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24 февраля 2020, 00:59

Opel Grandland X: пока только принимаются заказы

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Фото: Opel
После долгого отсутствия в России марке Opel приходится чуть ли не заново обустраиваться на просторах нашей необъятной родины. Некогда разветвленная сеть дилерских центров – одно лишь воспоминание.
Opel Grandland X пока только принимаются заказы

Фото: Opel

Opel Grandland X
От 1.6 л, 150 л.с
Новый от 1 799 000 до 2 199 000 Р
Выстраивать работу с локальными партнерами приходится заново, и дается это, прямо скажем, непросто. 3 дилерских центра на «резиновую» Москву и 2 фирменных автосалона на Петербург – это много или мало?! То-то и оно.

Общее количество «опелевских» шоу-румов на всю страну едва достигло цифры 10. Помимо столичных мегаполисов машины с «молнией» в логотипе продают в Рязани, Ставрополе, Нижневартовске, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде.

Впрочем, и машин-то, признаться, пока что с гулькин нос: микроавтобус Zafira Life да вседорожник Grandland X. Ни тот, ни другой автомобиль доступным по цене не назовешь. За семейный придется отдать никак не менее 2,5 млн рублей, за кроссовер – от 1,8 млн рублей. Невольно вспомнишь те золотые времена, когда в российской линейке Opel присутствовали и Mokka, и Astra, и Corsa.

Opel
Евросиб Opel Обводный
Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.72
Вся эта троица жива до сих пор и прекрасно реализуется в той же Европе. К нам прежние знакомые, увы, не поставляются, и, как заявили корреспонденту 110km.ru на «горячей линии» Opel, в обозримой перспективе поставляться не будут. Единственной моделью, которая хоть как-то разнообразит гамму компании, это Vivaro Kombi. Но, опять же, это, по сути, грузовичок, к сегменту «легковушек» не имеющий никакого отношения…

А как у них, на родине?

Opel Grandland X в дилерские салоны уже завезен. Но преимущественно для визуального ознакомления, и клиентский тест-драйв на нем пока что не пройти. В автоцентре «Евросиб Опель» поведали, что первые «живые» машины приедут в начале апреля. Партия небольшая, поскольку заказчиков оказалось немного.

Opel Grandland X пока только принимаются заказы

Фото: Opel

Opel Grandland X пока только принимаются заказы

Фото: Opel

Opel Grandland X пока только принимаются заказы

Фото: Opel

Opel Grandland X пока только принимаются заказы

Фото: Opel

Opel Grandland X пока только принимаются заказы

Фото: Opel

Opel Grandland X пока только принимаются заказы
Opel Grandland X пока только принимаются заказы
Opel Grandland X пока только принимаются заказы
Opel Grandland X пока только принимаются заказы
Opel Grandland X пока только принимаются заказы

Официальная премьера компактного SUV состоялась 19 апреля 2017 года. Имя Grandland означает «независимость, приключения и изобилие». Кроссовер построен на платформе PSA Peugeot Citroen и выполнен в типичном дизайне для «Opel новой волны». Никакого родства с GM, иначе французы не смогли бы продвигать продукт в России. В отличие от соплатформенных (EMP2) Citroen C5 Aircross и Peugeot 3008, в облике и интерьере Grandland X превалируют спокойные линии. Нам доступен лишь монопривод, который в данном сегменте SUV наиболее спрашиваемый. Как слабое утешение - система Intelli Grip. Выбирая между режимами «Нормальный», «Снег», «Песок», «Грязь» и «ESP off», можно адаптировать управляющую электронику к тем дорожным условиям, в которых оказался автомобиль.
Отношение к марке Opel у нас в целом неплохое, однако стартовая цена Grandland X в размере 1,8 млн рублей людей явно отпугивает. Это сквозило в нашем телефонном разговоре с менеджером отдела продаж вышеназванного автоцентра. Молодой человек, естественно, пытался защищать «цвета флага», мол, стоимость Grandland X складывается из немецкой родословной и немецких же деталей сборки, но на фоне цифры 1,8 млн рублей все это как-то уходило на второй план.

При всем этом вседорожник доступен нашему потребителю всего с одним безальтернативным силовым агрегатом – 150-сильным ДВС объемом 1,6 литра. Для сравнения: на родине, в Германии, Opel Grandland X представлен аж с 4 моторами, два из которых – дизельные. 1,6-литровый агрегат там «прокачан» до 180 сил (8АКПП и почти 35 тыс. евро). Самый маленький 1,2-литровый 130-сильный турбодвижок – самый доступный. В исполнении с 6МКПП стоит 27 500 евро (1,9 млн рублей), с 8АКПП – 29 800 евро.

1,5-литровый дизель мощностью 130 л.с. уходит по цене от 30 760 евро с «механикой» в придачу и от 33 060 евро с тем же многоступенчатым «автоматом». Вершина силового ряда – 177-сильный дизель объемом 2 литра. Он агрегатируется исключительно с 8АКПП и в самой богатой комплектации стоит 43 550 евро (более 3 млн рублей).

Если сравнивать с немецкими ценами, «наш» Grandland X – вполне себе удачное приобретение. Но надо принять во внимание, что на рынке существует целая плеяда одноклассников, стартовая цена которых ниже (к примеру, Nissan Qashqai – от 1 070 000 рублей, Mazda CX-5 – от 1 595 000 рублей плюс «китайцы»). Даже соплатформенный Peugeot 3008, и тот на сто тысяч дешевле. Это сумму можно каким-то образом компенсировать, сдав свой старый автомобиль в трейд-ин и получить 100 000 рублей скидки.

Opel Grandland X пока только принимаются заказы

Фото: Opel

Opel Grandland X пока только принимаются заказы

Фото: Opel

Opel Grandland X пока только принимаются заказы

Фото: Opel

Opel Grandland X пока только принимаются заказы

Фото: Opel

Opel Grandland X пока только принимаются заказы

Фото: Opel

Opel Grandland X пока только принимаются заказы
Opel Grandland X пока только принимаются заказы
Opel Grandland X пока только принимаются заказы
Opel Grandland X пока только принимаются заказы
Opel Grandland X пока только принимаются заказы

Три уровня оснащения

Opel Grandland X Enjoy 1.6 AT
1.6 л, 150 л.с
автомат 6
0-100 - 9.5 с, 201 км/ч
4477 x 1856 x 1609 мм
передний
АИ-95, 7.3 л на 100 км
1 799 000 руб
Все характеристики
Оснащение Grandland X даже в стартовой комплектации Enjoy неплохое: рулевая колонка, регулируемая по высоте и вылету, 6 подушек безопасности, кондиционер, ABS, ESP, медиасистема с 8-дюймовым экраном, подогрев передних и задних сидений, LED фары рефлекторного типа, задние светодиодные фонари, круиз-контроль, обогрев руля и лобового стекла, 17-дюймовые легкосплавные колеса, электронный стояночный тормоз, розетка 12В, задний парктроник, аудиосистема с 6-ю колонками, электростеклоподъемники «по кругу» и пр.

«Средний» вариант Innovation оценен в 2 049 000 рублей. В нем есть 2-зонный «климат», камера заднего вида, передний парктроник, комбинированная отделка сидений, рейлинги на крыше, 18-дюймовые колеса, технология IntelliGrip с селектором выбора режимов, мониторинг слепых зон, распознавание дорожных знаков, предупреждение о выходе из полосы движения и пр.

В Cosmo за 2 199 000 рублей добавляются кожаная отделка салона, шторки на стеклах задних дверей, панорамная крыша, электропривод и вентиляция передних кресел, автопарковщик, камеры кругового обзора, электропривод багажной двери, пакет Park and Go, бесключевой доступ, беспроводная зарядка для сотового телефона и пр. За «металлик» во всех комплектациях придется доплатить 18 000 рублей, за «перламутр» - 25 000 рублей.

Техническое обслуживание на фирменной СТО обойдется в сумму 12-15 тыс. рублей, в зависимости от перечня работ по ТО. Заказываемые сегодня Grandland X доберутся до шоу-румов лишь к концу мая.

Павел Кузин
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Комментарии
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Отзывы по теме
Названы ориентировочные рублевые цены на автомобили Opel
Очень дорого. Зачем это брать по цене мазды сх5. С ума сошли. Ниссан ценник хотяб смотрели. А немецкое качество кончилось на астре h. Любой автомеханик по опель подтвердит. Не нужен нам этот хлам по таким ценам.
Хаос
Форум Opel Signum
да опель это и есть одна большая проблема .была такакая проблема но не на сигнуме . решилось заменой предохранителя
MichaMeL
Форум Opel Insignia
Теперь мне стало всё ясно, благодарю за помощь в этом вопросе.
MickeyGuh
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Opel Grandland X: пока только принимаются заказы
{{model_v2_no_show_6780}} Выстраивать работу с локальными партнерами приходится заново, и дается это, прямо скажем, непросто. 3 дилерских центра на «резиновую» Москву и 2 фирменных автосалона на Петербург – это много или мало?! То-то и оно. Общее количество «опелевских» шоу-румов на всю страну едва достигло цифры 10. Помимо столичных мегаполисов машины с «молнией» в логотипе продают в Рязани, Ставрополе, Нижневартовске, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде. Впрочем, и машин-то, признаться, пока что с гулькин нос: микроавтобус Zafira Life да вседорожник Grandland X. Ни тот, ни другой автомобиль доступным по цене не назовешь. За семейный придется отдать никак не менее 2,5 млн рублей, за кроссовер – от 1,8 млн рублей. Невольно вспомнишь те золотые времена, когда в российской линейке Opel присутствовали и Mokka, и Astra, и Corsa. {{guide_257729}} Вся эта троица жива до сих пор и прекрасно реализуется в той же Европе. К нам прежние знакомые, увы, не поставляются, и, как заявили корреспонденту 110km.ru на «горячей линии» Opel, в обозримой перспективе поставляться не будут. Единственной моделью, которая хоть как-то разнообразит гамму компании, это Vivaro Kombi. Но, опять же, это, по сути, грузовичок, к сегменту «легковушек» не имеющий никакого отношения… А как у них, на родине?Opel Grandland X в дилерские салоны уже завезен. Но преимущественно для визуального ознакомления, и клиентский тест-драйв на нем пока что не пройти. В автоцентре «Евросиб Опель» поведали, что первые «живые» машины приедут в начале апреля. Партия небольшая, поскольку заказчиков оказалось немного. {{gallery_1941}} {{photo_text_296}} Отношение к марке Opel у нас в целом неплохое, однако стартовая цена Grandland X в размере 1,8 млн рублей людей явно отпугивает. Это сквозило в нашем телефонном разговоре с менеджером отдела продаж вышеназванного автоцентра. Молодой человек, естественно, пытался защищать «цвета флага», мол, стоимость Grandland X складывается из немецкой родословной и немецких же деталей сборки, но на фоне цифры 1,8 млн рублей все это как-то уходило на второй план.При всем этом вседорожник доступен нашему потребителю всего с одним безальтернативным силовым агрегатом – 150-сильным ДВС объемом 1,6 литра. Для сравнения: на родине, в Германии, Opel Grandland X представлен аж с 4 моторами, два из которых – дизельные. 1,6-литровый агрегат там «прокачан» до 180 сил (8АКПП и почти 35 тыс. евро). Самый маленький 1,2-литровый 130-сильный турбодвижок – самый доступный. В исполнении с 6МКПП стоит 27 500 евро (1,9 млн рублей), с 8АКПП – 29 800 евро. 1,5-литровый дизель мощностью 130 л.с. уходит по цене от 30 760 евро с «механикой» в придачу и от 33 060 евро с тем же многоступенчатым «автоматом». Вершина силового ряда – 177-сильный дизель объемом 2 литра. Он агрегатируется исключительно с 8АКПП и в самой богатой комплектации стоит 43 550 евро (более 3 млн рублей). Если сравнивать с немецкими ценами, «наш» Grandland X – вполне себе удачное приобретение. Но надо принять во внимание, что на рынке существует целая плеяда одноклассников, стартовая цена которых ниже (к примеру, Nissan Qashqai – от 1 070 000 рублей, Mazda CX-5 – от 1 595 000 рублей плюс «китайцы»). Даже соплатформенный Peugeot 3008, и тот на сто тысяч дешевле. Это сумму можно каким-то образом компенсировать, сдав свой старый автомобиль в трейд-ин и получить 100 000 рублей скидки.{{gallery_1942}} Три уровня оснащения{{params_62089}} Оснащение Grandland X даже в стартовой комплектации Enjoy неплохое: рулевая колонка, регулируемая по высоте и вылету, 6 подушек безопасности, кондиционер, ABS, ESP, медиасистема с 8-дюймовым экраном, подогрев передних и задних сидений, LED фары рефлекторного типа, задние светодиодные фонари, круиз-контроль, обогрев руля и лобового стекла, 17-дюймовые легкосплавные колеса, электронный стояночный тормоз, розетка 12В, задний парктроник, аудиосистема с 6-ю колонками, электростеклоподъемники «по кругу» и пр.«Средний» вариант Innovation оценен в 2 049 000 рублей. В нем есть 2-зонный «климат», камера заднего вида, передний парктроник, комбинированная отделка сидений, рейлинги на крыше, 18-дюймовые колеса, технология IntelliGrip с селектором выбора режимов, мониторинг слепых зон, распознавание дорожных знаков, предупреждение о выходе из полосы движения и пр.В Cosmo за 2 199 000 рублей добавляются кожаная отделка салона, шторки на стеклах задних дверей, панорамная крыша, электропривод и вентиляция передних кресел, автопарковщик, камеры кругового обзора, электропривод багажной двери, пакет Park and Go, бесключевой доступ, беспроводная зарядка для сотового телефона и пр. За «металлик» во всех комплектациях придется доплатить 18 000 рублей, за «перламутр» - 25 000 рублей. Техническое обслуживание на фирменной СТО обойдется в сумму 12-15 тыс. рублей, в зависимости от перечня работ по ТО. Заказываемые сегодня Grandland X доберутся до шоу-румов лишь к концу мая.
2020-02-24
Автор: Павел Кузин
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