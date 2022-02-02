2 февраля 2022, 08:23
Оползень пожирает автомобили: жуткая сила стихии
В Сети появилось драматичное видео, запечатлевшее момент схода оползня в малазийском городе Сери Кембанган, расположенном к югу от Куала-Лумпура. Автомобили скрылись в провале в мгновение ока.
Дарья Климова Фото: motor1
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Фото: motor1
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На видео один из водителей чудом умудрился спасти свой старый Hyundai Tiburon за считанные секунды до оползня. Он успел отогнать машину от края, а три оставшиеся рухнули в образовавшийся овраг. Сейчас власти оценивают причиненный ущерб и думают, как восстановить повреждения.
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