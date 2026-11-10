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Мария Степанова

Автор: Мария Степанова

10 ноября 2026, 18:48

Полоса разгона — ловушка ГИБДД: где заканчивается опережение и начинается лишение

Полоса разгона — ловушка ГИБДД: где заканчивается опережение и начинается лишение

Лишение прав за опережение по полосе разгона — ловушка ГИБДД: автоюрист объясняет, как отвечать инспектору и почему вы правы

Полоса разгона — ловушка ГИБДД: где заканчивается опережение и начинается лишение

Водитель, опередивший фуру по полосе разгона, столкнулся с угрозой лишения прав — хотя формально нарушил лишь разметку. Разбираем, где проходит граница между «опережением» и «обгоном» и что говорить инспектору на месте.

Водитель, опередивший фуру по полосе разгона, столкнулся с угрозой лишения прав — хотя формально нарушил лишь разметку. Разбираем, где проходит граница между «опережением» и «обгоном» и что говорить инспектору на месте.

Автомобилист двигался за грузовиком со скоростью 50–70 км/ч. Слева обгонять мешала сплошная разметка и встречный поток. Перед поворотом водитель перестроился на полосу разгона, опередил фуру и вернулся на основную дорогу. Инспектор ГИБДД остановил его и заявил: «Вы грубо нарушили ПДД. За опережением по полосе для разгона предусмотрено лишение водительских прав». Протокол был составлен по ч. 1 ст. 12.16 КоАП РФ — за пересечение сплошной линии, разделяющей попутные потоки. Штраф по этой статье — 750 рублей. Лишение по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ грозит только за выезд на встречную полосу.

Ключевое различие. Пункт 1.2 ПДД РФ определяет обгон как опережение, связанное с выездом на полосу встречного движения. Если водитель остается в рамках попутного направления — это опережение, а не обгон. Движение по полосе разгона само по себе не означает выезда на встречку. Опередить попутный автомобиль можно, если направление движения по этой полосе допускает маневр и не требует пересечения сплошной разметки. Значение имеют не слова инспектора, а фактическая схема движения — разметка и знаки.

Что важно проверить. Отделяющая полосу линия: сплошные 1.1 и 1.2.1 пересекать при перестроении нельзя. Для полос разгона обычно предусмотрена разметка 1.8 — с прерывистой линией. Оценивать нужно конкретную разметку на дороге, а не только название полосы. Если знак над полосой предписывает движение только направо, продолжать прямо нельзя — такая схема встречается перед Т-образными перекрестками.

Как отвечать инспектору. Если инспектор устанавливает нарушение, уточните, какое именно действие он считает запрещенным и по какой норме ссылается. При обвинении в выезде на встречную полосу попросите объяснить, почему полоса разгона в этом месте считается встречной. Если речь о пересечении сплошной — важно место перестройки и запись маневра. Водитель в описанном эпизоде не стал спорить с угрозой жестокости и ответил: «Если виноват, напишите протокол!» — после чего в документе появилась формулировка о нарушении разметки попутного направления, а не о выезде на встречку.

Видео как доказательство. По данным разбора, в 2026 году регистраторами будут оборудованы почти все патрульные автомобили ГИБДД. Если запись есть, водитель может потребовать ее показа и сопоставить с формулировкой протокола. Но само требование видео не заменяет оценки разметки и обстоятельств маневра.

Даже разрешенное опережение справа остается рискованным. Водитель грузовика может не видеть легковой автомобиль в слепой зоне и начать перестроение вправо. Поэтому перед возвращением в основную полосу важно учитывать не только формальные ограничения, но и положение фуры.

Полоса разгона — не автоматическое нарушение и не автоматическое лишение. Граница проходит по разметке, знакам и направлению движения: остались в попутном направлении — это опережение, выехали на встречку — это обгон со всеми последствиями. Знание этой границы и точная формулировка вопросов инспектору — главное оружие водителя.

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