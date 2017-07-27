27 июля 2017, 18:07
Opel Corsa получил спортивную S-версию
Компактный хэтчбек Opel Corsa получил спортивную модификацию, отличающуюся особой внешностью и более мощным силовым агрегатом. Новинку уже можно заказать у европейский автодилеров. Стартовая цена – 18 400 евро.
Opel Corsa
Выпускается с 1997 г.
Новый от 499 000 до 662 000 Р
Интерьер Corsa S привлекает внимание спортивными креслами Recaro. Также в салоне присутствует информационно-развлекательная система Radio R 4.0 IntelliLink с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.
Под капотом хэтчбека находится 1,4-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом, мощность которого составляет 150 сил. С места до «сотни» машина способна разогнаться за 8,9 секунды, а максимальная скорость составляет 207 км/ч. В качестве трансмиссии выступает 6-ступенчатая «механика». Привод – передний.
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29.02.2016, 20:49
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На лобовом стекле.
Сам то на чем ездишь?
плохо разобрать какая у неё посадка, что низковата.
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