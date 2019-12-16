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16 декабря 2019, 13:49

Opel возобновил продажи автомобилей в России

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Фото: Opel
Компания Opel после четырехлетнего перерыва вернулась в Россию. Дилеры начали принимать заказы на кроссовер Grandland X (от 1 799 000 рублей) и минивен Zafira Life (от 2 549 900 рублей).
Opel возобновил продажи автомобилей в России

Фото: Opel

Opel возобновил продажи автомобилей в России

Фото: Opel

Opel возобновил продажи автомобилей в России

Фото: Opel

Opel возобновил продажи автомобилей в России

Фото: Opel

Opel возобновил продажи автомобилей в России

Фото: Opel

Opel возобновил продажи автомобилей в России

Фото: Opel

Opel возобновил продажи автомобилей в России

Фото: Opel

Opel возобновил продажи автомобилей в России
Opel возобновил продажи автомобилей в России
Opel возобновил продажи автомобилей в России
Opel возобновил продажи автомобилей в России
Opel возобновил продажи автомобилей в России
Opel возобновил продажи автомобилей в России
Opel возобновил продажи автомобилей в России
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Дилеров у Opel в России пока немного, всего одиннадцать. Из них три в Москве («ТЦ Кунцево», «Автоцентр Сити» и «Мэйджор Авто Рига») и два в Санкт-Петербурге: «Евросиб-Авто» и «Авангард». Кроссоверы Grandland X будут поставлять к нам из Германии. Минивены Zafira Life уже собирают на заводе PSA в Калуге.

Кроссовер Grandland X построен на одной платформе с Peugeot 3008. Российским покупателям предложат три уровня оснащения (Enjoy, Innovation, Cosmo) и единственную переднеприводную модификацию – с 1,6-литровым бензиновым турбомотором THP и 6-диапазонным «автоматом». Все автомобили по умолчанию имеют «зимний пакет» с обогревом лобового стекла, подогревом всех сидений и руля. Базовая комплектация Enjoy (от 1 799 000 рублей) предлагает светодиодные фары, 6 подушек безопасности, простенький кондиционер, медиасистему с 8-дюймовым монитором и навигацией, круиз-контроль и парктроники сзади.

На следующем уровне Innovation (от 2 049 000 рублей) появляется двухзонный климат-контроль, камера заднего вида, рейлинги на крыше, адаптивные фары, система мониторинга «слепых» зон и система контроля рядности движения. Покупатели топовой комплектации Cosmo (от 2 199 000 рублей) получат кроссовер с кожаным салоном, панорамной крышей, 18-ми «колесами», камерами кругового обзора, системой автоматической парковки и прочими приятными опциями.

Минивен Opel Zafira Life в России получит 2,0-литровый дизельный агрегат мощностью 150 сил, который сочетается с 6-ступенчатым «автоматом» и передним приводом. Автомобиль доступен в двух версиях: длиной 4 956 мм и 5 306 мм. Комплектаций – две: Innovation и Cosmo. Базовый вариант стоит от 2 549 900 рублей, длиннобазный Innovation – на 50 000 дороже. Список оснащения включает 6 подушек безопасности, 2-зонный «климат», ксеноновые фары, парктроники по кругу и камера заднего вида. Топовый удлиненный Cosmo стоит от 2 999 900 рублей и дополнительно может похвастаться электроприводом боковых дверей, проекционным экраном, автоматическим дальним светом, комплексом электронных ассистентов и системой Grip Control, которая улучшает проходимость автомобиля на бездорожье.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Opel Zafira
машина неплохая хорошая
александр
Названы ориентировочные рублевые цены на автомобили Opel
Очень дорого. Зачем это брать по цене мазды сх5. С ума сошли. Ниссан ценник хотяб смотрели. А немецкое качество кончилось на астре h. Любой автомеханик по опель подтвердит. Не нужен нам этот хлам по таким ценам.
Хаос
Тест-драйв Opel Zafira: «по-ихнему», по-семейному
Что, собственно, названо обзором? Моя жена про новую машину подружки и то больше рассказать может. Смешные вы. Надеюсь про колёса что-то более дельное напишите...
Пётр
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Opel возобновил продажи автомобилей в России
{{material_128084}}Дилеров у Opel в России пока немного, всего одиннадцать. Из них три в Москве («ТЦ Кунцево», «Автоцентр Сити» и «Мэйджор Авто Рига») и два в Санкт-Петербурге: «Евросиб-Авто» и «Авангард». Кроссоверы Grandland X будут поставлять к нам из Германии. Минивены Zafira Life уже собирают на заводе PSA в Калуге.Кроссовер Grandland X построен на одной платформе с Peugeot 3008. Российским покупателям предложат три уровня оснащения (Enjoy, Innovation, Cosmo) и единственную переднеприводную модификацию – с 1,6-литровым бензиновым турбомотором THP и 6-диапазонным «автоматом». Все автомобили по умолчанию имеют «зимний пакет» с обогревом лобового стекла, подогревом всех сидений и руля. Базовая комплектация Enjoy (от 1 799 000 рублей) предлагает светодиодные фары, 6 подушек безопасности, простенький кондиционер, медиасистему с 8-дюймовым монитором и навигацией, круиз-контроль и парктроники сзади.На следующем уровне Innovation (от 2 049 000 рублей) появляется двухзонный климат-контроль, камера заднего вида, рейлинги на крыше, адаптивные фары, система мониторинга «слепых» зон и система контроля рядности движения. Покупатели топовой комплектации Cosmo (от 2 199 000 рублей) получат кроссовер с кожаным салоном, панорамной крышей, 18-ми «колесами», камерами кругового обзора, системой автоматической парковки и прочими приятными опциями.Минивен Opel Zafira Life в России получит 2,0-литровый дизельный агрегат мощностью 150 сил, который сочетается с 6-ступенчатым «автоматом» и передним приводом. Автомобиль доступен в двух версиях: длиной 4 956 мм и 5 306 мм. Комплектаций – две: Innovation и Cosmo. Базовый вариант стоит от 2 549 900 рублей, длиннобазный Innovation – на 50 000 дороже. Список оснащения включает 6 подушек безопасности, 2-зонный «климат», ксеноновые фары, парктроники по кругу и камера заднего вида. Топовый удлиненный Cosmo стоит от 2 999 900 рублей и дополнительно может похвастаться электроприводом боковых дверей, проекционным экраном, автоматическим дальним светом, комплексом электронных ассистентов и системой Grip Control, которая улучшает проходимость автомобиля на бездорожье.
2019-12-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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