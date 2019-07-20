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20 июля 2019, 18:00

Они были первыми: пионеры автомобилестроения

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В 1886 году Карл Бенц запатентовал первый коммерчески доступный и успешный автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Эту дату можно считать отправной точкой в истории автомобилестроения. Постепенно машины становились все более совершенными. Расскажем о пяти моделях, которые принесли в автоиндустрию новые технологии.
Они были первыми пионеры автомобилестроения
Они были первыми пионеры автомобилестроения
Они были первыми пионеры автомобилестроения
Они были первыми пионеры автомобилестроения
Они были первыми пионеры автомобилестроения
Они были первыми пионеры автомобилестроения
Они были первыми пионеры автомобилестроения
Они были первыми пионеры автомобилестроения
Они были первыми пионеры автомобилестроения
Они были первыми пионеры автомобилестроения
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Немецкий инженер Карл Бенц в январе 1886 года оформил патент на модель Benz Patent-Motorwagen. Машина имела много общего с современными автомобилями: шасси, бензиновый ДВС с системой охлаждения и трансмиссией. Но из-за некоторых проблем с рулевыми управлением, первый автомобиль пришлось сделать трехколесным. Семью годами позже Бенцу удалось решить и эту задачу. Первый автомобиль приводился в движение одноцилиндровым двигателем объемом 954 куб. см, что позволяло разогнаться приблизительно до 15 км/ч. Кстати, первым в мире водителем была женщина – Берта Бенц, жена Карла, в 1888 году преодолела за рулем автомобиля целых 106 километров, разделяющих Мангейм и Пфорцхайм.

Автомобилям, выпущенным под маркой Oldsmobile, принадлежит право считаться первыми в мире автомобилями серийного производства. В 1901 году было собрано 425 экземпляров модели Curved Dash, а к 1907 году их насчитывалось уже 19 тысяч. Более того, Oldsmobile стал первым серийным автомобилем, получившим спидометр, сообщает издание SpeedMe.Ru. Кстати, другая легендарная модель - Ford Model T, которую принято считать первым серийным автомобилем, выпускалась только с 1908 года. Но ее тираж исчислялся миллионами экземпляров.

В 1912 году на автомобилях Cadillac впервые появился электрический стартер. Его разработал американский инженер Клайд Коулман еще в 1903 году, позже он продал патент компании Delco, которую впоследствии купила General Motors. Эта революционная технология быстро распространилась в автомобильной промышленности в 1910-х годах. Даже «фордовская» Model Т, предлагаемая по выгодной цене, была оснащена стартером после 1919 года. В 1916 году Cadillac пошел со своим Type 53 еще дальше — это был первый серийный автомобиль, в котором использовался ключ для запуска двигателя.

Первые корпуса, полностью изготовленные из стали, появились у автомобилей Dodge в 1913 году. До этого в конструкции машин использовалось дерево и ткань. Цельностальная конструкция кузова была прочной и жесткой, но все еще относительно легкой. Компания Dodge первой заказала в 1913 году 70 тысяч кузовов у бизнесмена Эдварда Бадда из Филадельфии. В последующем стальные панели и кузова из стали появились у моделей Cadillac, Chrysler, Mercedes, Citroen и Ford.

Большой 8-цилиндровый V-образный двигатель впервые появился на автомобилях Rolls-Royce. Но компания построила лишь три экземпляра, оснащенные 3,5-литровыми моторами V8. С внедрением в 1912 году электрического стартера, Cadillac смогла предложить покупателям действительно серийный автомобиль с V8. В 1914 году было продано 13 тысяч автомобилей Cadillac с 5,4-литровым V8.

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Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz Vito
система и правда очень умная
MichaMeL
Форум Mercedes-Benz Atego
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
Алексей Рягузов
Форум Mercedes-Benz Actros
Цитата:| Кому: Виктор О какой капиталке после 160к вы говорите? Вы машину случайно не спутали? Это не легковушка бюджетник. Это магистральный седельный тягач. Такие машины 160к могут пройти за первые 2-3 года использования, и хотите сказать, что их уже капиталить надо будет? 600-700к это конечно уже ...
Никитыч
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Они были первыми: пионеры автомобилестроения
{{material_124299}}Немецкий инженер Карл Бенц в январе 1886 года оформил патент на модель Benz Patent-Motorwagen. Машина имела много общего с современными автомобилями: шасси, бензиновый ДВС с системой охлаждения и трансмиссией. Но из-за некоторых проблем с рулевыми управлением, первый автомобиль пришлось сделать трехколесным. Семью годами позже Бенцу удалось решить и эту задачу. Первый автомобиль приводился в движение одноцилиндровым двигателем объемом 954 куб. см, что позволяло разогнаться приблизительно до 15 км/ч. Кстати, первым в мире водителем была женщина – Берта Бенц, жена Карла, в 1888 году преодолела за рулем автомобиля целых 106 километров, разделяющих Мангейм и Пфорцхайм.Автомобилям, выпущенным под маркой Oldsmobile, принадлежит право считаться первыми в мире автомобилями серийного производства. В 1901 году было собрано 425 экземпляров модели Curved Dash, а к 1907 году их насчитывалось уже 19 тысяч. Более того, Oldsmobile стал первым серийным автомобилем, получившим спидометр, сообщает издание SpeedMe.Ru. Кстати, другая легендарная модель - Ford Model T, которую принято считать первым серийным автомобилем, выпускалась только с 1908 года. Но ее тираж исчислялся миллионами экземпляров.В 1912 году на автомобилях Cadillac впервые появился электрический стартер. Его разработал американский инженер Клайд Коулман еще в 1903 году, позже он продал патент компании Delco, которую впоследствии купила General Motors. Эта революционная технология быстро распространилась в автомобильной промышленности в 1910-х годах. Даже «фордовская» Model Т, предлагаемая по выгодной цене, была оснащена стартером после 1919 года. В 1916 году Cadillac пошел со своим Type 53 еще дальше — это был первый серийный автомобиль, в котором использовался ключ для запуска двигателя.Первые корпуса, полностью изготовленные из стали, появились у автомобилей Dodge в 1913 году. До этого в конструкции машин использовалось дерево и ткань. Цельностальная конструкция кузова была прочной и жесткой, но все еще относительно легкой. Компания Dodge первой заказала в 1913 году 70 тысяч кузовов у бизнесмена Эдварда Бадда из Филадельфии. В последующем стальные панели и кузова из стали появились у моделей Cadillac, Chrysler, Mercedes, Citroen и Ford.Большой 8-цилиндровый V-образный двигатель впервые появился на автомобилях Rolls-Royce. Но компания построила лишь три экземпляра, оснащенные 3,5-литровыми моторами V8. С внедрением в 1912 году электрического стартера, Cadillac смогла предложить покупателям действительно серийный автомобиль с V8. В 1914 году было продано 13 тысяч автомобилей Cadillac с 5,4-литровым V8.
2019-07-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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