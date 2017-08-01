1 августа 2017, 19:01

Opel и Vauxhall окончательно перешел к группе PSA

С Groupe PSA объявляет о закрытии сделки по приобретению Opel и Vauxhall, которая была анонсирована 6 марта 2017 года.Теперь производитель стал вторым по величине в Европе с долей рынка 17%.
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С сегодняшнего дня Opel и Vauxhall приступают к разработке стратегического плана развития при поддержке Группы PSA. План нацелен на восстановление финансовой стабильности компании. Команды представят этот план через 100 дней и будут отвечать за его воплощение в жизнь, при поддержке специалистов новой большой группы. Эффект сотрудничества оценивается в 1,7 млрд евро в год в среднесрочной перспективе.

Одновременно, процесс приобретения европейского финансового подразделения GM Financial продолжается. Его завершение планируется во второй половине 2017 года, после согласования с регуляторами.

PSA планирует развитие бренда Opel во многом за счет мировой экспансии на все рынки, на которых присутствует Группа. Концерн GM воспринимал немецкую марку именно как региональную, и автомобили под этим брендом не были представлены, например, в Латинской Америке, Китае, Азии. Что касается российского авторынка, который находится сейчас не в лучшей форме, то возвращение Opel должно быть продиктовано экономической целесообразностью. Точные сроки аналитики пока не называют.

Новости Опель, Воксхол, Воксхолл

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Opel и Vauxhall окончательно перешел к группе PSA
{{material_118288}}С сегодняшнего дня Opel и Vauxhall приступают к разработке стратегического плана развития при поддержке Группы PSA. План нацелен на восстановление финансовой стабильности компании. Команды представят этот план через 100 дней и будут отвечать за его воплощение в жизнь, при поддержке специалистов новой большой группы. Эффект сотрудничества оценивается в 1,7 млрд евро в год в среднесрочной перспективе.Одновременно, процесс приобретения европейского финансового подразделения GM Financial продолжается. Его завершение планируется во второй половине 2017 года, после согласования с регуляторами.PSA планирует развитие бренда Opel во многом за счет мировой экспансии на все рынки, на которых присутствует Группа. Концерн GM воспринимал немецкую марку именно как региональную, и автомобили под этим брендом не были представлены, например, в Латинской Америке, Китае, Азии. Что касается российского авторынка, который находится сейчас не в лучшей форме, то возвращение Opel должно быть продиктовано экономической целесообразностью. Точные сроки аналитики пока не называют.
2017-08-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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