13 июля 2017, 17:22

Opel перейдет PSA до конца лета

Концерн PSA Peugeot Citroen получил одобрение антимонопольного ведомства Европейского союза на покупку европейского подразделения General Motors (GM). Стоимость сделки составит 2,3 млрд долларов.
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Французы отдали такую сумму за покупку брендов Opel и Vauxhall, 6 сборочных и 5 компонентов - производственных мощностей и инженерный центр (Рюссельсхайм, Германия). Как говорят в концерне, 40 000 бывших сотрудников General Motors будут работать на своих же местах.

Компания планирует развитие бренда Opel во многом за счет мировой экспансии на все рынки, на которых присутствует Группа. Концерн GM воспринимал немецкую марку именно как региональную, и автомобили под этим брендом не были представлены, например, в Латинской Америке, Китае, Азии. Что касается российского авторынка, который находится сейчас не в лучшей форме, то возвращение Opel должно быть продиктовано экономической целесообразностью. Точные сроки аналитики пока не называют.

Сейчас концерн PSA является третьим автопроизводителем в Европе после Volkswagen Group и Альянса Renault-Nissan. В прошлом году он получил 1,2 млрд евро чистой прибыли, тогда как годом ранее зафиксирован убыток в 555 млн евро. При этом операционная прибыль автомобильного подразделения достигла 5%, а объем свободных денежных средство составил 3,8 млрд евро, что почти вдвое больше намеченных ранее целей. Нынешняя сделка позволит создать производителя, который будет владельцем 16% европейского автомобильного рынка. В этом случае он сможет занять 2 место в регионе.

Новости Ситроен, Пежо, Опель

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Oleggann80
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с8 привет всем. У меня со стороны передний части дв. идет шум как будто стучит коленвал со скрежетом дв 2.2 бензин пр 140тыс.это при холодном двигателе.После прогрева пропадает но не совсем.Очень страшный звук. Кто сталкивался? Купил вчера дв был прогретым но был лёгкий звук. А утром завел и на тебе ...
Rahmanov
Форум Citroen C3
купил месяц назад ситроен с 3 для дочери меня запугали троса переключения зимой порвутся генератор работает цеклично вобщем страз
владимир
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Opel перейдет PSA до конца лета
{{material_118899}}Французы отдали такую сумму за покупку брендов Opel и Vauxhall, 6 сборочных и 5 компонентов - производственных мощностей и инженерный центр (Рюссельсхайм, Германия). Как говорят в концерне, 40 000 бывших сотрудников General Motors будут работать на своих же местах.Компания планирует развитие бренда Opel во многом за счет мировой экспансии на все рынки, на которых присутствует Группа. Концерн GM воспринимал немецкую марку именно как региональную, и автомобили под этим брендом не были представлены, например, в Латинской Америке, Китае, Азии. Что касается российского авторынка, который находится сейчас не в лучшей форме, то возвращение Opel должно быть продиктовано экономической целесообразностью. Точные сроки аналитики пока не называют. Сейчас концерн PSA является третьим автопроизводителем в Европе после Volkswagen Group и Альянса Renault-Nissan. В прошлом году он получил 1,2 млрд евро чистой прибыли, тогда как годом ранее зафиксирован убыток в 555 млн евро. При этом операционная прибыль автомобильного подразделения достигла 5%, а объем свободных денежных средство составил 3,8 млрд евро, что почти вдвое больше намеченных ранее целей. Нынешняя сделка позволит создать производителя, который будет владельцем 16% европейского автомобильного рынка. В этом случае он сможет занять 2 место в регионе.
2017-07-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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