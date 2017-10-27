27 октября 2017, 10:39

«Опасные» водители останутся с правами

Госдума приняла решение, что за опасное вождение автолюбителей не будет ожидать лишение прав. Эта мера заменена штрафом 5 000 рублей. Причем рядовые инспекторы его выписать не смогут.
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Депутаты исключили соответствующий пункт из проекта закона перед вторым чтением. Обсуждение данного вопроса запланировано на ноябрь текущего года. Информацию распространил первый зампредседатель думского комитета по госстроительству Вячеслав Лысаков.

Новая редакция правил дорожного движения вступила в силу летом 2016 года. Так, новые требования запрещают опасное вождение. В постановлении перечислены все маневры, которые относятся к категории «опасных». К примеру, водитель будет наказан за отказ уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения, за препятствование обгону, несоблюдение безопасной дистанции, несоблюдение бокового интервала и необоснованное резкое торможение.

Факты опасного вождения будут подтверждаться с помощью камер, установленных в патрульных машинах. Также на помощь в поиске нарушителей придут камеры наружного наблюдения и устройства автоматической фиксации правил дорожного движения. Автоинспекция уже сообщила о готовности учитывать записи с видеорегистраторов других водителей.

Рядовому инспектору не доверят выписывать штраф за опасное вождение. Эти полномочия будут только у командиров подразделений. Представитель ГИБДД должен объективно оценивать доступные материалы, чтобы вынести решение - является ли это вождение опасным. Так власти рассчитывают избежать злоупотреблений.

Напомним, что ранее власти признали видеозапись доказательством нарушения правил дорожного движения. Теперь любой водитель или пешеход, зафиксировавший правонарушение на фото или видео, может передать жалобу в ГИБДД.

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«Опасные» водители останутся с правами
{{material_121367}}Депутаты исключили соответствующий пункт из проекта закона перед вторым чтением. Обсуждение данного вопроса запланировано на ноябрь текущего года. Информацию распространил первый зампредседатель думского комитета по госстроительству Вячеслав Лысаков.Новая редакция правил дорожного движения вступила в силу летом 2016 года. Так, новые требования запрещают опасное вождение. В постановлении перечислены все маневры, которые относятся к категории «опасных». К примеру, водитель будет наказан за отказ уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения, за препятствование обгону, несоблюдение безопасной дистанции, несоблюдение бокового интервала и необоснованное резкое торможение.Факты опасного вождения будут подтверждаться с помощью камер, установленных в патрульных машинах. Также на помощь в поиске нарушителей придут камеры наружного наблюдения и устройства автоматической фиксации правил дорожного движения. Автоинспекция уже сообщила о готовности учитывать записи с видеорегистраторов других водителей.Рядовому инспектору не доверят выписывать штраф за опасное вождение. Эти полномочия будут только у командиров подразделений. Представитель ГИБДД должен объективно оценивать доступные материалы, чтобы вынести решение - является ли это вождение опасным. Так власти рассчитывают избежать злоупотреблений.Напомним, что ранее власти признали видеозапись доказательством нарушения правил дорожного движения. Теперь любой водитель или пешеход, зафиксировавший правонарушение на фото или видео, может передать жалобу в ГИБДД.{{vote_125}}
2017-10-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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