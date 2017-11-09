9 ноября 2017, 14:57

Opel и Vauxhall: планы на будущее

Глава Opel Automobile Майкл Лошеллер анонсировал запуск стратегического плана, который позволит восстановить финансовую основу, ускорить рост и улучшить показатели конкурентоспособности компании Opel/Vauxhall. Каждый шаг направлен на увеличение прибыли и операционной маржи до 2% на первом этапе к 2020 году, а к 2026-му – до 6%.
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Все это позволит повысить эффективность совместной работы с PSA Groupe и поднять прибыль до 1,1 млрд евро к 2020 году и до 1,7 млрд – к 2026-му. План также должен понизить точку безубыточности для брендов до 800 тыс. автомобилей и создать прибыльную бизнес-модель.

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Полный доступ к технологиям Groupe PSA сделает Opel и Vauxhall европейским лидером по снижению объема выбросов. К 2024 году все модели в Европе будут электрифицированы: автомобили будут работать от электрической батареи или подзаряжаемой гибридной установки. К 2020 году автопроизводитель представит на рынке 4 электрических модели, в том числе подзаряжаемый гибрид Grandland X и полностью электрический Corsa нового поколения.

К 2020 году компания планирует снизить затраты на производство каждого автомобиля в среднем до 700 евро, а расходы на маркетинг сократятся более чем на 10%. Таким образом, компания станет образцом оптимального соотношения затрат и доходов в автомобильной отрасли. Также продолжится модернизация производства и административных процессов, которая высвободит к 2022 году примерно 1,2 млрд евро оборотного капитала.

На производствах Opel/Vauxhall будут использоваться модульные платформы CMP и EMP2 от Groupe PSA. Уже в 2019 на заводе в городе Айзенах, Германия планируют произвести первый вседорожник на базе EMP2. Разработка новых силовых установок будет сопровождаться переходом от продукции GM к двигателям и трансмиссиям французов.

Новости Опель, Воксхол, Воксхолл

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Opel и Vauxhall: планы на будущее
Все это позволит повысить эффективность совместной работы с PSA Groupe и поднять прибыль до 1,1 млрд евро к 2020 году и до 1,7 млрд – к 2026-му. План также должен понизить точку безубыточности для брендов до 800 тыс. автомобилей и создать прибыльную бизнес-модель.{{material_118288}} Полный доступ к технологиям Groupe PSA сделает Opel и Vauxhall европейским лидером по снижению объема выбросов. К 2024 году все модели в Европе будут электрифицированы: автомобили будут работать от электрической батареи или подзаряжаемой гибридной установки. К 2020 году автопроизводитель представит на рынке 4 электрических модели, в том числе подзаряжаемый гибрид Grandland X и полностью электрический Corsa нового поколения.К 2020 году компания планирует снизить затраты на производство каждого автомобиля в среднем до 700 евро, а расходы на маркетинг сократятся более чем на 10%. Таким образом, компания станет образцом оптимального соотношения затрат и доходов в автомобильной отрасли. Также продолжится модернизация производства и административных процессов, которая высвободит к 2022 году примерно 1,2 млрд евро оборотного капитала.На производствах Opel/Vauxhall будут использоваться модульные платформы CMP и EMP2 от Groupe PSA. Уже в 2019 на заводе в городе Айзенах, Германия планируют произвести первый вседорожник на базе EMP2. Разработка новых силовых установок будет сопровождаться переходом от продукции GM к двигателям и трансмиссиям французов.
2017-11-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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