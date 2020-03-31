Оплачивать платежи по автокредитам Kia можно, не выходя из дома
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Правда, партнеры автопроизводителя – финансовые учреждения ставят условие – открытие счета в Росбанке в момент оформления автокредита.
Для внесения средств на счёт достаточно пополнить карту Росбанка с карты другого банка в мобильном приложении. Для этого на смартфон клиента (платформы iOS или Android) должно быть установлено приложение «Росбанк Онлайн» и активирован личный кабинет.
Автовладелец может выпустить цифровую дебетовую карту в данном мобильном приложении в том случае, если у него отсутствует пластиковая карта Росбанка. Обслуживание виртуальной карты - бесплатно. Подробности на российском сайте Kia.
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