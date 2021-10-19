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Что нужно знать при покупке авто с пробегом

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19 октября 2021, 20:02

Онлайн продажи автомобилей: чем и как помогают цифровые инструменты?

Сегодня мы продолжаем разговор по теме онлайн продаж, которую затронули в одной из публикаций на прошлой неделе. Судя по вашим отзывам, есть еще ряд вопросов, которые следует осветить отдельной строкой.
Фото: autoshippers.co.uk
Онлайн продажи автомобилей чем и как помогают цифровые инструменты
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Фото: autoshippers.co.uk

«Ба, знакомые все лица»!

Практика работы на этом фронте показала, что покупатель рассматривает онлайн покупку преимущественно тех моделей, которые и в обычном формате являются самыми востребованными. «Ключевыми моделями Nissan являются Qashqai и X-Trail – они же находятся в лидерах онлайн продаж, – отметили в пресс-службе японской компании. – Наиболее часто онлайн бронируют более дорогие комплектации, в которых есть интеллектуальные технологии, такие как ProPilot и Nissan Connect Services. Покупатели онлайн ориентируются на технологичность – как в продукте, так и в способе его приобретения».

Аналогичная ситуация и по другим брендам. К примеру, на долю Creta приходится 44% от всех проданных через онлайн платформу автомобилей Hyundai. ТОП-3 моделей, которые в 2021 году приобретают в онлайн-шоуруме Renault, «хорошо знакомые лица»: Duster, Logan, Sandero Stepway, причем преимущественно в высоких комплектациях. «По большому счету эта картина совпадает с оффлайн-продажами», – рассказали 110KM.RU представители французской компании.

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В линейке Volkswagen на первом месте по онлайн-продажам Polo, за ним с отрывом следуют Tiguan и Touareg. «То есть, в целом, картина продаж онлайн отражает общую картину продаж», – отмечают в столичном офисе немецкого концерна. Им вторят эксперты «GM Россия»: «Процесс полностью дублирует традиционный способ приобретения автомобиля оффлайн в дилерском салоне».

Поскольку онлайн схема приобретения машин напрямую связана с умением дружить с гаджетами, аудитория таких клиентов преимущественно молодая. «Клиент онлайн-шоурума в среднем на 13% моложе, чем покупатель в дилерской сети, – отмечают в Renault. – Велика доля женщин, которые совершают онлайн-покупку, – она на 18% больше, чем в офлайн. Также клиенты готовы потратить на 19% больше при заказе онлайн».

По данным Volkswagen, возраст онлайн-покупателей находится в вилке 25-45 лет, при этом 80% аудитории составляют мужчины. В Nissan комментируют это так: «С точки зрения социально-демографических параметров аудитория онлайн-продаж та же, что и в оффлайне». Ну, и, как водится, свой покупатель у General Motors: «Принципиальных отличий в портрете покупателя мы не видим – это лидеры в своих сферах, которые живут активно, ценят свое время и комфорт, интересуются новыми технологиями и безусловно, готовы выделяться – и на дороге, и в жизни в целом».

Можно ли купить онлайн подержанные автомобили?

В связи с резким ростом цен на новые автомобили клиенты все чаще обращают свои взоры на рынок подержанных машин, пытаясь сэкономить хотя бы таким образом. Но лишь половина из опрошенных нами автопроизводителей готовы предоставить услугу по онлайн заказам б/у моделей. «Онлайн-продажи автомобилей с пробегом осуществляются через платформу UKA, – отметили в Hyundai. – Это новый сервис, запущенный весной 2021 года с целью максимально облегчить процесс выбора автомобиля с пробегом, сделать его прозрачным и понятным для клиентов».

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Возможность онлайн-бронирования и предоплаты автомобилей, сертифицированных по программе Renault Selection доступна тем покупателям, кто выбирает автомобили французской марки. Для этого достаточно зайти на сайт автопроизводителя в раздел «Автомобили с пробегом», выбрать интересующий лот, заполнить данные и внести предоплату. После этого дилер, у которого находится автомобиль, связывается с клиентом и договаривается об удобном времени осмотра и принятии решения о покупке автомобиля.

Nissan на текущий момент такой услуги пока не оказывает. При этом в компании отмечают, что находятся в процессе разработки данного решения, ибо оно «позволит максимально закрыть потребности клиентов». На аналогичной стадии находится и Volkswagen. Концерн готовит и тестирует онлайн-продажи автомобилей с пробегом, то есть в обозримом будущем они должны стать доступны. «Мы изучаем и оцениваем перспективы этого направления», – прокомментировали 110KM.RU в «GM Россия».

А как насчет застраховаться и оформить кредит через Интернет?

В идеале эти важные услуги должны присутствовать в портфелях всех игроков, участвующих в онлайн схемах по продаже автомобилей, поскольку они выглядят логичными. На деле же не так все однозначно. К примеру, Volkswagen на данный момент их не практикует.

Невозможно вместе с онлайн-покупкой машины оформить страховку или взять кредит у компании Renault. При этом, как здесь отмечают, клиент может воспользоваться для этого другими digital-сервисами: дистанционно получить полное одобрение кредита на «Госуслугах» и оформить ОСАГО в онлайн-магазине сервисных продуктов.

Более совершенным выглядит путь Nissan: «Вместе с покупкой автомобиля доступно полное онлайн-одобрение кредита и покупка ОСАГО». При этом работа с полисами каско находится в стадии разработки. И только сервис компаний «GM Россия» и Hyundai предлагает все «одним махом». «Да, сделка любой сложности может быть проведена онлайн, – утверждают представители General Motors. – Сервис онлайн покупки позволяет выбрать нужную модель, комплектацию, цвет, рассчитать выгоду при сдаче своего автомобиля в трейд-ин, получить оценку дилера и подготовить этот договор, оформить кредит с оптимальными условиями, купить страховку, приобрести необходимые аксессуары и встретить новый автомобиль прямо возле своего дома, оформив доставку».

Машины, говорят, есть

Поскольку на рынке наблюдается заметный дефицит автомобилей, возникает вопрос, насколько продуктивна онлайн технология, и, вообще, есть ли машины в онлайн магазине?

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По данным Hyundai, ежедневно на онлайн платформе размещается от 5 до 40 автомобилей, однако среднее время нахождения автомобиля в свободном стоке не превышает 2 минут. В течение этого времени автомобиль бронируют, и далее он выкупается клиентом. Подобрать себе автомобиль, подходящий под запросы, могут и клиенты Nissan. Компания дополнительно расширила возможности добавления машин, в том числе тех, которые находятся в производстве или в процессе поставки, «дабы не ограничивать выбор клиента».

«Кроме колоссальной экономии времени и удобства от того, что приобрести автомобиль можно, находясь в любой точке мира, в числе преимуществ стоит отметить и другие, – говорят в «GM Россия». – К примеру, через сервис онлайн покупки можно увидеть не только автомобили, которые находятся на складах у дилеров на текущий момент, но и модели, находящиеся в поставке, а значит, возможности выбора сразу значительно расширяются».

Представители Volkswagen отмечают, что автомобили в наличии имеются. «По продуктивности мы наблюдаем в 2021 году рост бронирования онлайн», – заявили в пресс-службе концерна.

Тот же рост замечают и специалисты Renault, у которых 5-летний опыт работы с онлайн продуктами. «Мы в любом случае продолжим развитие этой платформы, - ответили порталу 110KM.RU в пресс-службе компании. – Безусловно, глобальный кризис электронных компонентов и, как следствие, дефицит автомобилей отразились на данном канале продаж, это было прогнозируемо. Однако даже при ограниченном предложении мы видим, что сейчас в онлайн-шоуруме опубликовано чуть больше 2000 предложений».

Работа с дилерами

Это самый сложный момент в истории онлайн продаж. Дилерское сообщество борется за сохранение прямого контакта с покупателем, поскольку от этого зависит и уровень доходов и в целом жизнедеятельность ДЦ. Не будет хорошей маржи от продажи машин, придется выкручиваться самыми разнообразными (считай проверенными) способами – теми же «допами» и сервисным обслуживанием.

Портал 110KM.RU опросил производителей по поводу этой злободневной темы. Ответы, как вы увидите ниже, из разряда дипломатичных. Цитируем дословно: «Nissan начинал историю с онлайн-продажами в 2018 году, и тогда действительно было сложно убедить дилеров, что в этот канал надо инвестировать и развивать. Сейчас процесс идет гораздо активнее, многие дилеры имеют отдельные процессы и менеджеров под онлайн-контакты».

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Volkswagen: «Во-первых, на сегодняшний день уже более 100 дилеров работают по продажам онлайн, и их число постоянно растет. Во-вторых, дилеры вступают в данный проект добровольно, противоречий нет». Hyundai: «Дилерские центры получают от онлайн-продаж дополнительную прибыль. Поэтому каких-либо противоречий в нашей работе с дилерскими центрами нет».

«GM Россия»: «Процесс покупки онлайн полностью повторяет привычный путь приобретения автомобиля в дилерском центре, а General Motors предоставляет виртуальную площадку для коммуникации между дилером и клиентом и широкий функционал для оформления сделки. Это комфортно всем сторонам-участникам процесса, и рост доли онлайн покупок это подтверждает».

Renault: «Все 5 лет мы работаем в тесном сотрудничестве с нашими партнёрами, вместе с ними разрабатываем сервисы и т.д. С 2018 года у дилеров Renault появилась возможность интеграции интерфейса онлайн-шоурума на свои сайты. Благодаря тесной работе с дилерской сетью сегодня в онлайн-шоурум интегрированы 132 ДЦ во всех городах присутствия бренда. Наиболее активные из них – Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Республика Татарстан, Свердловская, Самарская, Нижегородская, Челябинская и Пензенская области, Пермский край и республика Башкортостан».

Есть ли случаи онлайн продаж т.н. перекупщикам?

Сейчас в оффлайне активны так называемые перекупщики. Почему бы не предположить, что этот депрессивный элемент проник и в онлайн среду? В народе из уст в уста ходят байки типа этой: заказываешь онлайн, тебе тут же перезванивает дилер (марку указывать не станем), который видит твою операцию, и говорит: приходи, мол, оформим договор и т.д. В этом случае получается уже не «онлайн», поскольку покупатель проходит как «дилерский».

Все участвующие в нашем обзоре компании, за исключением Hyundai, ответили на наш вопрос коротко, точно отрезали: ничего не слышали, ничего не знаем, ничего не фиксировали. Корейский ответ более развернутый: «Компания «Хендэ Мотор СНГ», безусловно, не может гарантировать, что человек, купивший автомобиль через платформу онлайн-продаж, не перепродаст его на следующий день. В этом плане ситуация ничем не отличается от классических продаж через дилерские центры». И в этом, признаться, большая доля правды.

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