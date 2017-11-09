Opel и Vauxhall: планы на будущее
Все это позволит повысить эффективность совместной работы с PSA Groupe и поднять прибыль до 1,1 млрд евро к 2020 году и до 1,7 млрд – к 2026-му. План также должен понизить точку безубыточности для брендов до 800 тыс. автомобилей и создать прибыльную бизнес-модель.
К 2020 году компания планирует снизить затраты на производство каждого автомобиля в среднем до 700 евро, а расходы на маркетинг сократятся более чем на 10%. Таким образом, компания станет образцом оптимального соотношения затрат и доходов в автомобильной отрасли. Также продолжится модернизация производства и административных процессов, которая высвободит к 2022 году примерно 1,2 млрд евро оборотного капитала.
На производствах Opel/Vauxhall будут использоваться модульные платформы CMP и EMP2 от Groupe PSA. Уже в 2019 на заводе в городе Айзенах, Германия планируют произвести первый вседорожник на базе EMP2. Разработка новых силовых установок будет сопровождаться переходом от продукции GM к двигателям и трансмиссиям французов.
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