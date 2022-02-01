Опасное пересечение разваливающегося моста на мотоцикле в Колумбии: видеоблогер заставила поволноваться пользователей YouTube
В многочисленных комментариях под видео большинство пользователей YouTube хвалят девушку за мужество и пишут, что вряд ли нашлось бы много желающих повторить поездку по старому мосту, на которую решилась видеоблогер.
Норали пишет, что видео снято около города Амага в Колумбии, через который раньше проходила важная железнодорожная ветка, соединяющая крупные города, такие как Кали и Медельин. По железной дороге, которую давно закрыли, перевозили кофе и сахарный тростник.
Видеоблогер решила проехать по остаткам дороги и по старому мосту на мотоцикле. «У меня волосы встали дыбом», - пишет голландка. Особенно страшно смотреть на девушку, когда она едет по очень старому мосту. Кажется, что деревянные балки под весом мотоцикла раскрошатся, и девушка сорвется вниз. К счастью, ей удается пересечь неустойчивую конструкцию.
Норали уже много лет путешествует по миру на мотоцикле. Раньше она работала в Австралии над докторской диссертацией. А через несколько лет отправилась в путешествие по Австралии, Новой Зеландии и Индии на мотоцикле.
Она поняла, что путешествовать таким образом, это отличный способ посмотреть мир. Видеоблогер продала все свои вещи и стала путешественницей по миру, записывая свои приключения на видео и делясь ими в соцсетях.
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