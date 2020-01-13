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13 января 2020, 14:07

Opel расширит модельный ряд в России до 6 моделей

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Фото: Opel
Компания Opel, месяц назад возобновившая продажи в России, планирует увеличить ассортимент моделей до шести, снизить за цены за счет вывода на рынок более доступных комплектаций и наладить экспорт автомобилей, собранных на российском предприятии «ПСМА Рус» в Калуге.
Opel расширит модельный ряд в России до 6 моделей

Фото взято из открытых источников

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Вице-президент PSA Group, управляющий директор брендов Peugeot, Citroen и Opel в России Алексей Володин рассказал журналистам ТАСС о планах на 2020 год. Модельный ряд увеличат до шести автомобилей. Сейчас на калужском заводе «ПСМА Рус» выпускают минивены Zafira Life. Кроссоверы Grandland X будут возить к нам из Германии. В первом квартале в Калуге наладят производство фургона Vivaro. Чуть позже на рынок выйдут еще три модели. Какие именно, господин Володин пока уточнять не стал.

Постепенно в продажу поступят более доступные модификации. Сейчас покупателям предложили кроссоверы Grandland X с 1,6-литровым турбомотором и «автоматом» (от 1 799 000 рублей) и минивен Zafira Life с 2,0-литровым дизелем мощностью 150 сил (от 2 549 900 рублей). Со временем, у автомобилей, выпускаемых в России, появятся средние и базовые версии. В случае с импортными машинами уходить в низший ценовой сегмент сочли нецелесообразным.

Французская PSA Group намерена скорректировать планы по дальнейшей локализации производства в нашей стране с учетом нового подхода к дифференциации промышленных субсидий, выделяемых для компенсации утилизационного сбора. По словам Алексея Володина, необходимо заново просчитать экономическую целесообразность выдерживания такого уровня локализации, который был затребован российским правительством. По всей вероятности, окупить инвестиции в производство и маркетинг можно будет только, наладив экспорт автомобилей, собранных в России. 

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Opel расширит модельный ряд в России до 6 моделей
{{material_128406}}Вице-президент PSA Group, управляющий директор брендов Peugeot, Citroen и Opel в России Алексей Володин рассказал журналистам ТАСС о планах на 2020 год. Модельный ряд увеличат до шести автомобилей. Сейчас на калужском заводе «ПСМА Рус» выпускают минивены Zafira Life. Кроссоверы Grandland X будут возить к нам из Германии. В первом квартале в Калуге наладят производство фургона Vivaro. Чуть позже на рынок выйдут еще три модели. Какие именно, господин Володин пока уточнять не стал.Постепенно в продажу поступят более доступные модификации. Сейчас покупателям предложили кроссоверы Grandland X с 1,6-литровым турбомотором и «автоматом» (от 1 799 000 рублей) и минивен Zafira Life с 2,0-литровым дизелем мощностью 150 сил (от 2 549 900 рублей). Со временем, у автомобилей, выпускаемых в России, появятся средние и базовые версии. В случае с импортными машинами уходить в низший ценовой сегмент сочли нецелесообразным.Французская PSA Group намерена скорректировать планы по дальнейшей локализации производства в нашей стране с учетом нового подхода к дифференциации промышленных субсидий, выделяемых для компенсации утилизационного сбора. По словам Алексея Володина, необходимо заново просчитать экономическую целесообразность выдерживания такого уровня локализации, который был затребован российским правительством. По всей вероятности, окупить инвестиции в производство и маркетинг можно будет только, наладив экспорт автомобилей, собранных в России. 
2020-01-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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