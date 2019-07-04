4 июля 2019, 18:09

Opel обновил семейство Astra

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Хэтчбек и универсал Opel Astra пережили рестайлинг. Автомобили получили измененный передний бампер и диски иного дизайна. Кроме того, в радиаторной решетке появились активные заслонки, что позволяет экономить топливо.
Opel обновил семейство Astra
Opel обновил семейство Astra
Opel обновил семейство Astra
Opel обновил семейство Astra
Opel обновил семейство Astra
Opel обновил семейство Astra

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В силовую линейку вошли новые бензиновый и дизельные агрегаты альянса PSA: 1,2-литровые 3-цилиндровые наддувные агрегаты мощностью 110 л. с. (195 Нм), 130 л. с. (225 Нм) и 145 л. с. (225 Нм).

В список оснащения рестайлинговой Astra отныне входят новая фронтальная камера, распознающая другие автомобили, пешеходы и дорожные знаки, беспроводная зарядка для смартфонов, полностью цифровая приборная панель, а также мультимедийная система с 8-дюймовым экраном.

До конца текущего года в дилерских шоу-румах Opel в России должны появиться кроссоверы Grandland X, минивены Zafira Life и фургоны Vivaro. Кроме того, на заводе PSA в Калуге планируют начать сборку некоторых моделей бренда.

Комплектации и технические характеристики

Opel Astra GTC 1.8 MT
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2017
Кузовхэтчбек
Количество дверей/мест3/5
Тип двигателябензин
Мощность, л.с./ об/мин140
Объем двигателя1796
Тип трансмисиимеханика 5
Приводпередний
Городской цикл9.1
Загородный цикл5.5
Смешанный цикл6.8
ТопливоАИ-95
Все характеристики

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Форум Opel Astra
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Opel обновил семейство Astra
{{material_126908}}В силовую линейку вошли новые бензиновый и дизельные агрегаты альянса PSA: 1,2-литровые 3-цилиндровые наддувные агрегаты мощностью 110 л. с. (195 Нм), 130 л. с. (225 Нм) и 145 л. с. (225 Нм).В список оснащения рестайлинговой Astra отныне входят новая фронтальная камера, распознающая другие автомобили, пешеходы и дорожные знаки, беспроводная зарядка для смартфонов, полностью цифровая приборная панель, а также мультимедийная система с 8-дюймовым экраном.До конца текущего года в дилерских шоу-румах Opel в России должны появиться кроссоверы Grandland X, минивены Zafira Life и фургоны Vivaro. Кроме того, на заводе PSA в Калуге планируют начать сборку некоторых моделей бренда.
2019-07-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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