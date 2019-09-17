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17 сентября 2019, 13:29

Онлайн продажи Renault не оправдали ожиданий

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Компания Renault, первой из всех автопроизводителей, попробовала наладить в России онлайн торговлю автомобилями. На продажу выставили 300 кроссоверов Arkana в эксклюзивной серии Edition One. Полностью внести на сайте всю сумму в размере 1,4 млн рублей отважились лишь двое покупателей.
Онлайн продажи Renault не оправдали ожиданий

Фото: Renault

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Обычно в российских онлайн шоу-румах используется несколько иная схема покупки автомобиля. Клиент самостоятельно конфигурирует машину в соответствии с личными предпочтениями на сайте, затем вносит онлайн 10 000 – 15 000 рублей предоплаты и резервирует автомобиль. Позднее в удобное время он приезжает в дилерский центр, где сотрудники автосалона оформляют необходимые документы, а покупатель доплачивает остаток по счету и получает машину. 

В российском офисе Renault решили исключить из цепочки дилерский центр. Выбор и покупка автомобиля должны были проходить в режиме онлайн. В качестве приманки выставили новинку отечественного рынка, купеобразный кроссовер Arkana в эксклюзивной серии Edition One. Автомобиль в топовой комплектации стоит от 1 419 990 рублей. Покупателям предлагалось полностью внести всю сумму на сайте с помощью банковской карты. Специалисты Renault разработали специальный интерфейс, позволяющий производить оплату с нескольких банковских карт в течение нескольких дней. После онлайн зачисления всей суммы автомобиль обещали бесплатно доставить на дом или в другое удобное клиенту место. 

Эксперимент стартовал в июле. За это время лишь два клиента внесли онлайн 100-процентную оплату. Остальные 298 кроссоверов были проданы в онлайн шоу-руме обычным способом с символической предоплатой. Конечно, будущее - за онлайн продажами, но пока российские автолюбители не готовы покупать автомобиль через интернет. Покупка автомобиля – важный шаг. Многие предпочитают лично осмотреть машину, обсудить с менеджером автосалона особенности комплектации и дополнительные опции, поторговаться и договориться о скидках.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Renault Arkana: все цены и комплектации
Вот опять предлагают кучу никому не нужных комплектаций. Ну кому нужен почти 5-метровый сарай, с движком всего в 114 лошадей и передним приводом? И при всех этих "достоинствах" цена ему все равно миллион! Внедорожник должен быть внедорожником, а для городского паркетника мог бы быть и компактнее.
Дмитрий
Покупателям Renault Arkana предложат выбор из двух моторов
Мотор 1.6л слаб для Арканы. Моторы и убогость сведут на нет всю привлекательность Арканы.
Олег Игоревич
Форум Renault Magnum
Цитата:| Кому: Сергей Прожги трубку от компресора до бурдо.
Юрий
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Онлайн продажи Renault не оправдали ожиданий
{{material_126849}}Обычно в российских онлайн шоу-румах используется несколько иная схема покупки автомобиля. Клиент самостоятельно конфигурирует машину в соответствии с личными предпочтениями на сайте, затем вносит онлайн 10 000 – 15 000 рублей предоплаты и резервирует автомобиль. Позднее в удобное время он приезжает в дилерский центр, где сотрудники автосалона оформляют необходимые документы, а покупатель доплачивает остаток по счету и получает машину. В российском офисе Renault решили исключить из цепочки дилерский центр. Выбор и покупка автомобиля должны были проходить в режиме онлайн. В качестве приманки выставили новинку отечественного рынка, купеобразный кроссовер Arkana в эксклюзивной серии Edition One. Автомобиль в топовой комплектации стоит от 1 419 990 рублей. Покупателям предлагалось полностью внести всю сумму на сайте с помощью банковской карты. Специалисты Renault разработали специальный интерфейс, позволяющий производить оплату с нескольких банковских карт в течение нескольких дней. После онлайн зачисления всей суммы автомобиль обещали бесплатно доставить на дом или в другое удобное клиенту место. Эксперимент стартовал в июле. За это время лишь два клиента внесли онлайн 100-процентную оплату. Остальные 298 кроссоверов были проданы в онлайн шоу-руме обычным способом с символической предоплатой. Конечно, будущее - за онлайн продажами, но пока российские автолюбители не готовы покупать автомобиль через интернет. Покупка автомобиля – важный шаг. Многие предпочитают лично осмотреть машину, обсудить с менеджером автосалона особенности комплектации и дополнительные опции, поторговаться и договориться о скидках.
2019-09-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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