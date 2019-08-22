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22 августа 2019, 08:23

Opel анонсировал новую модель

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Фото Opel
Компания Opel опубликовала тизер загадочного нового автомобиля, который планирует представить через три недели на автосалоне во Франкфурте. Известно лишь, что модель получила гибридную силовую установку.
Opel анонсировал новую модель

Фото Opel

Ранее мы писали
Opel официально представил новый концептуальный кроссовер GT X Experimental. Премьера прошла в дизайн-центре ...
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Ранее Opel упоминал, что готовит для Франкфурта несколько мировых премьер, включая Astra, Corsa, Grandland X Hybrid4 и Zafira Life. Но похоже у компании есть еще нечто особенное, скрывающееся под черным покрывалом. Никаких подробностей пока не сообщается. Представители Opel лишь намекнули, что у новинки есть электрифицированная трансмиссия.

Можно предположить, что речь идет о концепт-каре. Об этом косвенно свидетельствуют необычные черные покрышки с желтыми акцентами. На серийные автомобили обычно такую красоту не ставят. Эта незначительная деталь отсылает нас к концептуальному Opel GT, представленному на Женевском автосалоне весной 2016 года (на втором фото).
 
Кроме того, желтые акценты на шинах были и у более «свежего» концепт-кара Opel GT X Experimental, презентация которого состоялась ровно год назад в дизайн-центре компании в Рюссельхайме. Автомобиль получил электрическую силовую установку и систему автопилота 3 уровня. Новинка была призвана продемонстрировать, в каком направлении в будущем будет развиваться дизайнерская и инженерная мысль немецкой марки.

По-видимому, нас ждет следующая модель из концептуальной линейки Opel GT. Все подробности узнаем уже совсем скоро. Пресс-конференция Opel в рамках Франкфуртского мотор-шоу запланирована на 10 сентября.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Opel Signum
да опель это и есть одна большая проблема .была такакая проблема но не на сигнуме . решилось заменой предохранителя
MichaMeL
Форум Opel Insignia
Теперь мне стало всё ясно, благодарю за помощь в этом вопросе.
MickeyGuh
Форум Opel Combo
В принципе, на счет электроники в данной машины я не могу согласиться. Потому что проездив на данном авто больше пяти лет и проколесив за 100 тыс. км пробега ни разу с такой проблемой не столкнулся. При этом машина комфортная и легко управляемая. И держит дорогу так, что переживаний во время езды я не ...
Петр
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Opel анонсировал новую модель
{{material_124273}}Ранее Opel упоминал, что готовит для Франкфурта несколько мировых премьер, включая Astra, Corsa, Grandland X Hybrid4 и Zafira Life. Но похоже у компании есть еще нечто особенное, скрывающееся под черным покрывалом. Никаких подробностей пока не сообщается. Представители Opel лишь намекнули, что у новинки есть электрифицированная трансмиссия.Можно предположить, что речь идет о концепт-каре. Об этом косвенно свидетельствуют необычные черные покрышки с желтыми акцентами. На серийные автомобили обычно такую красоту не ставят. Эта незначительная деталь отсылает нас к концептуальному Opel GT, представленному на Женевском автосалоне весной 2016 года (на втором фото). Кроме того, желтые акценты на шинах были и у более «свежего» концепт-кара Opel GT X Experimental, презентация которого состоялась ровно год назад в дизайн-центре компании в Рюссельхайме. Автомобиль получил электрическую силовую установку и систему автопилота 3 уровня. Новинка была призвана продемонстрировать, в каком направлении в будущем будет развиваться дизайнерская и инженерная мысль немецкой марки.По-видимому, нас ждет следующая модель из концептуальной линейки Opel GT. Все подробности узнаем уже совсем скоро. Пресс-конференция Opel в рамках Франкфуртского мотор-шоу запланирована на 10 сентября.
2019-08-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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