13 октября 2017, 13:46

Opel выпустила кроссовер Crossland X на газу

Автопроизводитель Opel подготовил новую версию компактного кроссовера Crossland X. Это первый автомобиль в модельном ряду компании, который оснащается заводской газовой установкой.
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Инженеры компании адаптировали базовый 1,2-литровый двигатель для работы на сжиженном газе. Это позволило снизить расход топлива - для городского режима кроссоверу требуется 8,4 литра на преодоление 100 км, а в загородном цикле этот показатель снизился до 6 литров на «сотню». Мотор работает в паре с 5-скоростной «механикой».

Газовый баллон спрятан под днищем багажного отделения и рассчитан на 36 литров сжиженной смеси пропана и бутана. При использовании только газового топлива кроссовер может проехать до 600 км.

Паркетник Opel Crossland X занял место компактвэна Meriva. Своими размерами он сравним с моделью Mokka X. В длину автомобиль достигает 4 212 мм, ширина составляет 1 765 мм, а высота равняется 1 590 мм. Кроссовер составил конкуренцию Peugeot 2008 и Renault Captur.

В список оснащения модели вошли современные системы безопасности, в том числе и система предотвращения столкновений с функцией распознания пешеходов, помощник при парковке, система кругового обзора и ассистент контроля «слепых» зон.

Покупателям предложены только переднеприводные модификации авто. Сейчас это самый доступный паркетник Opel - на европейском рынке его стоимость в базовой комплектации оценили в 16 850 евро (около 1 175 000 рублей). До России эта модель пока не добралась.

Напомним, что для Франкфуртского автосалона компания подготовила свой самый большой кроссовер, получивший имя Grandland X.

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Opel выпустила кроссовер Crossland X на газу
{{material_120898}}Инженеры компании адаптировали базовый 1,2-литровый двигатель для работы на сжиженном газе. Это позволило снизить расход топлива - для городского режима кроссоверу требуется 8,4 литра на преодоление 100 км, а в загородном цикле этот показатель снизился до 6 литров на «сотню». Мотор работает в паре с 5-скоростной «механикой».Газовый баллон спрятан под днищем багажного отделения и рассчитан на 36 литров сжиженной смеси пропана и бутана. При использовании только газового топлива кроссовер может проехать до 600 км.Паркетник Opel Crossland X занял место компактвэна Meriva. Своими размерами он сравним с моделью Mokka X. В длину автомобиль достигает 4 212 мм, ширина составляет 1 765 мм, а высота равняется 1 590 мм. Кроссовер составил конкуренцию Peugeot 2008 и Renault Captur.В список оснащения модели вошли современные системы безопасности, в том числе и система предотвращения столкновений с функцией распознания пешеходов, помощник при парковке, система кругового обзора и ассистент контроля «слепых» зон.Покупателям предложены только переднеприводные модификации авто. Сейчас это самый доступный паркетник Opel - на европейском рынке его стоимость в базовой комплектации оценили в 16 850 евро (около 1 175 000 рублей). До России эта модель пока не добралась.Напомним, что для Франкфуртского автосалона компания подготовила свой самый большой кроссовер, получивший имя Grandland X.
2017-10-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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