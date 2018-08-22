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22 августа 2018, 12:25
Opel представил концептуальный кроссовер GT X Experimental
Opel официально представил новый концептуальный кроссовер GT X Experimental. Премьера прошла в дизайн-центре компании в Рюссельхайме. Автомобиль оснащен электрической силовой установкой и системой автопилота. Новинка демонстрирует, в каком направлении в будущем будет развиваться дизайнерская и инженерная мысль немецкой марки.
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Отличительными особенностями концептуального кроссовера стало отсутствие центральных стоек, двухцветный кузов с ярко-желтыми акцентами, матричные фары и два новых стилистических элемента - Vizor и Compass. На затемненной полупрозрачной панели, напоминающей визор мотоциклетного шлема, логотип играет роль центра фирменного «компаса» Opel, в котором стороны света задают стреловидные ходовые огни и выштамповки на капоте и бампере.
Концепт-кар оснастили множеством камер и сенсоров, которые являются частью системы автопилота 3 уровня. В салоне – лаконичный дисплей цифровой панели приборов, изящное рулевое колесо и полное отсутствие аналоговых кнопок. Кроссовер получил электромотор и комплект литий-ионных аккумуляторов емкостью 50 кВт-ч. Мощность силовой установки и запас хода пока не уточняются. Первой моделью, в дизайне которой используют новые стилистические элементы, Vizor и Compass, может стать Opel Corsa нового поколения. Ее дебют ожидается в 2019 году.
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