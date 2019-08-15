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15 августа 2019, 12:59

Opel готовит большой трехрядный кроссовер

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Где-то на дорогах Германии в объективы фотошпионов попался большой кроссовер Opel, которому уготована роль нового флагмана марки. Учитывая, что автомобиль уже вывели на дорожные тесты, его премьеру можно ждать в 2020 году.
Opel готовит большой трехрядный кроссовер

Новый 7-местный кроссовер Opel

Opel готовит большой трехрядный кроссовер

Новый 7-местный кроссовер Opel

Opel готовит большой трехрядный кроссовер

Новый 7-местный кроссовер Opel

Opel готовит большой трехрядный кроссовер

Новый 7-местный кроссовер Opel

Opel готовит большой трехрядный кроссовер

Новый 7-местный кроссовер Opel

Opel готовит большой трехрядный кроссовер
Opel готовит большой трехрядный кроссовер
Opel готовит большой трехрядный кроссовер
Opel готовит большой трехрядный кроссовер
Opel готовит большой трехрядный кроссовер
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Сейчас самым крупным представителем SUV-линейки Opel является кроссовер Grandland X, построенный на одной платформе EMP2 с Peugeot 3008 и Citroen С5 Aircross. Его габаритная длина составляет 4 477 мм, а величина колесной базы – 2 675 мм. Новый, пока безымянный кроссовер, который удалось запечатлеть на дорожных тестах, выглядит ощутимо крупнее. Можно предположить, что донором для него выступит нынешний Peugeot 5008 с колесной базой в 2 840 мм. Такие габариты позволяют разместить в салоне третий ряд сидений.

Кузов нового кроссовера скрыт плотным камуфляжем. Заклеенными оказались даже логотипы марки. Но профессиональные охотники за автомобильными новинками однозначно идентифицируют его как новую модель Opel. Через пленку отчетливо проступают ходовые огни, характерные для «младшего» Opel Grandland X, а также задние фонари, которые по типу больше соответствуют Grandland X, чем Peugeot 5008. Хотя в профиль автомобиль очень напоминает французский кроссовер.

В 2017 году PSA Groupe выкупила в концерна General Motors компанию Opel и с тех пор планомерно переводит модели немецкой марки на собственную архитектуру. Имя нового 7-местного кроссовера пока держится в секрете. О сроках выхода новинки на рынок можно только догадываться. Учитывая, что автомобиль попался фотошпионам впервые, разработка находится на довольно ранней стадии. Рискнем предположить, что премьера состоится осенью 2020 года на автосалоне в Париже.


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Форум Opel Signum
да опель это и есть одна большая проблема .была такакая проблема но не на сигнуме . решилось заменой предохранителя
MichaMeL
Форум Opel Insignia
Теперь мне стало всё ясно, благодарю за помощь в этом вопросе.
MickeyGuh
Форум Opel Combo
В принципе, на счет электроники в данной машины я не могу согласиться. Потому что проездив на данном авто больше пяти лет и проколесив за 100 тыс. км пробега ни разу с такой проблемой не столкнулся. При этом машина комфортная и легко управляемая. И держит дорогу так, что переживаний во время езды я не ...
Петр
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Opel готовит большой трехрядный кроссовер
{{material_126415}}Сейчас самым крупным представителем SUV-линейки Opel является кроссовер Grandland X, построенный на одной платформе EMP2 с Peugeot 3008 и Citroen С5 Aircross. Его габаритная длина составляет 4 477 мм, а величина колесной базы – 2 675 мм. Новый, пока безымянный кроссовер, который удалось запечатлеть на дорожных тестах, выглядит ощутимо крупнее. Можно предположить, что донором для него выступит нынешний Peugeot 5008 с колесной базой в 2 840 мм. Такие габариты позволяют разместить в салоне третий ряд сидений.Кузов нового кроссовера скрыт плотным камуфляжем. Заклеенными оказались даже логотипы марки. Но профессиональные охотники за автомобильными новинками однозначно идентифицируют его как новую модель Opel. Через пленку отчетливо проступают ходовые огни, характерные для «младшего» Opel Grandland X, а также задние фонари, которые по типу больше соответствуют Grandland X, чем Peugeot 5008. Хотя в профиль автомобиль очень напоминает французский кроссовер.В 2017 году PSA Groupe выкупила в концерна General Motors компанию Opel и с тех пор планомерно переводит модели немецкой марки на собственную архитектуру. Имя нового 7-местного кроссовера пока держится в секрете. О сроках выхода новинки на рынок можно только догадываться. Учитывая, что автомобиль попался фотошпионам впервые, разработка находится на довольно ранней стадии. Рискнем предположить, что премьера состоится осенью 2020 года на автосалоне в Париже.
2019-08-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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