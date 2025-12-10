Новая Opel Astra L удивляет светодиодной полосой и переработанным интерьером – что еще изменилось?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

10 декабря 2025, 13:53

Opel Astra L 2026: обновленный дизайн Vizor, светящийся логотип и увеличенный запас хода

Opel Astra L 2026: обновленный дизайн Vizor, светящийся логотип и увеличенный запас хода

Новая Opel Astra L удивляет светодиодной полосой и переработанным интерьером – что еще изменилось?

Opel Astra L 2026: обновленный дизайн Vizor, светящийся логотип и увеличенный запас хода

Opel Astra L 2026 года выходит с заметным обновлением. Модель получила фирменный стиль Vizor, светодиодную полосу и подсвеченный логотип. Интерьер стал современнее, а электрическая версия теперь проезжает дальше. Подробности о новинке – в нашем материале.

Opel Astra L 2026 года выходит с заметным обновлением. Модель получила фирменный стиль Vizor, светодиодную полосу и подсвеченный логотип. Интерьер стал современнее, а электрическая версия теперь проезжает дальше. Подробности о новинке – в нашем материале.

Opel готовит к выходу обновленную Astra L 2026 модельного года, и перемены здесь действительно глобальные. Немецкий хэтчбек и универсал пережили глубокий рестайлинг, который затронул как внешний вид, так и техническую начинку. Теперь Astra еще больше выделяется на фоне конкурентов благодаря фирменному стилю Vizor, который уже стал визитной карточкой марки.

Обновленный Opel Astra L получил яркий и узнаваемый экстерьер. Его визитной карточкой стала светодиодная полоса дневных ходовых огней, прерывающаяся в центре, где теперь расположен подсвеченный логотип Blitz. Продвинутые фары Intelli-Lux HD с десятками тысяч элементов обеспечивают как эффектный вид, так и отличное освещение дороги.

Фото: Opel Automobile GmbH

Внутреннее пространство автомобиля было переосмыслено с акцентом на экологичность и комфорт. Все ткани в салоне теперь производятся из переработанных материалов. Даже в базовых версиях устанавливаются усовершенствованные сиденья Intelli-Seats, созданные для долгих путешествий. Мультимедийная система стала еще более интуитивной, а обновленный дизайн передней панели добавляет уюта. Для покупателей доступны новые цвета кузова, такие как Kontur White и Klover Green, а также свежие дизайны легкосплавных дисков. Универсал Astra Sports Tourer теперь предлагает максимально вместительный багажник объемом до 1634 литра.

Особое внимание производитель уделил электрической модификации. Opel Astra Electric оснащается новой батареей емкостью 58 кВт·ч, что увеличивает запас хода по циклу WLTP до 454 км. Впервые в модели появляется полезная функция Vehicle to Load (V2L), позволяющая питать внешние устройства прямо от автомобиля. При этом традиционные бензиновые и гибридные силовые установки также остаются в линейке.

Премьера модели состоится в январе 2026 года на автосалоне в Брюсселе. Благодаря комплексу обновлений в дизайне, интерьере и технической части, новая Astra L готовится укрепить свои позиции в конкурентном сегменте компактных автомобилей.

Не удаётся соединиться с https://api-fallback.languagetool.org/v2/check – проверьте соединение с сетью или попробуйте снова через минуту (#1, code=0)

Упомянутые модели: Opel Astra
Упомянутые марки: Opel
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Опель

Похожие материалы Опель

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Lada Vesta Sportline: чем хороша и плоха самая дерзкая и дорогая Веста
Mercedes-Benz показал новый GLB без ДВС и с нейросетью на борту
Hyundai Staria Signature: футуристический минивэн с характером и компромиссами
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ульяновск Волгоград Краснодар
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться