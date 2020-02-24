Opel Grandland X: пока только принимаются заказы
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Фото: Opel
Общее количество «опелевских» шоу-румов на всю страну едва достигло цифры 10. Помимо столичных мегаполисов машины с «молнией» в логотипе продают в Рязани, Ставрополе, Нижневартовске, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде.
Впрочем, и машин-то, признаться, пока что с гулькин нос: микроавтобус Zafira Life да вседорожник Grandland X. Ни тот, ни другой автомобиль доступным по цене не назовешь. За семейный придется отдать никак не менее 2,5 млн рублей, за кроссовер – от 1,8 млн рублей. Невольно вспомнишь те золотые времена, когда в российской линейке Opel присутствовали и Mokka, и Astra, и Corsa.
А как у них, на родине?
Opel Grandland X в дилерские салоны уже завезен. Но преимущественно для визуального ознакомления, и клиентский тест-драйв на нем пока что не пройти. В автоцентре «Евросиб Опель» поведали, что первые «живые» машины приедут в начале апреля. Партия небольшая, поскольку заказчиков оказалось немного.
Фото: Opel
Фото: Opel
Фото: Opel
Фото: Opel
Фото: Opel
При всем этом вседорожник доступен нашему потребителю всего с одним безальтернативным силовым агрегатом – 150-сильным ДВС объемом 1,6 литра. Для сравнения: на родине, в Германии, Opel Grandland X представлен аж с 4 моторами, два из которых – дизельные. 1,6-литровый агрегат там «прокачан» до 180 сил (8АКПП и почти 35 тыс. евро). Самый маленький 1,2-литровый 130-сильный турбодвижок – самый доступный. В исполнении с 6МКПП стоит 27 500 евро (1,9 млн рублей), с 8АКПП – 29 800 евро.
1,5-литровый дизель мощностью 130 л.с. уходит по цене от 30 760 евро с «механикой» в придачу и от 33 060 евро с тем же многоступенчатым «автоматом». Вершина силового ряда – 177-сильный дизель объемом 2 литра. Он агрегатируется исключительно с 8АКПП и в самой богатой комплектации стоит 43 550 евро (более 3 млн рублей).
Если сравнивать с немецкими ценами, «наш» Grandland X – вполне себе удачное приобретение. Но надо принять во внимание, что на рынке существует целая плеяда одноклассников, стартовая цена которых ниже (к примеру, Nissan Qashqai – от 1 070 000 рублей, Mazda CX-5 – от 1 595 000 рублей плюс «китайцы»). Даже соплатформенный Peugeot 3008, и тот на сто тысяч дешевле. Это сумму можно каким-то образом компенсировать, сдав свой старый автомобиль в трейд-ин и получить 100 000 рублей скидки.
Фото: Opel
Фото: Opel
Фото: Opel
Фото: Opel
Фото: Opel
Три уровня оснащения
|Opel Grandland X Enjoy 1.6 AT
|1.6 л, 150 л.с
|автомат 6
|0-100 - 9.5 с, 201 км/ч
|4477 x 1856 x 1609 мм
|передний
|АИ-95, 7.3 л на 100 км
|1 799 000 руб
|Все характеристики
«Средний» вариант Innovation оценен в 2 049 000 рублей. В нем есть 2-зонный «климат», камера заднего вида, передний парктроник, комбинированная отделка сидений, рейлинги на крыше, 18-дюймовые колеса, технология IntelliGrip с селектором выбора режимов, мониторинг слепых зон, распознавание дорожных знаков, предупреждение о выходе из полосы движения и пр.
В Cosmo за 2 199 000 рублей добавляются кожаная отделка салона, шторки на стеклах задних дверей, панорамная крыша, электропривод и вентиляция передних кресел, автопарковщик, камеры кругового обзора, электропривод багажной двери, пакет Park and Go, бесключевой доступ, беспроводная зарядка для сотового телефона и пр. За «металлик» во всех комплектациях придется доплатить 18 000 рублей, за «перламутр» - 25 000 рублей.
Техническое обслуживание на фирменной СТО обойдется в сумму 12-15 тыс. рублей, в зависимости от перечня работ по ТО. Заказываемые сегодня Grandland X доберутся до шоу-румов лишь к концу мая.
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