19 октября 2017, 13:13

Оплатить проезд по ЗСД можно будет транспондерами «Автодора»

С 1 ноября 2017 года транспондерами «Автодора» можно будет расплатиться на Западном скоростном диаметре в Санкт-Петербурге, и наоборот. Соответствующий документ был подписан в рамках IV Международной конференции «Роль и место интеллектуальных транспортных систем в сети платных автомобильных дорог РФ. Современные тенденции развития», которая стартовала в Северной столице.
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Напомним, что с 1 сентября транспондеры, выпущенные для оплаты проезда по участкам автодорог М-3 «Украина», М-4 «Дон» и участку скоростной автомагистрали М-11 «Москва – Санкт-Петербург» в обход города Вышнего Волочка (Тверская область), действуют на головном отрезке  скоростной дороги М-11 от Москвы до Солнечногорска, и наоборот.

Теперь к систему межоператорского взаимодействия, действующей на 700 км платных дорог, вошли почти 50 км ЗСД в Санкт-Петербурге. Теперь проезд по всем этим дорогам можно будет оплачивать одним транспондером вне зависимости от того, какой оператор его выпустил.

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Оплатить проезд по ЗСД можно будет транспондерами «Автодора»
Напомним, что с 1 сентября транспондеры, выпущенные для оплаты проезда по участкам автодорог М-3 «Украина», М-4 «Дон» и участку скоростной автомагистрали М-11 «Москва – Санкт-Петербург» в обход города Вышнего Волочка (Тверская область), действуют на головном отрезке  скоростной дороги М-11 от Москвы до Солнечногорска, и наоборот. Теперь к систему межоператорского взаимодействия, действующей на 700 км платных дорог, вошли почти 50 км ЗСД в Санкт-Петербурге. Теперь проезд по всем этим дорогам можно будет оплачивать одним транспондером вне зависимости от того, какой оператор его выпустил.
2017-10-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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