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31 марта 2020, 15:34

Оплачивать платежи по автокредитам Kia можно, не выходя из дома

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Фото: Kia
Российский офис Kia предоставляет своим клиентам возможность избежать посещения офисов отделений банка или иных помещений с банкоматами и оплачивать платежи по кредиту дистанционно, прямо из дома. Услуга может быть востребована на «карантинное» время.

Правда, партнеры автопроизводителя – финансовые учреждения ставят условие – открытие счета в Росбанке в момент оформления автокредита.

Для внесения средств на счёт достаточно пополнить карту Росбанка с карты другого банка в мобильном приложении. Для этого на смартфон клиента (платформы iOS или Android) должно быть установлено приложение «Росбанк Онлайн» и активирован личный кабинет.

Автовладелец может выпустить цифровую дебетовую карту в данном мобильном приложении в том случае, если у него отсутствует пластиковая карта Росбанка. Обслуживание виртуальной карты - бесплатно. Подробности на российском сайте Kia.


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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Форум KIA Sportage
Всем привет. Подскажите пожалуйста стоит ли поднимать обороты двигателя на кия спортейдж 3!? Может кто нибудь уже это делал?
Мирлан
Форум KIA Ceed
быстрая потому что передачи короткие , на поворотах себя ведет хорошо потому что низкая . запчасти не дорогие. ну и с размером салона - да соглашусь. удобно, места много
MichaMeL
Форум KIA Cerato
Привет всем! Захрустел шруз на Киа Серато 2 поколения 2лит. двигатель автомат. Мне сказали что надо брать оригинал, а другой не подходит. А оригинал дороговато. Есть другой выход? Заранее всем спасибо.
Сергей
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Оплачивать платежи по автокредитам Kia можно, не выходя из дома
Правда, партнеры автопроизводителя – финансовые учреждения ставят условие – открытие счета в Росбанке в момент оформления автокредита.Для внесения средств на счёт достаточно пополнить карту Росбанка с карты другого банка в мобильном приложении. Для этого на смартфон клиента (платформы iOS или Android) должно быть установлено приложение «Росбанк Онлайн» и активирован личный кабинет. Автовладелец может выпустить цифровую дебетовую карту в данном мобильном приложении в том случае, если у него отсутствует пластиковая карта Росбанка. Обслуживание виртуальной карты - бесплатно. Подробности на российском сайте Kia.
2020-03-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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