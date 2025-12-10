Новая Opel Astra L удивляет светодиодной полосой и переработанным интерьером – что еще изменилось?

10 декабря 2025, 13:53
Opel Astra L 2026: обновленный дизайн Vizor, светящийся логотип и увеличенный запас хода
Opel Astra L 2026 года выходит с заметным обновлением. Модель получила фирменный стиль Vizor, светодиодную полосу и подсвеченный логотип. Интерьер стал современнее, а электрическая версия теперь проезжает дальше. Подробности о новинке – в нашем материале.
Opel готовит к выходу обновленную Astra L 2026 модельного года, и перемены здесь действительно глобальные. Немецкий хэтчбек и универсал пережили глубокий рестайлинг, который затронул как внешний вид, так и техническую начинку. Теперь Astra еще больше выделяется на фоне конкурентов благодаря фирменному стилю Vizor, который уже стал визитной карточкой марки.
Обновленный Opel Astra L получил яркий и узнаваемый экстерьер. Его визитной карточкой стала светодиодная полоса дневных ходовых огней, прерывающаяся в центре, где теперь расположен подсвеченный логотип Blitz. Продвинутые фары Intelli-Lux HD с десятками тысяч элементов обеспечивают как эффектный вид, так и отличное освещение дороги.
Внутреннее пространство автомобиля было переосмыслено с акцентом на экологичность и комфорт. Все ткани в салоне теперь производятся из переработанных материалов. Даже в базовых версиях устанавливаются усовершенствованные сиденья Intelli-Seats, созданные для долгих путешествий. Мультимедийная система стала еще более интуитивной, а обновленный дизайн передней панели добавляет уюта. Для покупателей доступны новые цвета кузова, такие как Kontur White и Klover Green, а также свежие дизайны легкосплавных дисков. Универсал Astra Sports Tourer теперь предлагает максимально вместительный багажник объемом до 1634 литра.
Особое внимание производитель уделил электрической модификации. Opel Astra Electric оснащается новой батареей емкостью 58 кВт·ч, что увеличивает запас хода по циклу WLTP до 454 км. Впервые в модели появляется полезная функция Vehicle to Load (V2L), позволяющая питать внешние устройства прямо от автомобиля. При этом традиционные бензиновые и гибридные силовые установки также остаются в линейке.
Премьера модели состоится в январе 2026 года на автосалоне в Брюсселе. Благодаря комплексу обновлений в дизайне, интерьере и технической части, новая Astra L готовится укрепить свои позиции в конкурентном сегменте компактных автомобилей.
