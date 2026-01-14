Кто заплатит за глыбу льда, слетевшую с тента большегруза?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дарья Климова

14 января 2026, 10:42

Опасные ледяные глыбы с грузовиков: кто отвечает за ущерб на дороге

Зимой ледяные пласты на грузовиках могут стать причиной серьезных аварий. Не все водители знают, кто возместит ущерб. В статье — важные детали и неожиданные нюансы. Проверьте, как защитить себя и свой автомобиль.

Зимние дороги всегда полны неожиданностей, но ледяные пласты, которые срываются с крыши грузовика, — это особая угроза. Один неосторожный момент, и тяжелая глыба может оказаться на лобовом стекле легковушки, а последствия — от разбитого стекла до серьезных травм. Водители часто недооценивают этот риск, хотя он вполне реален.

В условиях снегопада и гололеда важно держаться подальше от фур и не пытаться их обогнать без крайней необходимости. Даже если кажется, что дорога чистая, на крыше грузовика может скрываться опасный сюрприз. Водители легковых машин должны помнить: дистанция — ваш главный союзник зимой.

Если все же ледяная плита повредила ваш автомобиль, первым делом стоит зафиксировать номер грузовика и найти свидетелей. Это поможет доказать, кто виноват, и обратиться в страховую компанию владельца грузовика. Если же виновника найти не удалось, придется рассчитывать только на свою страховку КАСКО. В таких случаях восстановление справедливости может затянуться, а иногда и вовсе потерпеть неудачу.

Водители грузовиков обязаны следить за состоянием своих машин. Перед выездом на маршрут они должны убедиться, что на крыше нет снега и льда. Для этого на некоторых стоянках и заправках оборудованы специальные площадки, где можно безопасно очистить крышу. Но таких мест по-прежнему мало, и не все водители пользуются ими. Эксперты считают, что расширение сети подобных площадок — вопрос времени, ведь безопасность на дорогах зависит от каждого участника движения.

Если водитель грузовика проигнорировал лед на крыше и стал причиной аварии с пострадавшими, ответственность может стать уголовной, вплоть до лишения свободы. Закон суров, но справедлив: халатность на дороге не прощается.

Зимние поездки требуют особого внимания и от водителей, и от владельцев грузовиков. Каждый должен помнить: безопасность — это не только личное дело, но и забота о других. Иногда один забытый кусок льда на крыше может изменить чью-то жизнь навсегда.

