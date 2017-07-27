27 июля 2017, 18:07

Opel Corsa получил спортивную S-версию

Компактный хэтчбек Opel Corsa получил спортивную модификацию, отличающуюся особой внешностью и более мощным силовым агрегатом. Новинку уже можно заказать у европейский автодилеров. Стартовая цена – 18 400 евро.
^
  Opel Corsa получил спортивную S-версию Opel Corsa Opel Corsa получил спортивную S-версию
2
фото
  

Opel Corsa
Выпускается с 1997 г.
Новый от 499 000 до 662 000 Р
Объявлений: 251
Отзывов: 6
От обычной «Корсы» спортвариант отличается наличием боковых «юбок» и спойлера, спойлером, диффузором и светодиодными фарами. Завершают образ 17-дюймовые колесные диски. Также у автомобиля обновилась выхлопная система, которая стала более спортивной.

Интерьер Corsa S привлекает внимание спортивными креслами Recaro. Также в салоне присутствует информационно-развлекательная система Radio R 4.0 IntelliLink с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Под капотом хэтчбека находится 1,4-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом, мощность которого составляет 150 сил. С места до «сотни» машина способна разогнаться за 8,9 секунды, а максимальная скорость составляет 207 км/ч. В качестве трансмиссии выступает 6-ступенчатая «механика». Привод – передний.

Купить авто Опель Корса

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Opel Corsa
На лобовом стекле.
юля
Lada Kalina с новым мотором. Первый в России тест
Сам то на чем ездишь?
Leo
Opel Corsa Black&White: специально для России
плохо разобрать какая у неё посадка, что низковата.
automan82
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Opel Автомудрость Opel АвтоПитер Opel Дизайн и тюнинг Opel Новинки и концепт кары Opel Новости и акции автосалонов Opel Автосалоны и дилеры марки Opel Аренда и прокат авто марки Opel Автоклубы и форумы автозавчастей марки Opel Автосервисы и магазины автозапчастей марки Opel
Главные материалы
Тест-драйв нового Kia Rio: естественный отбор
Тест-драйв Volvo S90: рецепт от одиночества
Получаете ли Вы "письма счастья"?
Голосовать
Продажа Opel Corsa
Объявления о продаже Opel Corsa
Рейтинг по классам
Класс D Premium
Alfa Romeo Alfa 159 и еще 24 модели
Класс C Premium
Alfa Romeo 147 и еще 4 модели
Класс А Exclusive
Mitsubishi i-MiEV и еще 2 модели
Класс Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 8 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Opel Corsa получил спортивную S-версию
{{model_979}}От обычной «Корсы» спортвариант отличается наличием боковых «юбок» и спойлера, спойлером, диффузором и светодиодными фарами. Завершают образ 17-дюймовые колесные диски. Также у автомобиля обновилась выхлопная система, которая стала более спортивной. Интерьер Corsa S привлекает внимание спортивными креслами Recaro. Также в салоне присутствует информационно-развлекательная система Radio R 4.0 IntelliLink с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.Под капотом хэтчбека находится 1,4-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом, мощность которого составляет 150 сил. С места до «сотни» машина способна разогнаться за 8,9 секунды, а максимальная скорость составляет 207 км/ч. В качестве трансмиссии выступает 6-ступенчатая «механика». Привод – передний.
2017-07-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Чебоксары Пермь Тула
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG