22 августа 2019, 17:00
Opel Corsa-e станет первым раллийным электрокаром
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Фото Opel
Компания Opel представила электрическую Corsa-e Rally, которая может считаться первой в мире раллийной машиной на «батарейках». Публичный дебют новинки пройдет в рамках сентябрьского автосалона во Франкфурте.
Фото Opel
Фото Opel
Фото Opel
Фото Opel
Фото Opel
Фото Opel
Фото Opel
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По словам главы компании Майкла Лошеллера, Opel стал первым в мире автопроизводителем, который разработал на базе серийной модели раллийный электрокар. Электрическая Corsa-e – это машина для всех. Она полностью адаптирована как для повседневного использования, так и для участия в спортивных заездах. Динамика новой Corsa обеспечит водителю максимум удовольствия от вождения.
Наряду со специфическими для ралли доработками Opel Corsa-e Rally получил самоблокирующийся дифференциал Torsen. Для участия в ралли ADAC Opel e-Rally Cup планируется изготовить 15 экземпляров. Цена каждого будет не более 50 000 евро (3,6 млн рублей).
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Тест-драйв Opel в Южном Тироле: Bellissimo!
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
На лобовом стекле.
3 года гонял на опеле. Брал новый. Вначале начал стучать, потом дребезжание какое-то. В итоге быстро автосервис и на продажу выставил. Сыкотно иначе.
лучше уж на мойке пылесос заказывать, все эти портативные очень по мощности уступают
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