22 августа 2019, 08:23
Opel анонсировал новую модель
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Фото Opel
Компания Opel опубликовала тизер загадочного нового автомобиля, который планирует представить через три недели на автосалоне во Франкфурте. Известно лишь, что модель получила гибридную силовую установку.
Фото Opel
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Можно предположить, что речь идет о концепт-каре. Об этом косвенно свидетельствуют необычные черные покрышки с желтыми акцентами. На серийные автомобили обычно такую красоту не ставят. Эта незначительная деталь отсылает нас к концептуальному Opel GT, представленному на Женевском автосалоне весной 2016 года (на втором фото).
Кроме того, желтые акценты на шинах были и у более «свежего» концепт-кара Opel GT X Experimental, презентация которого состоялась ровно год назад в дизайн-центре компании в Рюссельхайме. Автомобиль получил электрическую силовую установку и систему автопилота 3 уровня. Новинка была призвана продемонстрировать, в каком направлении в будущем будет развиваться дизайнерская и инженерная мысль немецкой марки.
По-видимому, нас ждет следующая модель из концептуальной линейки Opel GT. Все подробности узнаем уже совсем скоро. Пресс-конференция Opel в рамках Франкфуртского мотор-шоу запланирована на 10 сентября.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
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Теперь мне стало всё ясно, благодарю за помощь в этом вопросе.
В принципе, на счет электроники в данной машины я не могу согласиться. Потому что проездив на данном авто больше пяти лет и проколесив за 100 тыс. км пробега ни разу с такой проблемой не столкнулся. При этом машина комфортная и легко управляемая. И держит дорогу так, что переживаний во время езды я не ...
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