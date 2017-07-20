Opel показал «заряженную» Insignia GSi
«Задиристая» Insignia за свой спортивный характер получила приставку GSi. Название оправданно подкапотной «начинкой». Инженеры компании снабдили модель 2-литровым турбированным двигателем, способным вырабатывать 250 «лошадей» и 400 Нм крутящего момента. 4-цилиндровый «движок» сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Компания не торопится официально сообщать технические характеристики модели. По слухам, новинка на 160 кг будет легче предшественника - Insignia OPC. Продолжая сравнения с предыдущей моделью, представители компании сообщили, что «заряженная» Insignia преодолевает трассу Нюрбургринга быстрее прошлой модификации.
Opel Insignia GSi может похвастаться обширным списком установленного оборудования. В перечень входят система полного привода с возможностью распределения тяги между задними колесами, адаптивные амортизаторы, укороченные пружины (дорожный просвет меньше на 10 миллиметров) 20-дюймовые колесные диски, спойлер на кромке крышки багажника, а также новые, специально разработанные для модели кресла. Платформа для модели позаимствована у Chevrolet Malibu, для Insignia это новое решение.
Официальная премьера новой модели Opel состоится осенью в рамках автомобильной выставки во Франкфурте. После этого в Германии сразу же начнется прием заказов.
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