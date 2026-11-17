Оператор АЗС и водитель бензовоза украли дизеля на 11 млн рублей: как работала схема

В Свердловской области оператор заправки лесозаготовительного предприятия получил четыре года колонии, водитель бензовоза - условный срок. Горючее оставляли в цистернах, хотя по документам его принимали полностью. Ущерб превысил 11 млн рублей.

В Свердловской области оператор заправки лесозаготовительного предприятия получил четыре года колонии, водитель бензовоза - условный срок. Горючее оставляли в цистернах, хотя по документам его принимали полностью. Ущерб превысил 11 млн рублей.

После оглашения приговора Никиту Кондратовича взяли под стражу прямо в зале суда. Кушвинский городской суд признал бывшего оператора АЗС ООО «Тура-Лес» и водителя бензовоза Ильнура Авзалова виновными в мошенничестве, совершенном по предварительному сговору. Кондратович получил четыре года колонии общего режима, Авзалов два года и шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Схема строилась на недоливе дизельного топлива при приемке на заправочной станции лесозаготовительного предприятия. Кондратович предлагал водителям оставлять часть привезенного топлива в цистернах и получал за каждый подобный случай 50 тысяч рублей. В бухгалтерию передавали документы с недостоверными сведениями о полном объеме выгрузки. Работодатель оплачивал поставку целиком, а оставшимся топливом водители распоряжались сами.

По данным областной прокуратуры, схема действовала с сентября 2023 года по апрель 2024-го. В ней участвовали Кондратович и Авзалов, а дело еще одного водителя бензовоза выделили в отдельное производство. Суд признал Кондратовича виновным в 47 преступлениях: 21 эпизод квалифицирован по ч. 2 ст. 159 УК РФ, еще 26 по ч. 3. Авзалов признан виновным в 23 эпизодах: 11 по ч. 2 и 12 по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

По данным пресс-службы судов Свердловской области, ущерб по эпизодам Кондратовича составил более 5,7 млн рублей, по эпизодам Авзалова свыше 2,8 млн рублей. С Кондратовича в пользу предприятия взыскали 5 792 619 рублей. Общий ущерб предприятию прокуратура оценила более чем в 11 млн рублей.

Оба подсудимых признали вину и просили о снисхождении. Авзалов полностью возместил причиненный им ущерб, это учли при назначении условного наказания. Кондратович ранее уже привлекался к ответственности за хищение топлива у работодателя, пишет «Коммерсантъ».

Топливо фигурирует и в новостях о правилах его перемещения: в материале о запрете на вывоз дизеля речь шла об ограничениях за пределами предприятия. В этом деле суд рассматривал хищение при поставках лесозаготовительной компании.

В материалах суда суммы по эпизодам Кондратовича и Авзалова указаны отдельно. Дело третьего водителя выделено в отдельное производство. Общий ущерб предприятию прокуратура оценила более чем в 11 млн рублей.

Кондратовича и Авзалова признали виновными по ч. 2 и ч. 3 ст. 159 УК РФ, за мошенничество. Приговор на момент публикации не вступил в законную силу и может быть обжалован.