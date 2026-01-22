Китайский гибрид за 25 тысяч фунтов — прорыв или авантюра?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

22 января 2026, 14:17

Omoda выводит на рынок Великобритании свой первый полноценный гибрид Omoda 5 SHS-H

Omoda готовит дебют своего первого гибридного кроссовера в Великобритании. Цена стартует от 25 740 фунтов. Модель обещает встряхнуть сегмент компактных гибридов. Подробности о новинке держатся в секрете. Китайские бренды продолжают наступление на Европу.

Китайская марка Omoda, входящая в состав Chery International, официально объявила о скором начале продаж своего первого полноценного гибридного кроссовера Omoda 5 SHS-H на рынке Великобритании. Новинка появилась в сегменте компактных гибридов и уже вызвала немалый интерес у местных автолюбителей. Стартовая цена — 25 740 фунтов (2,7 млн рублей), что делает модель одной из самых доступных в своем классе.

Omoda и Jaecoo - это дочерние и одновременно сестринские бренды, созданные Chery International в 2022 году для активного продвижения на зарубежные рынки. Китайские производители не скрывают своих амбиций: они намерены принять требование Европейской ассоциации рынка, касающееся автомобилей с современными технологиями и привлекательной ценой.

Omoda 5 SHS-H — это не просто очередной гибрид. Модель позиционируется как технологичный и стильный кроссовер, способный конкурировать с признанными аксессуарами и японскими плеерами. Внешний вид автомобиля выполнен в фирменном стиле Omoda: агрессивная решетка радиатора, четкие линии кузова и выразительная светодиодная оптика. Внутри - минимализм, цифровая приборная панель и большой экран.

Технические характеристики пока держатся в секрете, однако известно, что гибридная установка будет сочетать бензиновый двигатель с электромотором, обеспечивая как экономичность, так и достойную динамику. По предварительным данным, запас хода на электротяге составит около 70 километров, что вполне достаточно для стандартной эксплуатации. Производитель гарантирует низкий расход топлива и минимальные выбросы CO2.

В Великобритании Omoda 5 SHS-H станет конкурентом таких моделей, как Toyota C-HR Hybrid и Hyundai Kona Hybrid. Однако китайский кроссовер предлагает не только доступную цену, но и богатое оснащение уже в классической комплектации. Среди опций — адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе, камера кругового обзора и даже подогрев сидений. Впечатывает и гарантирует: производитель заявляет о 7-летней поддержке или 150 тысячах километров пробега.

Эксперты отмечают, что выход Omoda 5 SHS-H на британский рынок - это не просто очередная попытка китайцев закрепиться в Европе. Это вызов устоявшимся брендам и сигнал о том, что рынок гибридов становится все более конкурентным. Китайские автомобили уже не воспринимаются как нечто экзотическое: они быстро учатся, внедряют современные решения и готовы бороться за покупателя.

Пока остается открытым вопрос, как британские пользователи отреагируют на новый бренд и, как быстро Omoda сможет завоевать доверие. Однако тенденция очевидна: китайские производители уверенно выходят на новые рынки, и их предложения становятся все более интересными для европейцев. Omoda 5 SHS-H – запоминающийся пример того, как менялся автомобильный рынок в 2026 году.

Упомянутые марки: OMODA, Chery, Jaecoo, Hyundai, Toyota
