16 декабря 2019, 13:49
Opel возобновил продажи автомобилей в России
- 30
- 0
Фото: Opel
Компания Opel после четырехлетнего перерыва вернулась в Россию. Дилеры начали принимать заказы на кроссовер Grandland X (от 1 799 000 рублей) и минивен Zafira Life (от 2 549 900 рублей).
Фото: Opel
Фото: Opel
Фото: Opel
Фото: Opel
Фото: Opel
Фото: Opel
Фото: Opel
Ранее мы писали
Марка Opel обещала возобновить продажи автомобилей до конца 2019 года. На днях Росстандарт сертифицировал ...Читать далее
Кроссовер Grandland X построен на одной платформе с Peugeot 3008. Российским покупателям предложат три уровня оснащения (Enjoy, Innovation, Cosmo) и единственную переднеприводную модификацию – с 1,6-литровым бензиновым турбомотором THP и 6-диапазонным «автоматом». Все автомобили по умолчанию имеют «зимний пакет» с обогревом лобового стекла, подогревом всех сидений и руля. Базовая комплектация Enjoy (от 1 799 000 рублей) предлагает светодиодные фары, 6 подушек безопасности, простенький кондиционер, медиасистему с 8-дюймовым монитором и навигацией, круиз-контроль и парктроники сзади.
На следующем уровне Innovation (от 2 049 000 рублей) появляется двухзонный климат-контроль, камера заднего вида, рейлинги на крыше, адаптивные фары, система мониторинга «слепых» зон и система контроля рядности движения. Покупатели топовой комплектации Cosmo (от 2 199 000 рублей) получат кроссовер с кожаным салоном, панорамной крышей, 18-ми «колесами», камерами кругового обзора, системой автоматической парковки и прочими приятными опциями.
Минивен Opel Zafira Life в России получит 2,0-литровый дизельный агрегат мощностью 150 сил, который сочетается с 6-ступенчатым «автоматом» и передним приводом. Автомобиль доступен в двух версиях: длиной 4 956 мм и 5 306 мм. Комплектаций – две: Innovation и Cosmo. Базовый вариант стоит от 2 549 900 рублей, длиннобазный Innovation – на 50 000 дороже. Список оснащения включает 6 подушек безопасности, 2-зонный «климат», ксеноновые фары, парктроники по кругу и камера заднего вида. Топовый удлиненный Cosmo стоит от 2 999 900 рублей и дополнительно может похвастаться электроприводом боковых дверей, проекционным экраном, автоматическим дальним светом, комплексом электронных ассистентов и системой Grip Control, которая улучшает проходимость автомобиля на бездорожье.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест шин Cordiant Comfort 2: вкатываемся в лето
24.04.2019, 00:19
Тест-драйв Opel Zafira: «по-ихнему», по-семейному
03.12.2018, 08:19
Тест-драйв Opel Mokka: шепот силы
13.03.2015, 08:11
Тест-драйв Opel в Южном Тироле: Bellissimo!
19.02.2014, 09:04
Тест-драйв Opel Meriva: порция свежести
31.01.2014, 08:22
Тест-драйв Opel 4x4: альпийский вальс
25.12.2013, 00:04
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест шин Cordiant Comfort 2: вкатываемся в лето
24.04.2019, 00:19
Тест-драйв Opel Zafira: «по-ихнему», по-семейному
03.12.2018, 08:19
Тест-драйв Opel Mokka: шепот силы
13.03.2015, 08:11
Тест-драйв Opel в Южном Тироле: Bellissimo!
19.02.2014, 09:04
Тест-драйв Opel Meriva: порция свежести
31.01.2014, 08:22
Тест-драйв Opel 4x4: альпийский вальс
25.12.2013, 00:04
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
машина неплохая хорошая
Очень дорого. Зачем это брать по цене мазды сх5. С ума сошли. Ниссан ценник хотяб смотрели. А немецкое качество кончилось на астре h. Любой автомеханик по опель подтвердит. Не нужен нам этот хлам по таким ценам.
Что, собственно, названо обзором? Моя жена про новую машину подружки и то больше рассказать может. Смешные вы. Надеюсь про колёса что-то более дельное напишите...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве