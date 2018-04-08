8 апреля 2018, 15:02
Opel показал оптику обновленной Astra
Компания Opel опубликовала несколько фото-фрагментов обновленного хэтчбека Astra. Автомобиль получит небольшие внешние изменения, модернизированную мультимедийную систему и, возможно, новые моторы.
Официальная дата премьеры обновленной Astra пока не называется. Но судя по появившимся тизерам, она не за горами. Хэтчбек получил новые фары головного света и иную графику задних фонарей. Изменится форма корпусов боковых зеркал заднего вида и шрифт на шильдике с названием модели. Рестайлинговый Opel Astra был замечен на дорожных тестах. Его радиаторная решетка и передний бампер также скрыты камуфляжем, поэтому изменений надо ждать и здесь.
Opel Astra
Выпускается с 1991 г.
Отзывов: 15
В конце 2015 года бренд Opel, тогда еще принадлежащий General Motors, покинул российский рынок в связи с нестабильной экономической ситуацией. О планах альянса PSA возобновлять продажи в России автомобилей Opel пока ничего не известно.
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