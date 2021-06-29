Opel Astra нового поколения: первые официальные подробности
Фото: Opel
Фото: Opel
Фото: Opel
Фото: Opel
Фото: Opel
Opel Astra нового поколения переедет на модульную архитектуру EMP2 концерна Stellantis. В техническом плане автомобиль будет унифицирован с Peugeot 308. Это означает, что на смену оригинальной задней подвеске с механизмом Уатта придет классическая полузависимая балка. Помимо неплохих динамических характеристик в Opel отметили способность «Астры» преодолевать брод глубиной до 25 сантиметров, что особенно актуально нынешним летом, когда ливневая канализация по всей России не справляется с потоками дождя.
Моторная гамма новой Astra также будет идентична Peugeot 308: бензиновые агрегаты мощностью 110 и 130 сил, дизельный 1.5 BlueHDi, выдающий 130 сил, и две гибридные силовые установки на базе 1,6-литрового мотора суммарной отдачей 180 или 225 «лошадей». Первым публике представят хэтчбек. Премьера ожидается через несколько недель. Позднее к нему присоединится универсал Sports Tourer. Сборку наладят на немецком заводе Opel в Рюссельсхайме.
- 320 000 РOpel Astra 2011 в Москве
- 284 000 РOpel Astra 2009 в Москве
- 485 000 РOpel Astra 2010 в Москве
- 325 000 РOpel Astra 2008 в Москве
- 777 000 РOpel Astra 2012 в Москве
- 680 000 РOpel Astra 2013 в Москве
- 1 145 000 РOpel Astra 2016 в Москве
- 685 000 РOpel Astra 2014 в Москве
- 447 000 РOpel Astra 2010 в Москве
- 699 000 РOpel Astra GTC 2013 в Москве
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