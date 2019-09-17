17 сентября 2019, 13:29
Онлайн продажи Renault не оправдали ожиданий
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Компания Renault, первой из всех автопроизводителей, попробовала наладить в России онлайн торговлю автомобилями. На продажу выставили 300 кроссоверов Arkana в эксклюзивной серии Edition One. Полностью внести на сайте всю сумму в размере 1,4 млн рублей отважились лишь двое покупателей.
Фото: Renault
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В российском офисе Renault решили исключить из цепочки дилерский центр. Выбор и покупка автомобиля должны были проходить в режиме онлайн. В качестве приманки выставили новинку отечественного рынка, купеобразный кроссовер Arkana в эксклюзивной серии Edition One. Автомобиль в топовой комплектации стоит от 1 419 990 рублей. Покупателям предлагалось полностью внести всю сумму на сайте с помощью банковской карты. Специалисты Renault разработали специальный интерфейс, позволяющий производить оплату с нескольких банковских карт в течение нескольких дней. После онлайн зачисления всей суммы автомобиль обещали бесплатно доставить на дом или в другое удобное клиенту место.
Эксперимент стартовал в июле. За это время лишь два клиента внесли онлайн 100-процентную оплату. Остальные 298 кроссоверов были проданы в онлайн шоу-руме обычным способом с символической предоплатой. Конечно, будущее - за онлайн продажами, но пока российские автолюбители не готовы покупать автомобиль через интернет. Покупка автомобиля – важный шаг. Многие предпочитают лично осмотреть машину, обсудить с менеджером автосалона особенности комплектации и дополнительные опции, поторговаться и договориться о скидках.
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27.02.2019, 00:38
Тест-драйв Renault Logan/Sandero Stepway: с обвесом и вариатором
23.12.2018, 21:00
Ретро-тест Renault 19: Сахарой опыленный
19.07.2018, 00:03
Пытаемся уйти от заноса за рулем Renault Duster/Kaptur
03.03.2018, 21:44
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Вот опять предлагают кучу никому не нужных комплектаций. Ну кому нужен почти 5-метровый сарай, с движком всего в 114 лошадей и передним приводом? И при всех этих "достоинствах" цена ему все равно миллион! Внедорожник должен быть внедорожником, а для городского паркетника мог бы быть и компактнее.
Мотор 1.6л слаб для Арканы. Моторы и убогость сведут на нет всю привлекательность Арканы.
Цитата:| Кому: Сергей Прожги трубку от компресора до бурдо.
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