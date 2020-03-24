24 марта 2020, 23:15
Opel привезет в Россию новый кроссовер
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Фото: autoreview.ru
Opel решил вернуть на российский рынок сразу два автомобиля. Продажи микроавтобуса Zafira Life начались в декабре прошлого года, а кроссовер Opel Grandland X должен появиться у дилеров на днях.
Фото: autoreview.ru
Фото: autoreview.ru
Фото: autoreview.ru
Фото: autoreview.ru
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Кроссовер Grandland X отличается комфортом, салон выполнен в коже, сиденья регулируются в семи положениях, имеют не только обогрев, но и вентиляцию, а профиль отвечает ортопедическим стандартам. Багажник можно увеличить с 514 до 1652 литров за счет складывания сидений. Мультимедийная система представлена восьмидюймовым экраном с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.
Что касается цветового исполнения, клиенты смогут выбрать комбинацию состоящую из черной крыши и шести разных цветов кузова. Также опционально будет доступна панорамная крыша. Кроссовер Grandland X оснащен современными помощниками водителя и умеет сам парковаться.
Протестировать Grandland X можно будет во второй половине марта 2020 года в дилерских центрах.
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Тест-драйв Opel Mokka: шепот силы
13.03.2015, 08:11
Тест-драйв Opel в Южном Тироле: Bellissimo!
19.02.2014, 09:04
Тест-драйв Opel Meriva: порция свежести
31.01.2014, 08:22
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Очень дорого. Зачем это брать по цене мазды сх5. С ума сошли. Ниссан ценник хотяб смотрели. А немецкое качество кончилось на астре h. Любой автомеханик по опель подтвердит. Не нужен нам этот хлам по таким ценам.
да опель это и есть одна большая проблема .была такакая проблема но не на сигнуме . решилось заменой предохранителя
Теперь мне стало всё ясно, благодарю за помощь в этом вопросе.
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