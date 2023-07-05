Онколог объяснил, почему открытое окно автомобиля увеличивает риск заболевания раком

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Врач-онколог Анастасия Косякова рассказала в интервью «Газете.Ru» , чем опасно открытое окно автомобиля. По ее словам, летом, когда водитель, стоя в пробке, открывает окно, вместе с кислородом он вдыхает целый букет вредных веществ, содержащихся в выхлопных газах соседних автомобилей: оксид углерода, углеводороды, альдегиды, диоксид серы, сажу и бензапирен.

Накапливаясь в организме, эти вещества могут спровоцировать у человека серьезные заболевания. Возрастает риск возникновения онкологических заболеваний, особенно рака легких. Воздух в городе и так загазован, а открытое в плотном потоке окно вместо свежего воздуха поставляет в салон автомобиля выхлопные газы.

По словам врача, вдыхание выхлопных газов может также привести к проблемам с сердечно-сосудистой системой и вызвать одышку, головокружение, стенокардию, спровоцировать развитие инфаркта миокарда, атеросклероза и тромбоза. При постоянном вдыхании отравляющих веществ развивается слабость, раздражительность, нарушение сна, а также дерматит и конъюнктивит. Снизить вредное воздействие выхлопа на организм водителя помогает кондиционер, а увеличенное употребление воды, ягод, фруктов, овощей, зеленого чая ослабляет интоксикацию.

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