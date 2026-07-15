Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

15 июля 2026, 22:32

Opel Astra и Peugeot 308: сравнение гибридных хэтчбеков для городских дорог

Opel Astra и Peugeot 308: сравнение гибридных хэтчбеков для городских дорог

Opel Astra и Peugeot 308 на одной платформе: какой гибридный хэтчбек выбрать в 2026 году

Opel Astra и Peugeot 308: сравнение гибридных хэтчбеков для городских дорог

Гибридные Opel Astra и Peugeot 308 - два конкурента на платформе Stellantis, которые по-разному подходят к комфорту, технологиям и практичности. Важно понять, какой из них лучше впишется в современные требования и стиль жизни на дорогах.

Гибридные Opel Astra и Peugeot 308 - два конкурента на платформе Stellantis, которые по-разному подходят к комфорту, технологиям и практичности. Важно понять, какой из них лучше впишется в современные требования и стиль жизни на дорогах.

Гибридные хэтчбеки Opel Astra и Peugeot 308, построенные на общей платформе Stellantis, становятся всё более востребованными среди тех, кто ищет баланс между экономичностью, современными технологиями и повседневной практичностью. Несмотря на единую основу, модели имеют ярко выраженные индивидуальные черты и разный подход к деталям, что особенно важно для водителей с разными стилями вождения и требованиями к автомобилю.

Opel Astra отличается строгим и лаконичным дизайном, её длина составляет 4,37 метра, а ширина — 1,86 метра, передняя часть получила фирменную решётку Vizor со светящейся эмблемой. Это последняя Astra немецкой сборки: с 2030 года производство перенесут в Италию. Автомобиль доступен в кузовах хэтчбек и универсал Sports Tourer, причём у последнего багажник достигает 597 литров, а у хэтчбека — 422 литра, что больше, чем у конкурента. В салоне — классическая приборная панель с понятными меню, сиденья Intelli-Seats снижают утомляемость, а опциональные кресла AGR с подогревом и массажем добавляют комфорта, однако качество отделки уступает сопернику при стартовой цене от 24 650 евро.

Peugeot 308 практически совпадает по габаритам — 4,36 метра в длину и 1,85 метра в ширину, — но делает ставку на выразительный внешний вид, лишившись после рестайлинга светодиодных «клыков» в пользу новых световых полос. В салоне доминирует фирменный i-Cockpit с цифровой панелью над компактным рулём, что выглядит эффектно, но требует привыкания и не всем кажется эргономичным. Пространство для пассажиров сопоставимо с Astra, а багажник чуть меньше — 412 литров, которые в гибридной версии сокращаются до 314 литров, при этом базовая цена составляет от 25 370 евро, что делает Peugeot немного дороже.

Линейка двигателей у обеих моделей практически одинакова и включает бензиновый мягкий гибрид на 145 сил, дизель на 130 сил и подключаемые гибридные версии, однако у Astra гибрид выдает 150 сил от бензинового мотора и 125 от электродвигателя с батареей 14,6 кВт·ч, обеспечивая запас хода до 84 км и статус Zero, тогда как у Peugeot 308 гибрид мощнее — 195 сил, с аккумулятором 17,2 кВт·ч, запасом хода до 85 км и поддержкой Plug&Charge. Обе модели доступны и в полностью электрической версии на 156 сил с запасом около 450 км, но в России такие модификации пока нишевые, при этом электрическая Astra имеет функцию Vehicle-to-Load для питания внешних устройств от батареи.

На дороге Astra ведёт себя сдержанно и комфортно, с акцентом на простоту управления и средней шумоизоляцией, тогда как Peugeot 308 ощущается более отзывчивым и собранным, что оценят любители динамики, хотя к цифровому кокпиту придётся привыкать. Практичным водителям, ценящим понятные органы управления, Astra покажется предпочтительнее, а тем, кому важнее дизайн и современные цифровые решения, — 308. Оба автомобиля предлагают широкий выбор гибридных и электрических версий, сохраняя актуальность на фоне нашествия кроссоверов, и отражают общий тренд на электрификацию, заметный даже в сегменте заряжаемых внедорожников вроде Jeep Compass 4xe.

Упомянутые модели: Opel Astra, Peugeot 308 (от 1 466 000 Р)
Упомянутые марки: Opel, Peugeot
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