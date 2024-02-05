Онлайн-конференцию «Автомаркетолога» посвятят тонкостям продаж подержанных автомобилей

Ранее мы писали Какие китайские автомобили ушли из России в январе 2024 года. Список из 5 моделей Наступивший 2024 год уже принес на российский рынок несколько важных изменений. Дилеры китайских брендов распродают ... Читать далее

Эксперты из самых разных областей автобизнеса поделятся своим видением ситуации на отечественном рынке подержанных автомобилей. В рамках онлайн-конференции «Вторичный рынок автомобилей: тенденции и перспективы» они поговорят, как этот рынок уже изменился, как продолжит меняться и как на этом сыграть, чтобы преуспеть. В мероприятии примут участие представители дилерского сообщества, участники автомобильных аукционов и специалисты сервисных центров.

Разговор пойдет о статистике и аналитике, трендах продаж автомобилей с пробегом, маркетинге, клиент-менеджменте, сервисном обслуживании, кредитах и автостраховании. Среди заявленных тем обсуждений:

Тренды/фокусы в направлении авто с пробегом на 2024 год.

Тренды продаж автомобилей с пробегом.

Улучшение клиентского пути в сфере продаж автомобилей с пробегом.

Особенности и проблемы продажи кредитно-страховых продуктов в направлении АСП.

Любой профессионал автобизнеса сможет почерпнуть из выступлений что-то полезное. Подробнее о программе и участниках можно узнать на официальном сайте конференции. Участие в мероприятии бесплатно, необходимо лишь зарегистрироваться онлайн, чтобы вовремя получить письмо со ссылкой на трансляцию.

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах