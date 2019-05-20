Опорный подшипник - виды, неисправности и признаки выхода из строя
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Конструкция подвески была названа в честь автора, Эрла Стила Макферсона, американского инженера, работавшего в General Motors и Ford. Первые серийные автомобили с такой подвеской появились в середине 1940-х годов. Подвеска Макферсона быстро завоевала популярность благодаря низкой стоимости производства, компактным размерам и небольшой массе. Она неоднократно дорабатывалась, но расположение ключевых элементов остается неизменным. Опорный подшипник является неотъемлемой частью большинства современных автомобилей.
Какую роль выполняет опорный подшипник
Виды опорных подшипников:
- Со встроенным наружным или внутренним кольцом. При монтаже не требует прижимных фланцев, поскольку в его корпусе уже есть специальные отверстия.
- С отделяемым внутренним кольцом для вращения наружного. Наружное кольцо соединено с корпусом, что обеспечивает его максимальную точность вращения.
- С отделяемым наружным кольцом для вращения внутреннего. Обратный случай предыдущему, когда с корпусом соединено внутреннее кольцо. Используется в ситуациях, когда важна точность вращения внутреннего кольца.
- Одиночно-разделенный. Наружное кольцо разделено в одной точке, что обеспечивает жесткость и точность вращения наружного кольца.
Признаки выхода из строя опорного подшипника
Уже из названия ясно, что опорный подшипник испытывает значительные нагрузки. Его износу способствуют удары и попадание в них пыли и влаги, а также агрессивный стиль вождения. Стандартный ресурс опорного подшипника составляет 100 тысяч километров. Тяжелые условия эксплуатации, а именно к таким можно отнести наши дороги, могут сокращать срок службы опорного подшипника вдвое.
Важно. В российских непростых условиях эксплуатации рекомендуется проверять состояние опорных подшипников каждые 10 – 20 тысяч километров пробега.
Первыми признаками выхода опорного подшипника из строя должны стать характерный стук в кузов со стороны амортизаторов, вибрации и скрип под капотом при движении по неровной дороге. Еще один признак неисправности - подклинивание руля. Но на современных машинах с гидро- или электроусилителем, «поймать» подобное подклинивание очень трудно.
Основные методы диагностики опорных подшипников
Удобнее проверять состояние опорного подшипника вдвоем, поэтому пригласите помощника. Выявить неисправность можно у дома или в гараже. Подъемник или яма не понадобятся. Есть два способа проверки:
1. Откройте капот. Положите руку на опору и попросите помощника повернуть руль. Признаками неисправности станут удары или щелчки. При необходимости можно послушать машину специальным автомобильным стетоскопом. Обычный медицинский стетоскоп тоже сгодится.
2. Снимите крышку опоры и возьмитесь за шток. Попросите помощника упереться в крыло и покачать автомобиль из стороны в сторону. Если подшипник рассыпался или имеет люфт, шток будет двигаться. При этом неисправный опорник будет издавать стук.
Какие проблемы встречаются у опорных подшипников и их последствия
В процессе эксплуатации опорный подшипник испытывает огромные нагрузки. При агрессивном стиле вождения или регулярных поездках по разбитым проселочным дорогам опорные подшипники изнашиваются быстрее. Сепаратор разваливается, появляется вертикальный люфт.
Если в подшипнике нет защиты от пыли или защитные крышки утеряны, в узел попадает грязь, которая со временем превращается в абразивный материал. Под воздействием воды и соли смазка вымывается, подшипник ржавеет. Некоторые специалисты рекомендуют при покупке даже нового автомобиля первым делом дополнительно смазать опорный подшипник. Набивайте до отказа, смазки много не бывает!
Как и чем смазать опорный подшипник?
Из всего многообразия смазочных материалов для опорных подшипников используются пластичные смазки. Благодаря вязкой консистенции, их просто закладывать в горизонтальные и наклонные узлы. При выборе отдавайте предпочтение водостойким смазкам. Прекрасно подойдет проверенный и недорогой ЛИТОЛ-24. Если нет защитных крышек, то после того, как полностью забьете смазкой подшипник, покройте его дополнительным слоем. Тогда пыль и грязь будут ложиться на верхний слой смазки и не попадут в подшипник.
Как заменить опорный подшипникВ современных машинах неисправность опорного подшипника чаще «вылезает» при его полном разрушении. Чтобы не доводить до крайности, мы рекомендуем менять подшипник при любой переборке передней стойки или при замене пружины. Потом не придется лишний раз снимать и разбирать стойку, чтобы отдельно заменить опорный подшипник стойки.
Процесс замены опорного подшипника несложный, главное – снять и разобрать переднюю стойку. Для этого вам понадобится домкрат, стяжки для пружин, стандартный набор автомобильных инструментов и нормальные руки.
- Ослабить гайки колеса, поднять автомобиль домкратом, снять колесо.
- Отсоединить тормозной суппорт и тормозной диск, отсоединить поворотный кулак от рычага и стойки стабилизатора.
- Отсоединить стойку и снять всю конструкцию в сборе.
- Стянуть пружину стяжкой и разобрать стойку.
- Заменить опорный подшипник, не забыв щедро смазать шток.
- Проделать все манипуляции в обратном порядке.
Попутно внимательно осмотрите все элементы стойки. Очистите их от грязи и следов коррозии. Надо ли менять опорные подшипники попарно, единого мнения нет. Ведь выйти из строя может только один, например, из-за сильного удара. В любом случае, внимательно осмотреть состояние второй стойки лишим не будет.
Выводы
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