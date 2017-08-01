Opel и Vauxhall окончательно перешел к группе PSA
С Groupe PSA объявляет о закрытии сделки по приобретению Opel и Vauxhall, которая была анонсирована 6 марта 2017 года.Теперь производитель стал вторым по величине в Европе с долей рынка 17%.
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Одновременно, процесс приобретения европейского финансового подразделения GM Financial продолжается. Его завершение планируется во второй половине 2017 года, после согласования с регуляторами.
PSA планирует развитие бренда Opel во многом за счет мировой экспансии на все рынки, на которых присутствует Группа. Концерн GM воспринимал немецкую марку именно как региональную, и автомобили под этим брендом не были представлены, например, в Латинской Америке, Китае, Азии. Что касается российского авторынка, который находится сейчас не в лучшей форме, то возвращение Opel должно быть продиктовано экономической целесообразностью. Точные сроки аналитики пока не называют.
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