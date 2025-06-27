Операция «Должник»: автоинспекторы начали приходить к неплательщикам домой
В ходе рейдов сотрудники ГИБДД совместно с представителями отдела по взысканию штрафов провели четыре выезда, в ходе которых посетили 43 должника. Сорок из них сразу же закрыли вопрос и оплатили свои долги на общую сумму 103 500 рублей. Один из должников отказался платить, поэтому на его имущество был наложен арест – такая мера применяется в случае явного неуважения к закону.
Напомним, что несвоевременная оплата штрафа неизменно оборачивается более серьезным наказанием. Это может быть штраф в двукратном размере (не менее 1 000 рублей), административный арест до 15 суток или обязательные работы до 50 часов. Также важно знать, что при задержании в выходной или ночью водителю грозит административное задержание до 48 часов. Поэтому лучше всего оплачивать штрафы вовремя – или вообще не нарушать правила, чтобы их не получать.
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1 июля 2025 года в России стартуют продажи обновленного кроссовера GAC GS8 в специальной версии Dragon. Новинку предложат с двумя типами силовых установок на выбор – бензиновой и гибридной. Читать далее
-
27.06.2025, 15:27
Почему Changan UNI-T продают со скидкой до 800 тысяч рублей
Changan распродает кроссоверы UNI-T с огромными скидками. С учетом максимальной выгоды автомобиль со 167-сильным мотором и «роботом» можно приобрести за 2 069 900 рублей. Но есть один нюанс.Читать далее
-
27.06.2025, 09:29
SM Network 2025: маркетологи, креаторы и медийщики встретятся в живом диалоге
С 3 по 5 июля в московском Центре событий РБК пройдет ежегодная конференция SM Network 2025 – одно из ключевых мероприятий для профессионалов digital-сферы, маркетинга, коммуникаций и технологий. Организаторы обещают формат, в котором участники не просто слушают, а участвуют в обсуждении, задают вопросы и находят новых партнеров.Читать далее
-
27.06.2025, 09:15
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-
27.06.2025, 08:48
В Подмосковье водитель BMW решил не тормозить перед «лежачим полицейским» и убил байкера
26 июня около полуночи в подмосковном поселке Ильинское-Усово, расположенном в городском округе Красногорск, произошла страшная авария – водитель автомобиля BMW 5-Series выехал на полосу встречного движения, чтобы объехать «лежачего полицейского», и врезался в мотоцикл Yamaha.Читать далее
-
27.06.2025, 08:29
Идеальная ГАЗ-21 «Волга» выставлена на продажу в Бельгии по цене нового Mercedes-Benz
Легендарный советский седан ГАЗ-21 «Волга» образца 1968 года выставлен на продажу в пригороде Брюсселя. За автомобиль с заявленным пробегом всего 1 000 км продавец просит 95 тысяч евро.Читать далее
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