Что известно о силовых установках и оснащении нового Omoda X

2 ноября 2026, 11:38
Omoda X планируют собирать в Казахстане с запуском продаж в 2028 году: чем он удивит водителей
Omoda X планируют собирать в Казахстане с запуском продаж в 2028 году: чем он удивит водителей
Первый публичный показ Omoda X прошел на прошлой неделе. В Казахстане кроссовер планируют выпускать на местном автозаводе, а продажи намечены на 2028 год. Уже известны габариты и часть оснащения.
Для Omoda X заявлены три типа силовых установок, но их характеристики пока не раскрыты. Среди обозначенных Chery вариантов есть полностью электрическая и подключаемая гибридная установки. Они могут сочетаться с передним или полным приводом. Первый публичный показ кроссовера состоялся на прошлой неделе: мировая премьера прошла 20 октября 2026 года на мероприятии Omoda в Китае. Пока модель представлена как концепт, из которого должен вырасти серийный автомобиль.
Производитель позиционирует новинку как «cross off-road vehicle», то есть кроссовер с возможностями для движения вне дорог. По размерному классу Omoda X сопоставляют с Toyota RAV4 и Subaru Forester, а также с Honda CR-V и Mazda CX-5. Chery пока не объявила официальное название платформы и архитектуру модели.
Производство модели планируют разместить на одном из казахстанских автозаводов. Об этом рассказал директор дистрибуции Omoda & Jaecoo в республике Александр Абрамов. Российская Газета пишет, что продажи в Казахстане намерены начать в 2028 году. Diariomotor сообщает, что бренд рассчитывает запустить модель в производство в следующем году.
Кузов имеет размеры 4600 / 1920 / 1702 мм, колесная база составляет 2700 мм. Дорожный просвет равен 200 мм, заявленная глубина преодолеваемого брода превышает 700 мм. Omoda также заявила буксировочную способность до 1800 кг. На крышу можно нагрузить до 75 кг, внутри предусмотрено 39 отсеков для хранения.
В оснащение входит адаптивный режим вождения X-Mode, который меняет настройки автомобиля для разных условий движения. Заявлена и инфракрасная система ночного видения. По данным Omoda, она помогает обнаруживать потенциальные препятствия на расстоянии до 90 метров. Голосовой интерфейс Super Intelligent AI Space и система караоке представлены как часть оснащения концепта. Диагональ цифровой приборной панели составляет 10,25 дюйма, мультимедийного экрана - 13,2 дюйма. Для управления режимами вождения и кондиционером оставили физические клавиши.
Другие компании также планируют расширять выпуск: о планах БАЗ рассказали в связи с производством грузовиков. Для Omoda X ближайший обозначенный ориентир - начало продаж в Казахстане в 2028 году.
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-
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-
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-
02.11.2026, 14:39
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