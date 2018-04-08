8 апреля 2018, 15:02

Opel показал оптику обновленной Astra

Компания Opel опубликовала несколько фото-фрагментов обновленного хэтчбека Astra. Автомобиль получит небольшие внешние изменения, модернизированную мультимедийную систему и, возможно, новые моторы.
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  Opel показал оптику обновленной Astra Opel Astra Opel показал оптику обновленной Astra Opel Astra Opel показал оптику обновленной Astra Opel Astra Opel показал оптику обновленной Astra Opel Astra Opel показал оптику обновленной Astra
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фото
  
Официальная дата премьеры обновленной Astra пока не называется. Но судя по появившимся тизерам, она не за горами. Хэтчбек получил новые фары головного света и иную графику задних фонарей. Изменится форма корпусов боковых зеркал заднего вида и шрифт на шильдике с названием модели. Рестайлинговый Opel Astra был замечен на дорожных тестах. Его радиаторная решетка и передний бампер также скрыты камуфляжем, поэтому изменений надо ждать и здесь.

Opel Astra
Выпускается с 1991 г.
Отзывов: 15
Моторная гамма может пополнится атмосферными двигателями Citroen-Peugeout, ведь с прошлого года бренд принадлежит концерну PSA. Но, возможно, компания подождет до смены поколения, когда хэтчбек получит новую платформу и, соответственно, новые силовые агрегаты. Произойдет это не ранее 2021 года. Нынешнее поколение Astra с индексом K выпускается с 2015 года. Сейчас в Европе Opel Astra предлагают с бензиновыми моторами объемом от 1,0 до 1,6 литра и мощностью от 100 до 200 л.с., а также с дизельными 1,6-литровыми агрегатами (95 – 160 л.с.).

В конце 2015 года бренд Opel, тогда еще принадлежащий General Motors, покинул российский рынок в связи с нестабильной экономической ситуацией. О планах альянса PSA возобновлять продажи в России автомобилей Opel пока ничего не известно.
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Opel показал оптику обновленной Astra
Официальная дата премьеры обновленной Astra пока не называется. Но судя по появившимся тизерам, она не за горами. Хэтчбек получил новые фары головного света и иную графику задних фонарей. Изменится форма корпусов боковых зеркал заднего вида и шрифт на шильдике с названием модели. Рестайлинговый Opel Astra был замечен на дорожных тестах. Его радиаторная решетка и передний бампер также скрыты камуфляжем, поэтому изменений надо ждать и здесь.{{model_1693}}Моторная гамма может пополнится атмосферными двигателями Citroen-Peugeout, ведь с прошлого года бренд принадлежит концерну PSA. Но, возможно, компания подождет до смены поколения, когда хэтчбек получит новую платформу и, соответственно, новые силовые агрегаты. Произойдет это не ранее 2021 года. Нынешнее поколение Astra с индексом K выпускается с 2015 года. Сейчас в Европе Opel Astra предлагают с бензиновыми моторами объемом от 1,0 до 1,6 литра и мощностью от 100 до 200 л.с., а также с дизельными 1,6-литровыми агрегатами (95 – 160 л.с.).В конце 2015 года бренд Opel, тогда еще принадлежащий General Motors, покинул российский рынок в связи с нестабильной экономической ситуацией. О планах альянса PSA возобновлять продажи в России автомобилей Opel пока ничего не известно.
2018-04-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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