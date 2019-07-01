1 июля 2019, 14:52

Операционная аренда выходит на новый уровень с Mitsubishi Corporation

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Компания ИАЛ «Финанс», развивающая бизнес по управлению автопарком и операционной аренде в России уже более 15 лет, стала дочерним подразделением Mitsubishi Corporation. После перезапуска ИАЛ «Финанс» сменит название на MC Intermark Auto и продолжит развивать текущие бизнес активности.

В планах также расширение деятельности в секторе «мобильного сервиса», используя преимущества бизнес активов Mitsubishi Corporation в России и мире, в том числе автомобильные подразделения, сети контактов среди клиентов и бизнес-сообществ, знание автомобильной индустрии, мощные финансовые ресурсы и человеческий потенциал.

Леонид Сысоев, генеральный директор MC Intermark Auto: «Рады приветствовать нашего нового владельца в лице Mitsubishi Corporation. Ценности, которые эта компания привнесет в нашу деятельность, повысят конкурентоспособность, гибкость и новаторство, не говоря о том, что наша узнаваемость на рынке возрастет, и мы сможем добиться нового уровня сервиса в существующих мульти-брендовых операциях. Мы воодушевлены перспективой начала бизнеса в быстро растущем сегменте «мобильного сервиса». Всецело поддерживаем наших клиентов в переходе от концепции «владения» к «пользованию» автомобилями».

Кенджи Одака, заместитель генерального управляющего Департамента розничного автотранспорта и мобильного сервиса Mitsubishi Corporation: «Mitsubishi Corporation более 25 лет ведет бизнес в автоиндустрии России и MC Intermark Auto – это наша пятая по счету компания, задействованная сегменте мобильности и автотранспорта. MC Intermark Auto должна стать ключевой компанией по преобразованию нашего бизнеса в мульти-брендовые и мобильные решения, в то же время развивая синергии с нашими подразделениями - MMC Rus, MC Bank Rus и Autospot.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Mitsubishi Pajero Sport
всем привет подскажите у меня паджеро спорт 2000г.в 3л бензин стоит гбо, начинаю запускать двигатель он заводится обороты подпрыгивают до 3000 когда до 2000 и сразу глохнет подскажи в чем может быть дело диагностика ни чего не показывает
виталий
Форум Mitsubishi Pajero IO
Приветствую всех недавно приобрел Mitsubishi Pajero IO. Машина нравится, особенно по городу, компактная меньше проблем с парковкой. Проблема такая - большой расход топлива (12-13 л) , двигатель работает чисто без огрехов, чек не горит, правда иногда ощущается запах бензина. Подскажите в чем проблема ...
Марат
Форум Mitsubishi Space Wagon
Насчет смены двигателя на бензиновый у вагона тоже очень интересно, поделитесь опытом или мнением, пожалуйста. Какие подводные камни, может, есть?
КсенияС
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Операционная аренда выходит на новый уровень с Mitsubishi Corporation
В планах также расширение деятельности в секторе «мобильного сервиса», используя преимущества бизнес активов Mitsubishi Corporation в России и мире, в том числе автомобильные подразделения, сети контактов среди клиентов и бизнес-сообществ, знание автомобильной индустрии, мощные финансовые ресурсы и человеческий потенциал. Леонид Сысоев, генеральный директор MC Intermark Auto: «Рады приветствовать нашего нового владельца в лице Mitsubishi Corporation. Ценности, которые эта компания привнесет в нашу деятельность, повысят конкурентоспособность, гибкость и новаторство, не говоря о том, что наша узнаваемость на рынке возрастет, и мы сможем добиться нового уровня сервиса в существующих мульти-брендовых операциях. Мы воодушевлены перспективой начала бизнеса в быстро растущем сегменте «мобильного сервиса». Всецело поддерживаем наших клиентов в переходе от концепции «владения» к «пользованию» автомобилями».Кенджи Одака, заместитель генерального управляющего Департамента розничного автотранспорта и мобильного сервиса Mitsubishi Corporation: «Mitsubishi Corporation более 25 лет ведет бизнес в автоиндустрии России и MC Intermark Auto – это наша пятая по счету компания, задействованная сегменте мобильности и автотранспорта. MC Intermark Auto должна стать ключевой компанией по преобразованию нашего бизнеса в мульти-брендовые и мобильные решения, в то же время развивая синергии с нашими подразделениями - MMC Rus, MC Bank Rus и Autospot.
2019-07-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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