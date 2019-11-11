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11 ноября 2019, 14:14

Opel сертифицировал в России две модели

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Фото: Opel
Марка Opel обещала возобновить продажи автомобилей до конца 2019 года. На днях Росстандарт сертифицировал микроавтобус Opel Zafira Life и фургон Opel Vivaro калужской сборки.
Opel сертифицировал в России две модели

Фото: Opel

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В открытой базе Росстандарта появились расширенные Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на микроавтобусы и фургоны концерна PSA, выпускаемые на заводе в Калуге. Дело в том, что Opel Zafira Life и Opel Vivaro – родные братья французских моделей Citroen SpaceTourer / Peugeot Traveller и Citroen Jumpy / Peugeot Expert соответственно. Собирать их будут на одном конвейере.

Напомним, летом 2017 года немецкая марка Opel перешла «под крыло» французского концерна PSA Group. Новые Opel Zafira Life и Opel Vivaro построены на одной платформе со своими французскими «братьями» и отличаются от них только оформлением передней части кузова и шильдиками на руле. Поэтому процедура сертификации стала во многом формальным моментом. Расширенное ОТТС вступило в силу с 8 ноября 2019 года и будет действовать до августа 2022-го. 

Микроавтобус Opel Zafira Life будет доступен в России с 2,0-литровым дизелем в двух вариантах форсировки: 95 л.с. и 149 л.с. Грузовой Opel Vivaro получит дополнительно 89-сильный дизельный двигатель. Все двигатели сочетаются с 6-ступенчатой «механикой». Версии с полным приводом положены только Vivaro. В список базового оборудования обеих моделей входит одна подушка безопасности, передние электростеклоподъемники и блок ЭРА-ГЛОНАСС. «Зафира» также оснащается системой мониторинга давления воздуха в шинах. Пассажирский микроавтобус предложат в шести-, семи- и восьмиместном исполнениях. Продажи должны начаться до конца нынешнего года. Одновременно на российский рынок планировали вывести кроссовер Opel Grandland X, но его ОТТС в базе Росстандарта пока нет.

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Форум Opel Zafira
машина неплохая хорошая
александр
Форум Opel Vivaro
Цитата:| Кому: Анастасия Грузоподъемность длинной базы 1.2т, короткой 1т. Цитата:| Кому: Денис Автомат как европейский автомат. У японцев получше. Паркинг есть, 2х литров хватит. Но в любом случае лучше на состояние мотора посмотреть и почитать про болячки, там и определитесь. Цитата:| Кому: ...
Глеб
Названы ориентировочные рублевые цены на автомобили Opel
Очень дорого. Зачем это брать по цене мазды сх5. С ума сошли. Ниссан ценник хотяб смотрели. А немецкое качество кончилось на астре h. Любой автомеханик по опель подтвердит. Не нужен нам этот хлам по таким ценам.
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Opel сертифицировал в России две модели
{{material_126622}}В открытой базе Росстандарта появились расширенные Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на микроавтобусы и фургоны концерна PSA, выпускаемые на заводе в Калуге. Дело в том, что Opel Zafira Life и Opel Vivaro – родные братья французских моделей Citroen SpaceTourer / Peugeot Traveller и Citroen Jumpy / Peugeot Expert соответственно. Собирать их будут на одном конвейере.Напомним, летом 2017 года немецкая марка Opel перешла «под крыло» французского концерна PSA Group. Новые Opel Zafira Life и Opel Vivaro построены на одной платформе со своими французскими «братьями» и отличаются от них только оформлением передней части кузова и шильдиками на руле. Поэтому процедура сертификации стала во многом формальным моментом. Расширенное ОТТС вступило в силу с 8 ноября 2019 года и будет действовать до августа 2022-го. Микроавтобус Opel Zafira Life будет доступен в России с 2,0-литровым дизелем в двух вариантах форсировки: 95 л.с. и 149 л.с. Грузовой Opel Vivaro получит дополнительно 89-сильный дизельный двигатель. Все двигатели сочетаются с 6-ступенчатой «механикой». Версии с полным приводом положены только Vivaro. В список базового оборудования обеих моделей входит одна подушка безопасности, передние электростеклоподъемники и блок ЭРА-ГЛОНАСС. «Зафира» также оснащается системой мониторинга давления воздуха в шинах. Пассажирский микроавтобус предложат в шести-, семи- и восьмиместном исполнениях. Продажи должны начаться до конца нынешнего года. Одновременно на российский рынок планировали вывести кроссовер Opel Grandland X, но его ОТТС в базе Росстандарта пока нет.
2019-11-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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