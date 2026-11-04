Зачем Skoda и Opel срочно отзывают старые машины и почему водителям запретили садиться за руль?

4 ноября 2026, 12:24
Запрещено ехать даже в сервис: как подержанные иномарки привезли смертельную угрозу с юга Европы
Запрещено ехать даже в сервис: как подержанные иномарки привезли смертельную угрозу с юга Европы
В Германии под отзыв, связанный со смертельно опасными подушками Takata, попали 8705 автомобилей Opel, а мировая кампания затрагивает более 900 тысяч автомобилей. Для части ввезенных Opel действует запрет на поездки до ремонта. Отдельный отзыв охватывает восемь моделей Škoda.
Владельцам некоторых Opel с подушками Takata предписано прекратить поездки до ремонта. В Германии под отзыв попали 8705 автомобилей; по всему миру кампания затрагивает более 900 тысяч машин. Риск связан с газогенератором водительской подушки: при срабатывании его корпус может разрушиться и выбросить металлические фрагменты в салон. Кампания Stellantis проходит под кодом KU3 и зарегистрирована в Германии под номером KBA 16105R. Как выяснил 110km.ru, к ней относятся отдельные Opel Astra H 2005-2014 годов выпуска, а также Vectra и Signum 2005-2008 годов.
Запрет на эксплуатацию (Stop-Drive) действует для определенных машин в нескольких странах Южной Европы, где сочетание высокой температуры и влажности повышает риск старения пиротехнического состава. Германия формально не входит их число. Однако часть затронутых автомобилей раньше эксплуатировались в южноевропейских странах, а затем были ввезены сюда подержанными. Поэтому владельцам таких машин также предписано не ездить до замены подушки. Stellantis проводит отзыв поэтапно; дилер бесплатно заменяет водительский airbag-блок. При получении уведомления Stop-Drive автомобиль необходимо оставить припаркованным до ремонта.
Перечень Opel включает Astra, выпущенные с 3 января 2005 года по 11 июня 2014 года, и Astra 10, выпущенные с 24 февраля 2009 года по 23 августа 2018 года. Также указаны Cascada за период с 8 мая 2012 года по 22 августа 2018 года и Meriva, выпущенные с 5 февраля 2009 года по 24 марта 2017 года. В список входят Mokka с 15 декабря 2011 года по 6 июня 2018 года, Vectra с 4 июля 2003 года по 10 октября 2008 года, Zafira с 25 февраля 2011 года по 26 июля 2016 года и Signum с 16 февраля 2005 года по 19 июня 2008 года. Принадлежность конкретного автомобиля к кампании определяют по VIN, а не только по модели и году выпуска.
Параллельно отзывают восемь моделей Skoda: Citigo, Fabia, Octavia, Rapid, Superb, Yeti, Kodiaq и Roomster. Речь идет о машинах, выпущенных с мая 2016 года по декабрь 2017 года; код производителя - 69PC, номер KBA - 16712R. Глобальный объем этой кампании составляет 77 360 автомобилей, из них 7925 приходятся на Германию. В сервисе заменяют водительскую подушку. Дефектный газогенератор может привести к неконтролируемому раскрытию и выбросу металлических фрагментов. В октябре 2025 года Skoda уже направляла в сервис почти 13 500 автомобилей в Германии: тогда кампания касалась Citigo, Fabia, Octavia, Rapid, Superb и Yeti выпуска с апреля 2014 года по июнь 2016 года.
Опасность Takata связана с пиротехническим составом на основе состава на основе нитрата аммония, который применяли в газогенераторах. При длительном воздействии тепла и влаги характеристики его горения могут измениться. Внутри корпуса возникает избыточное давление. При штатном раскрытии подушки корпус может разрушиться, а металлические части могут разлететься по салону и привести к тяжелым травмам или смерти. NHTSA связывало аналогичные разрывы газогенераторов с многолетним воздействием высокой температуры и влажности. За последние 20 лет по всему миру погибли более 20 человек, десятки получили увечья. Отзыв затронул уже несколько миллионов машин, включая автомобили Citroën, Audi, VW и Mercedes.
Проверить, касается ли отзыв конкретной машины, можно по VIN на сайте производителя или у дилера марки. Для Opel также указан бесплатный номер 008000 825 10 01. Если автомобиль включен в кампанию, его следует доставить в авторизованный сервис для бесплатной замены. При действующем запрете на эксплуатацию нельзя ехать на машине даже до мастерской. Безопасный способ доставки, включая эвакуацию, необходимо согласовать с дилером. После ремонта выполнение работ фиксируется в системе производителя. Это важно и для автомобилей, ввезенных из другой страны ЕС.
Ранее ADAC критиковал Opel: владельцам было сложно установить, попадает ли конкретная машина под запрет, поскольку диапазон выпуска охватывает несколько лет. Клуб призывал обновить VIN-поиск и яснее сообщать о персональных уведомлениях. Проверка по VIN важна еще и потому, что на машины одной модели могли устанавливать подушки разных поставщиков. Ограничения могут различаться по странам: автомобиль, подпадающий под Stop-Drive в одной юрисдикции, не обязательно имеет подобный же статус в другой.
Takata поставляла газогенераторы для подушек безопасности нескольким автопроизводителям. Неисправный модуль нельзя определить при обычном визуальном осмотре: производитель устанавливает принадлежность автомобиля к отзывной кампании по данным о конкретной машине.
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