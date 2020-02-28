28 февраля 2020, 16:21
Opel Zafira Life получил в России более доступные версии
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Фото: Opel
Компания Opel расширила выбор комплектаций для минивена Zafira Life, продажи которого в России стартовали в декабре 2019 года. К топовой версии Cosmo L с удлиненной базой присоединяются две более доступные – Innovation M и Innovation L.
Фото: Opel
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В оснащение комплектации Innovation входят ксеноновые фары, «протувотуманки» с функцией подсветки поворота и светодиодные ДХО, полный электропакет боковых зеркал и подогрев передних сидений, двухзонный климат-контроль и кондиционер для задних пассажиров, парктроники по кругу и камера заднего вида, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя кнопкой, 7-дюймовый экран медиасистемы, система мониторинга «слепых» зон и предпусковой подогреватель Webasto.
Независимо от комплектации все минивены Opel Zafira Life оснащаются 2-литровым турбодизелем (2.0HDi), который выдает 150 лошадиных сил. Мотор работает в сочетании с 6-диапазонной автоматической коробкой передач и передним приводом. В зависимости от длины кузова и компоновки в салоне может быть установлено 6, 7 или 8 мест. Новые версии буду доступны у всех 11 дилеров в 8 городах России.
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Комментарии пользователей
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да опель это и есть одна большая проблема .была такакая проблема но не на сигнуме . решилось заменой предохранителя
Теперь мне стало всё ясно, благодарю за помощь в этом вопросе.
В принципе, на счет электроники в данной машины я не могу согласиться. Потому что проездив на данном авто больше пяти лет и проколесив за 100 тыс. км пробега ни разу с такой проблемой не столкнулся. При этом машина комфортная и легко управляемая. И держит дорогу так, что переживаний во время езды я не ...
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