13 января 2020, 14:07
Opel расширит модельный ряд в России до 6 моделей
- 1572
- 0
Фото: Opel
Компания Opel, месяц назад возобновившая продажи в России, планирует увеличить ассортимент моделей до шести, снизить за цены за счет вывода на рынок более доступных комплектаций и наладить экспорт автомобилей, собранных на российском предприятии «ПСМА Рус» в Калуге.
Ранее мы писали
Компания Opel после четырехлетнего перерыва вернулась в Россию. Дилеры начали принимать заказы на кроссовер ...Читать далее
Постепенно в продажу поступят более доступные модификации. Сейчас покупателям предложили кроссоверы Grandland X с 1,6-литровым турбомотором и «автоматом» (от 1 799 000 рублей) и минивен Zafira Life с 2,0-литровым дизелем мощностью 150 сил (от 2 549 900 рублей). Со временем, у автомобилей, выпускаемых в России, появятся средние и базовые версии. В случае с импортными машинами уходить в низший ценовой сегмент сочли нецелесообразным.
Французская PSA Group намерена скорректировать планы по дальнейшей локализации производства в нашей стране с учетом нового подхода к дифференциации промышленных субсидий, выделяемых для компенсации утилизационного сбора. По словам Алексея Володина, необходимо заново просчитать экономическую целесообразность выдерживания такого уровня локализации, который был затребован российским правительством. По всей вероятности, окупить инвестиции в производство и маркетинг можно будет только, наладив экспорт автомобилей, собранных в России.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест шин Cordiant Comfort 2: вкатываемся в лето
24.04.2019, 00:19
Тест-драйв Opel Zafira: «по-ихнему», по-семейному
03.12.2018, 08:19
Тест-драйв Opel Mokka: шепот силы
13.03.2015, 08:11
Тест-драйв Opel в Южном Тироле: Bellissimo!
19.02.2014, 09:04
Тест-драйв Opel Meriva: порция свежести
31.01.2014, 08:22
Тест-драйв Opel 4x4: альпийский вальс
25.12.2013, 00:04
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест шин Cordiant Comfort 2: вкатываемся в лето
24.04.2019, 00:19
Тест-драйв Opel Zafira: «по-ихнему», по-семейному
03.12.2018, 08:19
Тест-драйв Opel Mokka: шепот силы
13.03.2015, 08:11
Тест-драйв Opel в Южном Тироле: Bellissimo!
19.02.2014, 09:04
Тест-драйв Opel Meriva: порция свежести
31.01.2014, 08:22
Тест-драйв Opel 4x4: альпийский вальс
25.12.2013, 00:04
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Цитата:| Кому: Анастасия Грузоподъемность длинной базы 1.2т, короткой 1т. Цитата:| Кому: Денис Автомат как европейский автомат. У японцев получше. Паркинг есть, 2х литров хватит. Но в любом случае лучше на состояние мотора посмотреть и почитать про болячки, там и определитесь. Цитата:| Кому: ...
Очень дорого. Зачем это брать по цене мазды сх5. С ума сошли. Ниссан ценник хотяб смотрели. А немецкое качество кончилось на астре h. Любой автомеханик по опель подтвердит. Не нужен нам этот хлам по таким ценам.
День добрый! Не могу найти литых дисков на шеврале спарк 2012г. Подскажите где можно их найти...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве