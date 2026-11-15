Для Омска собрали 24 оранжевых автобуса МАЗ особо большого класса: подробности поставки

Обновленный HONGQI H5: новый салон, старая техника и цена 4,48 млн рублей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Bajaj Baojun Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng Doninvest DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Fisker Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Ineos Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Leapmotor LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Marussia Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata Tatra TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Дмитрий Новиков

Автор: Дмитрий Новиков

15 ноября 2026, 15:02

МАЗ отправит в Омск 24 ярко-оранжевые «гармошки» за 822 млн рублей: на каких маршрутах ждать

МАЗ отправит в Омск 24 ярко-оранжевые «гармошки» за 822 млн рублей: на каких маршрутах ждать

Для Омска собрали 24 оранжевых автобуса МАЗ особо большого класса: подробности поставки

МАЗ отправит в Омск 24 ярко-оранжевые «гармошки» за 822 млн рублей: на каких маршрутах ждать

На Минском автомобильном заводе собирают сочлененные МАЗ-216 для Омска. Город планирует взять 24 машины в лизинг за 822 млн российских рублей. Поставка ожидается к концу 2026 года, а выход на маршруты намечен на 1 января 2027 года.

На Минском автомобильном заводе собирают сочлененные МАЗ-216 для Омска. Город планирует взять 24 машины в лизинг за 822 млн российских рублей. Поставка ожидается к концу 2026 года, а выход на маршруты намечен на 1 января 2027 года.

Лизинг 24 автобусов МАЗ-216047 для Омска оценили в 822 млн российских рублей. Региональные публикации приводят сумму около 822,3 млн рублей; контракт рассчитан на 59 месяцев, а лизинговые платежи должны идти до конца 2031 года. Это низкопольные сочлененные машины особо большого класса: каждая должна вмещать не менее 160 пассажиров, включая 39 сидячих мест.

Автобусы на Минском автомобильном заводе собирают в яркой оранжевой окраске с темными акцентами. Об заказчике в России сообщил Telegram-канал МАЗ Официально. Партию из 24 машин отправят из Беларуси в Омск.

МАЗ-216047 входит в семейство МАЗ-216; рестайлинговую версию выпускают с 2023 года. Автобус низкопольный по всей пассажирской зоне и рассчитан на интенсивные городские маршруты. Новый автобусный завод предприятия запустили 31 марта 2025 года, а промышленный выпуск пассажирской техники начался в апреле того же года.

Подобный цвет МАЗ уже использовал для партии МАЗ-203, выпущенной для Калининграда. Теперь оранжевыми делают автобусы для Омска.

В автобусах предусмотрены кондиционирование и отопление. В салонах установят видеокамеры и систему подсчета пассажиров; за вниманием водителя проследит отдельное устройство. Без кондуктора оплату будут принимать через шесть терминалов. Поставщик должен застраховать машины по каско.

В требованиях к омской партии МАЗ-216047 обозначен как низкопольный сочлененный автобус особо большого класса. Вместимость каждой машины должна составить не менее 160 пассажиров, из них 39 смогут ехать сидя.

Всю партию ожидают к концу 2026 года; в Омске уточняли срок до 10 декабря. На маршруты автобусы должны выйти с 1 января 2027 года. Предполагается, что сочлененные машины будут работать на маршрутах № 24 и № 110.

Упомянутые марки: МАЗ
Подпишитесь на Google новости, ДзенДзен, MAX, общайтесь в наших группах ВКонтакте ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы MAZ

Похожие материалы MAZ

Какие LED-лампы H7 выбрать вместо галогенок: итоги жесткого теста в Германии
Загадочная LADA New Model: АВТОВАЗ хочет выпустить еще один большой кроссовер
Какой доступный автомобиль внезапно забрал главные автопремии Германии?
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Воронеж Ярославль Калуга
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться