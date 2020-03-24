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24 марта 2020, 23:15

Opel привезет в Россию новый кроссовер

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Фото: autoreview.ru
Opel решил вернуть на российский рынок сразу два автомобиля. Продажи микроавтобуса Zafira Life начались в декабре прошлого года, а кроссовер Opel Grandland X должен появиться у дилеров на днях.
Opel привезет в Россию новый кроссовер

Фото: autoreview.ru

Opel привезет в Россию новый кроссовер

Фото: autoreview.ru

Opel привезет в Россию новый кроссовер

Фото: autoreview.ru

Opel привезет в Россию новый кроссовер

Фото: autoreview.ru

Opel привезет в Россию новый кроссовер
Opel привезет в Россию новый кроссовер
Opel привезет в Россию новый кроссовер
Opel привезет в Россию новый кроссовер
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Несмотря на использование перекрестных технологий, автомобили остались немецкими, потому что создавались инженерами старой школы. Кроссовер Opel Grandland X оснащается 150-сильным турбомотором, который работает в паре с гидромеханической шестидиапазонной трансмиссией. У модели Grandland X есть несколько режимов управления для разных покрытий — снег, грязь, песок, а также функция ESP Off.

Кроссовер Grandland X отличается комфортом, салон выполнен в коже, сиденья регулируются в семи положениях, имеют не только обогрев, но и вентиляцию, а профиль отвечает ортопедическим стандартам. Багажник можно увеличить с 514 до 1652 литров за счет складывания сидений. Мультимедийная система представлена восьмидюймовым экраном с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. 

Что касается цветового исполнения, клиенты смогут выбрать комбинацию состоящую из черной крыши и шести разных цветов кузова. Также опционально будет доступна панорамная крыша. Кроссовер Grandland X оснащен современными помощниками водителя и умеет сам парковаться.

Протестировать Grandland X можно будет во второй половине марта 2020 года в дилерских центрах.

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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Названы ориентировочные рублевые цены на автомобили Opel
Очень дорого. Зачем это брать по цене мазды сх5. С ума сошли. Ниссан ценник хотяб смотрели. А немецкое качество кончилось на астре h. Любой автомеханик по опель подтвердит. Не нужен нам этот хлам по таким ценам.
Хаос
Форум Opel Signum
да опель это и есть одна большая проблема .была такакая проблема но не на сигнуме . решилось заменой предохранителя
MichaMeL
Форум Opel Insignia
Теперь мне стало всё ясно, благодарю за помощь в этом вопросе.
MickeyGuh
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Opel привезет в Россию новый кроссовер
{{material_129117}}Несмотря на использование перекрестных технологий, автомобили остались немецкими, потому что создавались инженерами старой школы. Кроссовер Opel Grandland X оснащается 150-сильным турбомотором, который работает в паре с гидромеханической шестидиапазонной трансмиссией. У модели Grandland X есть несколько режимов управления для разных покрытий — снег, грязь, песок, а также функция ESP Off.Кроссовер Grandland X отличается комфортом, салон выполнен в коже, сиденья регулируются в семи положениях, имеют не только обогрев, но и вентиляцию, а профиль отвечает ортопедическим стандартам. Багажник можно увеличить с 514 до 1652 литров за счет складывания сидений. Мультимедийная система представлена восьмидюймовым экраном с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Что касается цветового исполнения, клиенты смогут выбрать комбинацию состоящую из черной крыши и шести разных цветов кузова. Также опционально будет доступна панорамная крыша. Кроссовер Grandland X оснащен современными помощниками водителя и умеет сам парковаться.Протестировать Grandland X можно будет во второй половине марта 2020 года в дилерских центрах.
2020-03-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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