20 июля 2017, 09:45

Opel показал «заряженную» Insignia GSi

Вице-президент департамента дизайна Opel так хотел показать «горячую» новинку компании, что не стал дожидаться автомобильного салона во Франкфурте. И выложил фотографию самой быстрой модели Insignia в свой Instagram.
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  Opel показал «заряженную» Insignia GSi Opel Insignia Opel показал «заряженную» Insignia GSi
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«Задиристая» Insignia за свой спортивный характер получила приставку GSi. Название оправданно подкапотной «начинкой». Инженеры компании снабдили модель 2-литровым турбированным двигателем, способным вырабатывать 250 «лошадей» и 400 Нм крутящего момента. 4-цилиндровый «движок» сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Компания не торопится официально сообщать технические характеристики модели. По слухам, новинка на 160 кг будет легче предшественника - Insignia OPC. Продолжая сравнения с предыдущей моделью, представители компании сообщили, что «заряженная» Insignia преодолевает трассу Нюрбургринга быстрее прошлой модификации.

Opel Insignia GSi может похвастаться обширным списком установленного оборудования. В перечень входят система полного привода с возможностью распределения тяги между задними колесами, адаптивные амортизаторы, укороченные пружины (дорожный просвет меньше на 10 миллиметров) 20-дюймовые колесные диски, спойлер на кромке крышки багажника, а также новые, специально разработанные для модели кресла. Платформа для модели позаимствована у Chevrolet Malibu, для Insignia это новое решение.

Официальная премьера новой модели Opel состоится осенью в рамках автомобильной выставки во Франкфурте. После этого в Германии сразу же начнется прием заказов.

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Форум Opel Insignia
| Еду на своём опеле инсигния 2010 г. по трассе 120 км/ ч внезапно компьютер выдаёт сообщение - требуется техническое обслуживание, скорость падает до 70 км/ ч жму на газ - ноль эмоций, пришлось съехать на обочину, заглушить машину, потом завёлся и поехал уже нормально, подскажите пожалуйста в чём дело ...
jurgen
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Андрей
Opel Insignia OPC: долой ограничитель!
Лично мне нравится, но бы не купил.
кольт
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Opel показал «заряженную» Insignia GSi
{{material_19820}}«Задиристая» Insignia за свой спортивный характер получила приставку GSi. Название оправданно подкапотной «начинкой». Инженеры компании снабдили модель 2-литровым турбированным двигателем, способным вырабатывать 250 «лошадей» и 400 Нм крутящего момента. 4-цилиндровый «движок» сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.Компания не торопится официально сообщать технические характеристики модели. По слухам, новинка на 160 кг будет легче предшественника - Insignia OPC. Продолжая сравнения с предыдущей моделью, представители компании сообщили, что «заряженная» Insignia преодолевает трассу Нюрбургринга быстрее прошлой модификации.Opel Insignia GSi может похвастаться обширным списком установленного оборудования. В перечень входят система полного привода с возможностью распределения тяги между задними колесами, адаптивные амортизаторы, укороченные пружины (дорожный просвет меньше на 10 миллиметров) 20-дюймовые колесные диски, спойлер на кромке крышки багажника, а также новые, специально разработанные для модели кресла. Платформа для модели позаимствована у Chevrolet Malibu, для Insignia это новое решение. Официальная премьера новой модели Opel состоится осенью в рамках автомобильной выставки во Франкфурте. После этого в Германии сразу же начнется прием заказов.
2017-07-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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