoda S5 исчезла из автосалонов Петербурга: седан больше не найти

Где же теперь искать Omoda S5? Петербургские дилеры разводят руками: исчезновение или хитрый ход?

Omoda S5 исчезла из автосалонов Петербурга: седан больше не найти

В Петербурге больше не найти Omoda S5. Дилеры сняли седан с продажи. В ноябре не зарегистрировано ни одной новой машины. Что происходит с моделью, остается загадкой.

В Петербурге больше не найти Omoda S5. Дилеры сняли седан с продажи. В ноябре не зарегистрировано ни одной новой машины. Что происходит с моделью, остается загадкой.

Петербургские автолюбители, присматривающиеся к Omoda S5, столкнулись с неожиданной проблемой: этот седан полностью исчез из ассортимента местных дилеров. Как сообщает AutoRun SPb, ни один из официальных салонов марки не предлагает модель со склада. Более того, в ноябре не было зарегистрировано ни одной новой Omoda S5 в городе, что стало первым подобным случаем с момента появления автомобиля на рынке.

По информации AutoRun SPb, последние экземпляры седана были распроданы еще полтора-два месяца назад. Некоторые дилеры признают, что спрос на модель был стабильным, но поставки внезапно прекратились. Теперь на складах остались только кроссоверы Omoda C5 и более свежий C7, который появился в продаже в этом году.

Статистика продаж за 2025 год показывает: в Петербурге было зарегистрировано всего 111 новых Omoda S5. Это составляет примерно 10% от общего объема реализации бренда в городе. Однако в ноябре впервые за все время присутствия модели на рынке не появилось ни одной новой регистрации. Причины такого исчезновения официально не озвучиваются, но эксперты предполагают, что компания могла пересмотреть стратегию продаж или столкнулась с перебоями в поставках.

Покупатели, рассчитывавшие приобрести Omoda S5, теперь вынуждены искать альтернативы или ждать разъяснений от представителей марки. Некоторые автосалоны не исключают, что модель может вернуться, но точных сроков не называют. В то же время, дилеры активно продвигают кроссоверы, которые, по их словам, пользуются большим спросом у петербуржцев.

Напомним, бренд Omoda принадлежит китайскому автогиганту Chery. Марка была создана для молодежной аудитории и быстро завоевала популярность благодаря современному дизайну и доступным ценам. В России Omoda официально представлена с 2022 года, а ее модельный ряд включает как седаны, так и кроссоверы. Седан S5 считался одной из самых доступных моделей бренда, но теперь его будущее на российском рынке остается под вопросом.

Упомянутые модели: OMODA S5
Упомянутые марки: OMODA
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Омода

Похожие материалы Омода

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Названы три кроссовера которые неожиданно стали хитами продаж в России к концу года
Lada Vesta Sportline: чем хороша и плоха самая дерзкая и дорогая Веста
Mercedes-Benz показал новый GLB без ДВС и с нейросетью на борту
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
Купе спортивные
Ferrari Amalfi и еще 36 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ижевск Хабаровск Уфа
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться