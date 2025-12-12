Где же теперь искать Omoda S5? Петербургские дилеры разводят руками: исчезновение или хитрый ход?

12 декабря 2025, 13:41
Omoda S5 исчезла из автосалонов Петербурга: седан больше не найти
В Петербурге больше не найти Omoda S5. Дилеры сняли седан с продажи. В ноябре не зарегистрировано ни одной новой машины. Что происходит с моделью, остается загадкой.
Петербургские автолюбители, присматривающиеся к Omoda S5, столкнулись с неожиданной проблемой: этот седан полностью исчез из ассортимента местных дилеров. Как сообщает AutoRun SPb, ни один из официальных салонов марки не предлагает модель со склада. Более того, в ноябре не было зарегистрировано ни одной новой Omoda S5 в городе, что стало первым подобным случаем с момента появления автомобиля на рынке.
По информации AutoRun SPb, последние экземпляры седана были распроданы еще полтора-два месяца назад. Некоторые дилеры признают, что спрос на модель был стабильным, но поставки внезапно прекратились. Теперь на складах остались только кроссоверы Omoda C5 и более свежий C7, который появился в продаже в этом году.
Статистика продаж за 2025 год показывает: в Петербурге было зарегистрировано всего 111 новых Omoda S5. Это составляет примерно 10% от общего объема реализации бренда в городе. Однако в ноябре впервые за все время присутствия модели на рынке не появилось ни одной новой регистрации. Причины такого исчезновения официально не озвучиваются, но эксперты предполагают, что компания могла пересмотреть стратегию продаж или столкнулась с перебоями в поставках.
Покупатели, рассчитывавшие приобрести Omoda S5, теперь вынуждены искать альтернативы или ждать разъяснений от представителей марки. Некоторые автосалоны не исключают, что модель может вернуться, но точных сроков не называют. В то же время, дилеры активно продвигают кроссоверы, которые, по их словам, пользуются большим спросом у петербуржцев.
Напомним, бренд Omoda принадлежит китайскому автогиганту Chery. Марка была создана для молодежной аудитории и быстро завоевала популярность благодаря современному дизайну и доступным ценам. В России Omoda официально представлена с 2022 года, а ее модельный ряд включает как седаны, так и кроссоверы. Седан S5 считался одной из самых доступных моделей бренда, но теперь его будущее на российском рынке остается под вопросом.
