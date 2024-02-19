Онлайн-конференция «Автомаркетолог» раскроет все секреты американских дилеров

Ранее мы писали Названы финалисты конкурса «Всемирный автомобиль года». Список из 10 моделей Жюри конкурса World Car Of The Year (WCOTY-2024) выбрало из нескольких десятков претендентов лучших и опубликовала ... Читать далее

Национальная ассоциация автомобильных дилеров США (NADA) ежегодно проводит масштабную конференцию, на которой обсуждают последние тенденции в автобизнесе не только на американском рынке, но и по всему миру. В рамках онлайн-конференции «Автомаркетолога» обсудят все самое главное, что было показано и рассказано на NADA Show 2024. Участников и зрителей дискуссии ждут ключевые факты, глубокая аналитика и важные выводы.

Обсуждение пройдёт в формате онлайн, зрители смогут первыми узнать актуальную информацию и выслушать мнения экспертов, а также задать свои вопросы. Мероприятие, как обычно у «Автомаркетолога», полностью бесплатно. Требуется лишь короткая регистрация, которая занимает меньше минуты. За час до трансляции организаторы пришлют на почту прямую ссылку на просмотр. Регистрируйтесь уже сейчас, чтобы вовремя получить письмо со ссылкой на просмотр и ничего не пропустить!

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