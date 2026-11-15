Для Омска собрали 24 оранжевых автобуса МАЗ особо большого класса: подробности поставки

МАЗ отправит в Омск 24 ярко-оранжевые «гармошки» за 822 млн рублей: на каких маршрутах ждать

На Минском автомобильном заводе собирают сочлененные МАЗ-216 для Омска. Город планирует взять 24 машины в лизинг за 822 млн российских рублей. Поставка ожидается к концу 2026 года, а выход на маршруты намечен на 1 января 2027 года.

На Минском автомобильном заводе собирают сочлененные МАЗ-216 для Омска. Город планирует взять 24 машины в лизинг за 822 млн российских рублей. Поставка ожидается к концу 2026 года, а выход на маршруты намечен на 1 января 2027 года.

Лизинг 24 автобусов МАЗ-216047 для Омска оценили в 822 млн российских рублей. Региональные публикации приводят сумму около 822,3 млн рублей; контракт рассчитан на 59 месяцев, а лизинговые платежи должны идти до конца 2031 года. Это низкопольные сочлененные машины особо большого класса: каждая должна вмещать не менее 160 пассажиров, включая 39 сидячих мест.

Автобусы на Минском автомобильном заводе собирают в яркой оранжевой окраске с темными акцентами. Об заказчике в России сообщил Telegram-канал МАЗ Официально. Партию из 24 машин отправят из Беларуси в Омск.

МАЗ-216047 входит в семейство МАЗ-216; рестайлинговую версию выпускают с 2023 года. Автобус низкопольный по всей пассажирской зоне и рассчитан на интенсивные городские маршруты. Новый автобусный завод предприятия запустили 31 марта 2025 года, а промышленный выпуск пассажирской техники начался в апреле того же года.

Подобный цвет МАЗ уже использовал для партии МАЗ-203, выпущенной для Калининграда. Теперь оранжевыми делают автобусы для Омска.

В автобусах предусмотрены кондиционирование и отопление. В салонах установят видеокамеры и систему подсчета пассажиров; за вниманием водителя проследит отдельное устройство. Без кондуктора оплату будут принимать через шесть терминалов. Поставщик должен застраховать машины по каско.

В требованиях к омской партии МАЗ-216047 обозначен как низкопольный сочлененный автобус особо большого класса. Вместимость каждой машины должна составить не менее 160 пассажиров, из них 39 смогут ехать сидя.

Всю партию ожидают к концу 2026 года; в Омске уточняли срок до 10 декабря. На маршруты автобусы должны выйти с 1 января 2027 года. Предполагается, что сочлененные машины будут работать на маршрутах № 24 и № 110.