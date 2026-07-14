Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

14 июля 2026, 16:52

Onyx A-Frame Getaway: парк-модель tiny house с панорамным остеклением и современным дизайном

Onyx A-Frame Getaway: парк-модель tiny house с панорамным остеклением и современным дизайном

37 кв. м в стиле модерн: почему крошечный автодом Onyx A-Frame называют альтернативой квартире

Onyx A-Frame Getaway: парк-модель tiny house с панорамным остеклением и современным дизайном

Onyx A-Frame Getaway - не просто очередной автодом, а пример того, как современные технологии и архитектурные решения меняют представление о компактном жилье. В условиях растущего спроса на мобильные дома этот проект выделяется сочетанием комфорта, стиля и функциональности.

Onyx A-Frame Getaway - не просто очередной автодом, а пример того, как современные технологии и архитектурные решения меняют представление о компактном жилье. В условиях растущего спроса на мобильные дома этот проект выделяется сочетанием комфорта, стиля и функциональности.

Рынок компактных домов пересматривает перспективы: теперь это не просто минималистичные дома, а полноценные жилые помещения с продуманной эргономикой и современным дизайном. Onyx A-Frame Getaway — яркий пример того, как производители крошечных автодомов отвечают на запросы покупателей, стремящихся к комфорту и эстетике даже на ограниченной площади.

Эта модель, разработанная компанией Recreational Resort Cottages & Cabins из Техаса, позиционируется как первый парк-модельный дом на колесах с А-образной архитектурой. В отличие от классических крошечных домиков на каркасе, Onyx A-Frame рассчитан на стационарное размещение и ориентирован на тех, кто ценит не только мобильность, но и уровень жизни, сопоставимый с полноценной квартирой.

Фото:  Recreational Resort Cottages & Cabins 

Внешний вид Onyx A-Frame сразу бросается в глаза: черный фасад, крыша сложной геометрии и небольшая стеклянная стена, выходящая на природу. Такой дом органично вписывается в любой ландшафт — от горных склонов до лесных опушек. Панорамное остекление не только визуально расширяет пространство, но и создает ощущение единения с окружающей средой, что особенно актуально для тех, кто выбирает дом для отдыха или постоянного проживания на природе.

Площадь дома составляет 37 квадратных метров, что позволяет разместить все необходимые зоны на одном уровне. Внутри — открытая планировка: гостиная с плавным переходом в кухню, спальня и санузел с зонами для максимального удобства. Интерьер выполнен в стиле модерн: белые стены, черные потолки, теплый пол и акцентная мебель создают уютную и при этом стильную атмосферу.

Кухня оборудована по принципу максимальной функциональности: L-образная компоновка, черная мебель и техника, лаконичный фартук из плитки. Даже при компактных размерах здесь можно готовить полноценные блюда, а небольшое окно добавляет естественный свет. В спальне предусмотрены встроенные тумбочки и место для стиральной машины, что редко встречается в домах такого формата.

Ванная комната выполнена в стиле спа: просторная душевая кабина с черной плиткой, современная сантехника и вместительный шкаф для белья. Такой подход к деталям говорит о том, что производитель ориентируется на взыскательных клиентов, которым важен не только внешний вид, но и качество жизни.

Onyx A-Frame Getaway доступен с различными вариантами отделки — от южной желтой сосны до красного кедра. Базовая стоимость начинается от 98 322 долларов, включая доставку и установку в пределах 100 миль от Афина, штат Техас. Важное замечание: из-за увеличенных габаритов для перевозки дома требуется специальное разрешение, а это значит, что он рассчитан на стационарное использование — например, в качестве домика для отдыха, гостевого дома или постоянного жилья на частном участке.

Крошечные дома паркового типа, подобные Onyx A-Frame, становятся все более популярными в США благодаря сочетанию мобильности и комфорта. В России интерес к подобным решениям тоже растет: компактные дома востребованы на дачных участках, в туристических комплексах и даже как альтернатива традиционному строительству. При этом важно учитывать местные нормы и стандарты, а также особенности климата — например, необходимость дополнительного утепления и адаптации инженерных систем.

Onyx A-Frame Getaway выглядит как удачный пример того, как современные технологии и архитектурные решения меняют представление о компактном жилье. Для российского рынка подобные проекты могут стать интересной альтернативой классическим дачам и гостевым домам, особенно если производители учтут специфику эксплуатации в наших условиях.

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