Они крутые, электрические и уже в продаже: 10 самых впечатляющих электробайков
Harley-Davidson LiveWire
Легендарный Harley-Davidson представил свой первый электробайк в 2019 году. Модель получила имя LiveWire и впечатляющий дизайн, сочетающий в себе черты классического Харлея с атрибутами современности. Байк получил чугунную раму и 17-дюймовые колеса, мощная силовая установка обеспечивает крутящий момент 86 Нм, разгон до сотни электробайк делает за 3 секунды, а одного заряда вам хватит на 230 км. Ну разве это не крутой Харлей?
Zero SR/F
Один из самых красивых электробайков в нашем списке, а может быть и в мире. У этого нейкеда от калифорнийского бренда установлен двигатель собственного производства ZF75-10, он обеспечивает байку мощность в 110 л.с. и целых 140 Нм крутящего момента. Разгон до сотни за 3,5 секунды, а максимальная скорость 200 км/ч. При этом на одном заряде вы можете проехать до 270 км. Модель проста в управлении, имеет два варианта цветового решения, и как минимум не оставит вас равнодушным!
Arc Vector
Один из самых элегантных в мире электробайков, относящийся к классу премиум. Внешность у него довольно футуристичная, наверняка нечто подобное купил бы себе Бэтмен. Но и среди простых смертных найдется немало желающих оценить мощность и скорость этого байка – разгон до сотни за 3 секунды, максимальная скорость 200 км/ч – и его передовые технологии. Это реально машина будущего – у электробайка нет сцепления и переключения передач! Вам нужно лишь выбрать режим езды, который предусмотрен для любой ситуации, а машина сама подберет нужную мощность.
Lightning LS-218
Тот случай, когда название целиком оправдано – скорость этого электробайка действительно подобна вспышке молнии! До сотни он разгоняется всего за 2,2 секунды, максимальная скорость составляет 350 км/ч. Это самый быстрый мотоцикл с электродвигателем! У него облегченная конструкция, так что он весьма маневренный. Это по настоящему крутой и современный спортивный байк, который дарит все эмоции обычного, только тут отсутствует рев мотора и выхлоп из трубы. Единственный минус – скромный запас хода на одном заряде, всего 160 км.
Brutus V9
Не все производители электробайков считают, что они должны выглядеть футуристично. Brutus, например, добавил в свою линейку байк для любителей классики. Если вы один из них, то модель V9 для вас! Он выглядит почти как классический Harley-Davidson или Indian. От бензиновой классики его отличает только электрический двигатель. Он, кстати, довольно мощный, выдает 125 л.с. и крутящий момент 94 Нм, так что разогнаться до 180 км/ч сможете легко и быстро.
Brutus 2
Другая модель бренда Brutus является полной противоположностью V9. Это современный городской байк в стиле кафе-рейсер, который в своем черно-бронзовом окрасе выглядит роскошно. Модель оснащается батареей на 10 кВт∙ч, что вряд ли даст вам слишком большой запас хода.
Alta Motors Redshift SM
Redshift SM доказывает, что даже кроссовые байки могут стать электрическими. Новый байк спроектирован по всем правилами дизайна МХ байков, он оснащен 17-дюймовыми колесами Warp 9 с шинами Pirelli Rosso II. Надо ли говорить, что выглядит байк потрясающе? Поскольку он все же кроссовый, то батарея у него скромная на 5,8 кВт∙ч. В зависимости от того, на какой скорости вы будете ездить, вам хватит ее на 30 км (режим гонок), 60 км (быстрая езда) и почти 100 км, если будете кататься на нормальной скорости. Максимальная скорость у байка около 130 км/ч.
Energica Eva Ribelle
Очень стильный электробайк с мощным двигателем (145 л.с. и 159 Нм), который позволяет разгоняться до 200 км/ч. У модели красивая форма, яркий цвет, и мощная батарея, которая дает запас хода до 400 км!
Damon Hypersport
Спортивный электробайк с классным дизайном и электродвигателем мощностью 200 л.с., у него вообще все на 200 – предельная скорость 200 миль (320 км/ч), максимальный запас хода 200 миль. Это очень технологичный байк, он не только позволяет разгоняться до сотни за 3 секунды, но и снабжен множеством опций безопасности: куча камер и датчиков, а также система мониторинга на основе искусственного интеллекта.
Tarform
Это самый футуристический электробайк в нашем списке, он по-настоящему отражает то, каким будет авто и мотостроение в ближайшем будущем. Вы спросите почему? Потому что большая часть деталей этого байка напечатана на 3D принтере. Это не самый скоростной электробайк: максимальная скорость 150 км/ч, разгон до сотни за 3,8 секунды, а запас хода около 200 км. Но он точно один из самых необычных и интригующих, настоящая машина будущего.
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