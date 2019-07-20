20 июля 2019, 18:00
Они были первыми: пионеры автомобилестроения
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В 1886 году Карл Бенц запатентовал первый коммерчески доступный и успешный автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Эту дату можно считать отправной точкой в истории автомобилестроения. Постепенно машины становились все более совершенными. Расскажем о пяти моделях, которые принесли в автоиндустрию новые технологии.
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Автомобилям, выпущенным под маркой Oldsmobile, принадлежит право считаться первыми в мире автомобилями серийного производства. В 1901 году было собрано 425 экземпляров модели Curved Dash, а к 1907 году их насчитывалось уже 19 тысяч. Более того, Oldsmobile стал первым серийным автомобилем, получившим спидометр, сообщает издание SpeedMe.Ru. Кстати, другая легендарная модель - Ford Model T, которую принято считать первым серийным автомобилем, выпускалась только с 1908 года. Но ее тираж исчислялся миллионами экземпляров.
В 1912 году на автомобилях Cadillac впервые появился электрический стартер. Его разработал американский инженер Клайд Коулман еще в 1903 году, позже он продал патент компании Delco, которую впоследствии купила General Motors. Эта революционная технология быстро распространилась в автомобильной промышленности в 1910-х годах. Даже «фордовская» Model Т, предлагаемая по выгодной цене, была оснащена стартером после 1919 года. В 1916 году Cadillac пошел со своим Type 53 еще дальше — это был первый серийный автомобиль, в котором использовался ключ для запуска двигателя.
Первые корпуса, полностью изготовленные из стали, появились у автомобилей Dodge в 1913 году. До этого в конструкции машин использовалось дерево и ткань. Цельностальная конструкция кузова была прочной и жесткой, но все еще относительно легкой. Компания Dodge первой заказала в 1913 году 70 тысяч кузовов у бизнесмена Эдварда Бадда из Филадельфии. В последующем стальные панели и кузова из стали появились у моделей Cadillac, Chrysler, Mercedes, Citroen и Ford.
Большой 8-цилиндровый V-образный двигатель впервые появился на автомобилях Rolls-Royce. Но компания построила лишь три экземпляра, оснащенные 3,5-литровыми моторами V8. С внедрением в 1912 году электрического стартера, Cadillac смогла предложить покупателям действительно серийный автомобиль с V8. В 1914 году было продано 13 тысяч автомобилей Cadillac с 5,4-литровым V8.
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система и правда очень умная
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
Цитата:| Кому: Виктор О какой капиталке после 160к вы говорите? Вы машину случайно не спутали? Это не легковушка бюджетник. Это магистральный седельный тягач. Такие машины 160к могут пройти за первые 2-3 года использования, и хотите сказать, что их уже капиталить надо будет? 600-700к это конечно уже ...
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