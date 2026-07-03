Opel повторяет трюк Volkswagen: новый Astra лишится хэтчбека и станет чистым универсалом на базе STLA One

3 июля 2026, 05:59
Opel Astra следующего поколения: только универсал и новые технологии
Opel Astra следующего поколения: только универсал и новые технологии
Opel готовит радикальные перемены для Astra: модель может выйти только в кузове универсал и получить полностью электрическую платформу. Это решение может изменить расстановку сил в сегменте компактных автомобилей в Европе и повлиять на предпочтения покупателей.
Opel готовит для европейского рынка неожиданный поворот: следующее поколение Astra может выйти исключительно в кузове универсал. Подобный шаг уже реализовал Volkswagen с Passat, и теперь Opel/Vauxhall, по словам главы компании Флорианы Хюттля, рассматривает аналогичный сценарий. Причина проста — спрос на универсалы в Германии остаётся стабильно высоким, что и обеспечивает их популярность.
Основой для будущей Astra станет платформа STLA One, поддерживающая как электромоторы, так и гибридные силовые установки. Это открывает широкие возможности для выбора: полностью электрическая версия уже утверждена, но также обсуждается вариант с подключаемым гибридом. По словам Хюттля, компания стремится найти баланс между разными типами приводов, чтобы соответствовать ожиданиям покупателей.
Дизайн новой Astra пока не утверждён, но энтузиасты уже предлагают свои варианты внешности. На рендерах присутствуют фирменные черты Opel — «визор»-лицо и сочетание параллельных линий с плавными формами. Однако до премьеры ещё далеко: запуск модели намечен не ранее 2029–2030 годов, и многое может измениться. Как отмечают эксперты, универсал может стать ответом на растущий интерес к практичным и вместительным автомобилям.
Интересно, что в будущем возможен и кроссовер на базе Astra, что сделало бы модель ещё привлекательнее для семейных и молодых водителей. Впрочем, универсализация пока остаётся приоритетом для Opel, особенно на внутреннем рынке. Эти перемены уже обсуждаются и среди других автопроизводителей, что поддерживает общую тенденцию к переосмыслению формата компактных автомобилей.
Для российского рынка такие новости могут быть особенно актуальны: универсалы традиционно ценятся за вместительность и универсальность, а переход на электрические и гибридные платформы может повлиять на выбор покупателей в ближайшие годы. Кстати, интерес к новым технологиям и форматам наблюдается и у других брендов — например, в материале о возможностях быстрой зарядки и инновациях в моделях BYD, в этом обзоре можно узнать больше о современных тенденциях .
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