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Автор: Дарья Климова

30 октября 2026, 08:51

Зачем новому универсалу Opel подвижные элементы кузова и как они меняют форму машины на большой скорости

Зачем новому универсалу Opel подвижные элементы кузова и как они меняют форму машины на большой скорости

Как обычный хэтчбек Opel Corsa превратили в самый быстрый серийный "болид"

Зачем новому универсалу Opel подвижные элементы кузова и как они меняют форму машины на большой скорости

С 5 по 8 ноября на Auto Zürich 2026 Opel покажет электрическую Corsa GSE. В экспозиции также появятся концептуальный универсал STX и гоночный болид GEN4 для Formula E мощностью свыше 800 л.с.

С 5 по 8 ноября на Auto Zürich 2026 Opel покажет электрическую Corsa GSE. В экспозиции также появятся концептуальный универсал STX и гоночный болид GEN4 для Formula E мощностью свыше 800 л.с.

С 5 по 8 ноября в Швейцарии пройдет Auto Zürich 2026. Opel готовит для выставки дорожные модели и гоночную технику; состав экспозиции раскрыла пресс-служба Stellantis. Среди швейцарских премьер будут электрический хот-хэтч Corsa GSE и универсал STX Concept. Гоночную часть представит электромобиль GSE 27FE. Corsa GSE ранее дебютировала на Парижском автосалоне, где STX Concept впервые показали публике. Opel называет центральной темой стенда будущее дизайна марки и динамичное направление GSE.

Одна из ключевых новинок, электрический Opel Corsa GSE. Хот-хэтч развивает 207 кВт (281 л.с.) и 345 Н·м. До 100 км/ч он разгоняется за 5,5 секунды, а максимальная скорость ограничена 180 км/ч. Opel позиционирует Corsa GSE как самый быстрый серийный автомобиль марки по разгону. Для модели предусмотрели заниженное шасси и механический самоблокирующийся дифференциал Torsen. На 18-дюймовые колеса установили высокопроизводительные тормоза Alcon. В салоне есть спортивные сиденья, а специальные дисплеи дополняют оснащение. Активное звуковое сопровождение меняется в зависимости от режима движения; по данным Opel, его интенсивность связана со скоростью и ускорением. Объем багажника составляет от 267 до 1 042 л, в зависимости от конфигурации салона. В стандартное оснащение входят подогрев сидений и рулевого колеса. Предусмотрены камера заднего вида с обзором 180 градусов и навигация, а также адаптивный круиз-контроль и бесключевой доступ с запуском. Заказы на Corsa GSE уже открыты.

О гоночной программе марки рассказывает Opel GSE 27FE, электромобиль поколения GEN4 для чемпионата Formula E. Болид получил полный привод и развивает более 800 л.с. Максимальная мощность рекуперации достигает 700 кВт. По данным Formula E, машины поколения GEN4 могут выдавать до 600 кВт (816 л.с.) в квалификационном режиме и Attack Mode. Это на 50% больше, чем у GEN3 Evo. На сезон 2026/27 Opel объявил пилотами команды Митча Эванса и Тéo Пуршера. Эванс переходит в Opel после десяти лет в Jaguar. По числу побед он самый успешный гонщик за историю Formula E. Пуршер получает постоянное место в чемпионате. Оба гонщика представляют новую команду Opel GSE Formula E Team.

Другой экспонат, Opel STX Concept, электрический универсал, который показывает возможное направление дизайна будущих моделей. Концепт получил новую интерпретацию Opel Vizor со световыми эффектами. У него покатая задняя часть. Подвижные элементы сзади адаптируют воздушный поток к условиям движения: это снижает сопротивление и повышает устойчивость. Главный дизайнер Opel Флориан Тайс назвал STX смелым образом электрического универсала будущего. Мировая премьера концепта состоялась в Париже.

Игровую часть выставки представит Opel Zafira Gaming Van с оформлением в стиле GSE. Внутри оборудованы игровые зоны, там же установлены консоли. Посетителям предложат виртуальную версию Corsa GSE Vision Gran Turismo в Gran Turismo 7. Еще одна игра в программе, Riders Republic, посвящена зимним и экстремальным видам спорта.

В Цюрих привезут и другие серийные модели. Среди них электрический кроссовер Grandland Electric AWD с полным приводом. В экспозицию войдет и гибридный Frontera. Универсал в этой части линейки, Astra Sports Tourer. В автомобильной повестке ранее затрагивалась и тема европейского производства: планы Audi в Джорджии.

Упомянутые марки: Opel
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