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22 августа 2019, 17:00

Opel Corsa-e станет первым раллийным электрокаром

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Фото Opel
Компания Opel представила электрическую Corsa-e Rally, которая может считаться первой в мире раллийной машиной на «батарейках». Публичный дебют новинки пройдет в рамках сентябрьского автосалона во Франкфурте.
Opel Corsa e станет первым раллийным электрокаром

Фото Opel

Opel Corsa e станет первым раллийным электрокаром

Фото Opel

Opel Corsa e станет первым раллийным электрокаром

Фото Opel

Opel Corsa e станет первым раллийным электрокаром

Фото Opel

Opel Corsa e станет первым раллийным электрокаром

Фото Opel

Opel Corsa e станет первым раллийным электрокаром

Фото Opel

Opel Corsa e станет первым раллийным электрокаром

Фото Opel

Opel Corsa e станет первым раллийным электрокаром
Opel Corsa e станет первым раллийным электрокаром
Opel Corsa e станет первым раллийным электрокаром
Opel Corsa e станет первым раллийным электрокаром
Opel Corsa e станет первым раллийным электрокаром
Opel Corsa e станет первым раллийным электрокаром
Opel Corsa e станет первым раллийным электрокаром
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Похоже, тизер именно этой новинки Opel опубликовал сегодня утром. Желтые акценты на шинах совпадают. Раллийная Corsa-e Rally построена на базе «гражданского» электрокара. Новинка примет участие в серии ADAC Opel e-Rally Cup в 2020 году, где заменит нынешний Opel Adam R2. В состав силовой установки вошел электромотор, который выдает 136 л.с. и 260 Нм пикового крутящего момента. Аккумулятор оставили от «гражданской» версии емкостью 50 кВт-ч. Динамические характеристики пока не сообщаются. Обычная Corsa-e разгоняется с места до «сотни» за 8,1 секунды.

По словам главы компании Майкла Лошеллера, Opel стал первым в мире автопроизводителем, который разработал на базе серийной модели раллийный электрокар. Электрическая Corsa-e – это машина для всех. Она полностью адаптирована как для повседневного использования, так и для участия в спортивных заездах. Динамика новой Corsa обеспечит водителю максимум удовольствия от вождения. 

Наряду со специфическими для ралли доработками Opel Corsa-e Rally получил самоблокирующийся дифференциал Torsen. Для участия в ралли ADAC Opel e-Rally Cup планируется изготовить 15 экземпляров. Цена каждого будет не более 50 000 евро (3,6 млн рублей).

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Форум Opel Corsa
На лобовом стекле.
юля
Я влюбился, господа...
3 года гонял на опеле. Брал новый. Вначале начал стучать, потом дребезжание какое-то. В итоге быстро автосервис и на продажу выставил. Сыкотно иначе.
CremAuto
Чистота - залог успеха
лучше уж на мойке пылесос заказывать, все эти портативные очень по мощности уступают
NataYw
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Opel Corsa-e станет первым раллийным электрокаром
{{material_127317}}Похоже, тизер именно этой новинки Opel опубликовал сегодня утром. Желтые акценты на шинах совпадают. Раллийная Corsa-e Rally построена на базе «гражданского» электрокара. Новинка примет участие в серии ADAC Opel e-Rally Cup в 2020 году, где заменит нынешний Opel Adam R2. В состав силовой установки вошел электромотор, который выдает 136 л.с. и 260 Нм пикового крутящего момента. Аккумулятор оставили от «гражданской» версии емкостью 50 кВт-ч. Динамические характеристики пока не сообщаются. Обычная Corsa-e разгоняется с места до «сотни» за 8,1 секунды.По словам главы компании Майкла Лошеллера, Opel стал первым в мире автопроизводителем, который разработал на базе серийной модели раллийный электрокар. Электрическая Corsa-e – это машина для всех. Она полностью адаптирована как для повседневного использования, так и для участия в спортивных заездах. Динамика новой Corsa обеспечит водителю максимум удовольствия от вождения. Наряду со специфическими для ралли доработками Opel Corsa-e Rally получил самоблокирующийся дифференциал Torsen. Для участия в ралли ADAC Opel e-Rally Cup планируется изготовить 15 экземпляров. Цена каждого будет не более 50 000 евро (3,6 млн рублей).
2019-08-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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