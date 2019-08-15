15 августа 2019, 12:59
Opel готовит большой трехрядный кроссовер
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Где-то на дорогах Германии в объективы фотошпионов попался большой кроссовер Opel, которому уготована роль нового флагмана марки. Учитывая, что автомобиль уже вывели на дорожные тесты, его премьеру можно ждать в 2020 году.
Новый 7-местный кроссовер Opel
Новый 7-местный кроссовер Opel
Новый 7-местный кроссовер Opel
Новый 7-местный кроссовер Opel
Новый 7-местный кроссовер Opel
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Кузов нового кроссовера скрыт плотным камуфляжем. Заклеенными оказались даже логотипы марки. Но профессиональные охотники за автомобильными новинками однозначно идентифицируют его как новую модель Opel. Через пленку отчетливо проступают ходовые огни, характерные для «младшего» Opel Grandland X, а также задние фонари, которые по типу больше соответствуют Grandland X, чем Peugeot 5008. Хотя в профиль автомобиль очень напоминает французский кроссовер.
В 2017 году PSA Groupe выкупила в концерна General Motors компанию Opel и с тех пор планомерно переводит модели немецкой марки на собственную архитектуру. Имя нового 7-местного кроссовера пока держится в секрете. О сроках выхода новинки на рынок можно только догадываться. Учитывая, что автомобиль попался фотошпионам впервые, разработка находится на довольно ранней стадии. Рискнем предположить, что премьера состоится осенью 2020 года на автосалоне в Париже.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
да опель это и есть одна большая проблема .была такакая проблема но не на сигнуме . решилось заменой предохранителя
Теперь мне стало всё ясно, благодарю за помощь в этом вопросе.
В принципе, на счет электроники в данной машины я не могу согласиться. Потому что проездив на данном авто больше пяти лет и проколесив за 100 тыс. км пробега ни разу с такой проблемой не столкнулся. При этом машина комфортная и легко управляемая. И держит дорогу так, что переживаний во время езды я не ...
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