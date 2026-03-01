Необычный подход: Китайский бренд показал, как работает шумоизоляция в новом Omoda 7, пригласив в ролик множество кошек

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

1 марта 2026, 05:09

Omoda решила выделиться на рынке, сняв рекламный ролик с десятками кошек вокруг нового кроссовера Omoda 7. Такой ход подчеркивает уникальные особенности модели и меняет привычный взгляд на автомобильную рекламу. Почему производитель выбрал именно такой способ привлечь внимание - разбираемся в материале.

Китайский автопроизводитель Omoda вновь оказался в центре внимания благодаря нестандартному рекламному ходу. Вместо привычных для рынка сюжетов с семьями и путешествиями, компания решила продемонстрировать возможности шумоизоляции своего нового кроссовера Omoda 7 с помощью кошек. Такой подход не только выделяет бренд на фоне конкурентов, но и заставляет задуматься о том, как современные технологии могут повлиять на комфорт в автомобиле.

В ролике пушистые актеры свободно разгуливают вокруг машины, устраиваются на капоте и даже забираются на стеклянную крышу, мурлыча и создавая тот самый «шум», который обычно ассоциируется с домашним уютом. Однако в данном случае задача была противоположной — на самом деле, эффективная шумоизоляция Omoda 7 защищает от посторонних звуков, даже если они исходят от уровня мурлыкающих кошек.

Подобный рекламный ход привлекает внимание не только автолюбителей, но и людей, далеких от автомобильной тематики. Ведь редко когда автомобильная реклама вызывает улыбку и желание пересмотреть ролик несколько раз. Omoda удалось не только выполнить задачу, но и создать вирусный эффект, который обсуждают в соцсетях и на форумах.

Стоит отметить, что в последние годы производители все чаще ищут нестандартные методы, доносящие до потребителей преимущества своих моделей. Если раньше акцент делался на безопасность, вместительность или экономичность, то теперь на первом плане — эмоциональная составляющая и оригинальность подачи. Omoda с ее армией кошек — яркий пример того, как можно выйти за рамки привычного и сделать продукт по-настоящему запоминающимся.

В условиях высокой конкуренции на рынке кроссоверов, где новая модель должна удивлять чем-то особенным, подобные рекламные кампании становятся не просто продвижением, а частью имиджа бренда. Omoda 7 благодаря этому уже запомнилась потенциальным покупателям, а сам бренд укрепил репутацию компании, которая не боится экспериментировать и следовать вразрез со стандартами.

Упомянутые модели: OMODA C7
Упомянутые марки: OMODA
