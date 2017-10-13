Opel выпустила кроссовер Crossland X на газу
Газовый баллон спрятан под днищем багажного отделения и рассчитан на 36 литров сжиженной смеси пропана и бутана. При использовании только газового топлива кроссовер может проехать до 600 км.
Паркетник Opel Crossland X занял место компактвэна Meriva. Своими размерами он сравним с моделью Mokka X. В длину автомобиль достигает 4 212 мм, ширина составляет 1 765 мм, а высота равняется 1 590 мм. Кроссовер составил конкуренцию Peugeot 2008 и Renault Captur.
В список оснащения модели вошли современные системы безопасности, в том числе и система предотвращения столкновений с функцией распознания пешеходов, помощник при парковке, система кругового обзора и ассистент контроля «слепых» зон.
Покупателям предложены только переднеприводные модификации авто. Сейчас это самый доступный паркетник Opel - на европейском рынке его стоимость в базовой комплектации оценили в 16 850 евро (около 1 175 000 рублей). До России эта модель пока не добралась.
Напомним, что для Франкфуртского автосалона компания подготовила свой самый большой кроссовер, получивший имя Grandland X.
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