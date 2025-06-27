Операция «Должник»: автоинспекторы начали приходить к неплательщикам домой

В 2025 году сотрудники ГИБДД активно борются с водителями, которые игнорируют оплату штрафов за нарушения ПДД. Среди них есть такие, кто накопил задолженности на десятки и даже сотни тысяч рублей. В разных регионах страны начались специальные мероприятия, направленные на привлечение нарушителей к ответственности.