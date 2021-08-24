Онлайн-продажи в автобизнесе обсудят онлайн
По сравнению с весной 2020 года фокус проблем сместился от банального выживания до развитой конкуренции. На конференции обсудят, как улучшить показатели и оптимизировать процессы онлайн-продаж в автобизнесе. В конференции участвую эксперты компаний «Фреш Авто», «У Сервис+», «BMW Россия», «Авито Авто», «СберАвто», Kodix, CarClick, CarSale. Модератором выступит Олег Мосеев.
Доступ к трансляции предоставляется бесплатно. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте. Здесь же можно узнать программу конференции. У всех зрителей будет возможность задать свои вопросы в чате трансляции и получить ценный ответ от экспертов.
- 1 150 000 РFord Transit 2019 в Москве
- 335 000 РFord Escape 2005 в Москве
- 15 302 000 РLand Rover Range Rover 2021 в Москве
- 220 000 РNissan Almera 1998 в Москве
- 3 599 000 РPorsche Cayenne Turbo S 2013 в Москве
- 1 280 000 РNissan X-Trail 2012 в Москве
- 8 420 000 РLand Rover Defender 2021 в Москве
- 5 997 000 РLand Rover Range Rover Sport 2019 в Москве
- 750 000 РNissan Armada 2007 в Москве
- 3 400 000 РBMW 6 серия 2015 в Москве
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