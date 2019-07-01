Операционная аренда выходит на новый уровень с Mitsubishi Corporation
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В планах также расширение деятельности в секторе «мобильного сервиса», используя преимущества бизнес активов Mitsubishi Corporation в России и мире, в том числе автомобильные подразделения, сети контактов среди клиентов и бизнес-сообществ, знание автомобильной индустрии, мощные финансовые ресурсы и человеческий потенциал.
Леонид Сысоев, генеральный директор MC Intermark Auto: «Рады приветствовать нашего нового владельца в лице Mitsubishi Corporation. Ценности, которые эта компания привнесет в нашу деятельность, повысят конкурентоспособность, гибкость и новаторство, не говоря о том, что наша узнаваемость на рынке возрастет, и мы сможем добиться нового уровня сервиса в существующих мульти-брендовых операциях. Мы воодушевлены перспективой начала бизнеса в быстро растущем сегменте «мобильного сервиса». Всецело поддерживаем наших клиентов в переходе от концепции «владения» к «пользованию» автомобилями».
Кенджи Одака, заместитель генерального управляющего Департамента розничного автотранспорта и мобильного сервиса Mitsubishi Corporation: «Mitsubishi Corporation более 25 лет ведет бизнес в автоиндустрии России и MC Intermark Auto – это наша пятая по счету компания, задействованная сегменте мобильности и автотранспорта. MC Intermark Auto должна стать ключевой компанией по преобразованию нашего бизнеса в мульти-брендовые и мобильные решения, в то же время развивая синергии с нашими подразделениями - MMC Rus, MC Bank Rus и Autospot.
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