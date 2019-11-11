11 ноября 2019, 14:14
Opel сертифицировал в России две модели
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Фото: Opel
Марка Opel обещала возобновить продажи автомобилей до конца 2019 года. На днях Росстандарт сертифицировал микроавтобус Opel Zafira Life и фургон Opel Vivaro калужской сборки.
Фото: Opel
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Напомним, летом 2017 года немецкая марка Opel перешла «под крыло» французского концерна PSA Group. Новые Opel Zafira Life и Opel Vivaro построены на одной платформе со своими французскими «братьями» и отличаются от них только оформлением передней части кузова и шильдиками на руле. Поэтому процедура сертификации стала во многом формальным моментом. Расширенное ОТТС вступило в силу с 8 ноября 2019 года и будет действовать до августа 2022-го.
Микроавтобус Opel Zafira Life будет доступен в России с 2,0-литровым дизелем в двух вариантах форсировки: 95 л.с. и 149 л.с. Грузовой Opel Vivaro получит дополнительно 89-сильный дизельный двигатель. Все двигатели сочетаются с 6-ступенчатой «механикой». Версии с полным приводом положены только Vivaro. В список базового оборудования обеих моделей входит одна подушка безопасности, передние электростеклоподъемники и блок ЭРА-ГЛОНАСС. «Зафира» также оснащается системой мониторинга давления воздуха в шинах. Пассажирский микроавтобус предложат в шести-, семи- и восьмиместном исполнениях. Продажи должны начаться до конца нынешнего года. Одновременно на российский рынок планировали вывести кроссовер Opel Grandland X, но его ОТТС в базе Росстандарта пока нет.
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