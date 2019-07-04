4 июля 2019, 18:09
Opel обновил семейство Astra
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Хэтчбек и универсал Opel Astra пережили рестайлинг. Автомобили получили измененный передний бампер и диски иного дизайна. Кроме того, в радиаторной решетке появились активные заслонки, что позволяет экономить топливо.
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В список оснащения рестайлинговой Astra отныне входят новая фронтальная камера, распознающая другие автомобили, пешеходы и дорожные знаки, беспроводная зарядка для смартфонов, полностью цифровая приборная панель, а также мультимедийная система с 8-дюймовым экраном.
До конца текущего года в дилерских шоу-румах Opel в России должны появиться кроссоверы Grandland X, минивены Zafira Life и фургоны Vivaro. Кроме того, на заводе PSA в Калуге планируют начать сборку некоторых моделей бренда.
Комплектации и технические характеристики
|Opel Astra GTC 1.8 MT
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2017
|Кузов
|хэтчбек
|Количество дверей/мест
|3/5
|Тип двигателя
|бензин
|Мощность, л.с./ об/мин
|140
|Объем двигателя
|1796
|Тип трансмисии
|механика 5
|Привод
|передний
|Городской цикл
|9.1
|Загородный цикл
|5.5
|Смешанный цикл
|6.8
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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