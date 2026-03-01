Необычный подход: Китайский бренд показал, как работает шумоизоляция в новом Omoda 7, пригласив в ролик множество кошек

1 марта 2026, 05:09
Omoda удивила рекламой с десятками кошек: необычный подход к продвижению Omoda 7
Omoda решила выделиться на рынке, сняв рекламный ролик с десятками кошек вокруг нового кроссовера Omoda 7. Такой ход подчеркивает уникальные особенности модели и меняет привычный взгляд на автомобильную рекламу. Почему производитель выбрал именно такой способ привлечь внимание - разбираемся в материале.
Китайский автопроизводитель Omoda вновь оказался в центре внимания благодаря нестандартному рекламному ходу. Вместо привычных для рынка сюжетов с семьями и путешествиями, компания решила продемонстрировать возможности шумоизоляции своего нового кроссовера Omoda 7 с помощью кошек. Такой подход не только выделяет бренд на фоне конкурентов, но и заставляет задуматься о том, как современные технологии могут повлиять на комфорт в автомобиле.
В ролике пушистые актеры свободно разгуливают вокруг машины, устраиваются на капоте и даже забираются на стеклянную крышу, мурлыча и создавая тот самый «шум», который обычно ассоциируется с домашним уютом. Однако в данном случае задача была противоположной — на самом деле, эффективная шумоизоляция Omoda 7 защищает от посторонних звуков, даже если они исходят от уровня мурлыкающих кошек.
Подобный рекламный ход привлекает внимание не только автолюбителей, но и людей, далеких от автомобильной тематики. Ведь редко когда автомобильная реклама вызывает улыбку и желание пересмотреть ролик несколько раз. Omoda удалось не только выполнить задачу, но и создать вирусный эффект, который обсуждают в соцсетях и на форумах.
Стоит отметить, что в последние годы производители все чаще ищут нестандартные методы, доносящие до потребителей преимущества своих моделей. Если раньше акцент делался на безопасность, вместительность или экономичность, то теперь на первом плане — эмоциональная составляющая и оригинальность подачи. Omoda с ее армией кошек — яркий пример того, как можно выйти за рамки привычного и сделать продукт по-настоящему запоминающимся.
В условиях высокой конкуренции на рынке кроссоверов, где новая модель должна удивлять чем-то особенным, подобные рекламные кампании становятся не просто продвижением, а частью имиджа бренда. Omoda 7 благодаря этому уже запомнилась потенциальным покупателям, а сам бренд укрепил репутацию компании, которая не боится экспериментировать и следовать вразрез со стандартами.
Похожие материалы Омода
-
02.03.2026, 14:49
Omoda C7 стал дешевле на 230 тысяч: новые цены на все комплектации в России
Редкое событие: флагманский кроссовер Omoda C7 неожиданно подешевел сразу на 230 тысяч рублей во всех версиях. Теперь базовая комплектация стоит меньше трех миллионов. Почему это важно для рынка и что изменилось - разбираемся подробно.Читать далее
-
19.02.2026, 08:17
Kia Sportage против OMODA C7: сравнение характеристик, расхода и оснащения
Вышло исследование: Kia Sportage и OMODA C7 с одинаковыми моторами, но разным подходом к деталям. Какие отличия скрыты в цифрах, что влияет на выбор и почему сейчас стоит обратить внимание на эти модели - разбираемся подробно.Читать далее
-
18.02.2026, 21:42
Kia Sportage снова доступен в России - цена ниже, чем у китайских конкурентов
Kia Sportage возвращается на российский рынок. Семейный кроссовер теперь доступен по привлекательной цене. Сравните предложения с аналогами. Узнайте, где купить выгоднее.Читать далее
-
06.02.2026, 11:36
Omoda российской сборки: первые продажи в Петербурге и смена площадки производства
Вышло исследование: в Санкт-Петербурге уже начали продавать кроссоверы Omoda, собранные в России. Мало кто знает, что доля локализованных машин в структуре продаж за короткий срок достигла почти трети. Почему это событие может изменить расстановку сил на рынке и каковы перспективы дальнейшей сборки - разбираемся в деталях.Читать далее
-
03.02.2026, 06:08
Honda CR-V Hybrid против Omoda C7: разница в цене 2 млн и неожиданные нюансы выбора
Два кроссовера - Honda CR-V Hybrid и Omoda C7 - оказались по разные стороны ценовой пропасти. Мы разобрались, чем оправдана разница в стоимости, как ведут себя машины в реальных условиях и на что стоит обратить внимание при покупке.Читать далее
-
04.01.2026, 17:23
Omoda C7: чем удивит новый кроссовер на платформе Chery в 2026 году
Omoda C7 ворвался на рынок с яркой внешностью и современным интерьером. Но насколько он отличается от собратьев по платформе? В статье разбираем комплектации, оснащение и конкурентов. Неожиданные детали и нюансы - внутри.Читать далее
-
29.12.2025, 20:17
Все минусы Omoda C7 глазами владельцев и реальные впечатления от эксплуатации
Omoda C7 выглядит современно и технологично, но не лишена спорных моментов. В статье раскрыты реальные недостатки, о которых редко говорят дилеры. Узнайте, с какими нюансами сталкиваются владельцы и как их можно устранить.Читать далее
-
03.12.2025, 07:59
Omoda отзывает в России тысячи кроссоверов C7 из-за риска травм для водителя
В России стартовала сервисная акция. Она касается новых кроссоверов Omoda. Обнаружена серьезная неисправность в автомобиле. Речь идет о системе безопасности. Владельцам стоит срочно проверить свои машины.Читать далее
-
24.11.2025, 12:19
Новый Omoda C7 AWD в России на тест-драйве: красивый кроссовер, но с одним недостатком
Новый флагман Omoda уже в России. У него футуристичный дизайн. Оснащение очень богатое. Но есть один спорный момент. Рассказываем все подробности о новинке. Конкурентам придется подвинуться.Читать далее
-
20.10.2025, 10:20
OMODA представила кроссовер C7 с интеллектуальными системами помощи
На российский рынок выходит OMODA C7 — технологичный кроссовер нового поколения с системами автоматической парковки, дистанционного управления и адаптацией к российским дорогам.Читать далее
